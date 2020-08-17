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"Пьют и воруют". И несут первым блин комам

17 августа 2020, 07:55  •  174 • Аналитика
© Фото : J.S. Pughe / Library of Congress
В этот день, ...лет назад
Семнадцатого августа по старому стилю 1914 года погиб генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов. Герой русско-японской войны, во время Первой мировой войны – командующий 2-й армией в Восточно-Прусской операции. По распространенной версии, покончил с собой после поражения от германских войск при Танненберге. Впрочем, это была ошибка не Самсонова, а стратегические просчеты командования фронтом, которое не сумело помочь генералу в битве с превосходящими силами противника.
© РИА Новости / РИА Новости
Участник первой мировой войны генерал Александр Васильевич Самсонов.
Но хочу рассказать о другом. В 1909 году Самсонов был назначен туркестанским генерал-губернатором. На этом посту он много сделал для развития пустынного края: построил сеть оросительных каналов, бурил артезианские колодцы, значительно увеличил посевы хлопка.
И вот что интересно: весь отчет Самсонова об истраченных деньгах на сложные ирригационные работы – а это сотни и сотни тысяч рублей – уместился на одном-единственном листе бумаги. Столько-то землекопам заплачено, столько-то – возчикам, а в конце – общий итог. Всё... А теперь представьте себе, сколько пухлых томов составил бы аналогичный отчет в советское время. А генерал-губернатору Самсонову поверили фактически на слово. Впрочем, иного и быть не могло. Если бы возникли хоть какие-либо малейшие сомнения в его честности, генерал попросту пустил бы себе пулю в висок...
Вот вам и апокрифичное "воруют!" На мой взгляд, эту реплику чаще всего произносят те, кто действительно чувствует за собой грешки. По аналогии: громче всех в толпе кричит "держи вора!" именно сам вор.
© РИА Новости / РИА Новости
Историк Николай Карамзин
Кстати, полностью слова, приписываемые Н.М. Карамзину якобы звучат так: "Разбудите меня лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу – пьют и воруют". Однако... авторство "пьют и воруют" приписывают и Салтыкову-Щедрину. И самое главное "но": ни у Щедрина, ни тем более у Карамзина таких слов нет! Уже доказано, что "воруют и пьют" – это новодел. Впервые подобная цитата появилась в книге Михаила Зощенко "Голубая книга" в 1935 году. Правда, есть у князя П.А. Вяземского в "Записных книжках" отдаленно похожее выражение, но оно анекдотично и афористично, и может относиться как к чиновникам китайского богдыхана, так и к участникам знаменитой панамской аферы во Франции, например.
Кстати, современные исследователи ставят под сомнение и авторство Лермонтова стихотворения "Прощай, немытая Россия". Они верно замечают, что великий поэт, автор патриотических "Родины" и "Бородино", вряд ли мог написать столь откровенно русофобское произведение. Есть версия, что настоящим автором "Немытой России" был поэт-сатирик Дмитрий Минаев – откровенный нигилист из породы тех людей, которые ради красного словца, как говорится, не пожалеют и отца. Минаев удачно пародировал стихи многих знаменитых поэтов, в том числе и Лермонтова. В частности, в 1870-х годах он написал сатирическую поэму "Демон", в которой использовал выражение "голубой мундир", никогда не встречавшееся у самого Лермонтова. И "Немытая Россия" – вполне в духе Дмитрия Минаева, который, например, писал:
"Мир – это шайка мародеров,
Где что ни шаг, то лжец иль тать:
Мне одному такой дан норов,
Чтоб эту сволочь усмирять"... и так далее.
("Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет… Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья").
© Fotolia / Davizro Photography
Словари
О поэте-обличителе энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона замечает: "В литературных кружках симпатиями Минаев не пользовался, что зависело от его тяжелого характера. Раздражительность его увеличивалась еще более от крайнего пристрастия к спиртным напиткам... По крайне неуравновешенной натуре, он не мог составить себе прочного мировоззрения и хлестал сатирическим бичом направо и налево, не разбирая врагов и друзей".
Или еще пример – выражение "первый блин комом". Полностью пословица звучит так: "Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне".
И изначально пословица не имела никакого отношения к неудачам ("первый блин комом") и звучала как "первый блин комам". В древнеславянском языке "кома" – это медведь. На Руси издревле существовал культ медведя, поскольку он считался не только хозяином леса, лесным духом, но и защитником слабых и сирых. И весной просыпающемуся "Михал Потапычу" несли первый блин. То есть первый блин не "комом", а кому – комам, медведям. Отсюда появилось и название праздника – комоедица, впоследствии – Масленица.
Ну а что касается медведя... Это – наше! Все миру известно, что Россия – родина медведей! Его образ давно усвоен и западным обывателем, и Голливудом: пьяный русский медведь, разгуливающий с балалайкой в лапах по улицам Москвы. Даже конкретнее – у храма Василия Блаженного.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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