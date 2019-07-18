Пытки, имитация расстрела, вымогательство и братские могилы: Звериная изнанка СБУ в документах мариупольской тюрьмы

Во второй части расследования, посвящённого тайной тюрьме СБУ в Мариуполе, представлены документы, которые наглядно показывают звериную изнанку украинских спецслужб и батальона "Азов".

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров ещё весной 2019 года представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие, что страшная мариупольская тюрьма действительно существует в одном из терминалов аэропорта. Офицер утверждал, что только летом и осенью 2014 года через неё прошли несколько сотен человек.

Опубликованные РИА Новости документы показывают, что секретная тюрьма, где пытают заключённых и хоронят убитых в братских могилах, существовала вплоть до лета 2018 года, при этом ничто не указывает на то, что объект был закрыт. Некоторые из этих документов заверены официальными лицами из украинских государственных ведомств.

Журналистам также удалось раздобыть справку, которую подготовил подполковник СБУ Стеценко для своего начальства. В документе шла речь об обращении местной жительницы к некоему "агенту Рено", завербованному СБУ, по всей видимости, в одном из армейских подразделений. У женщины пропал сын 1990 года рождения — за его освобождение из расположенной в аэропорту тюрьмы требовали три тысячи долларов.

Кроме того, обнародовано свидетельство одного из бывших узников страшной тюрьмы. Павел Каракосов рассказал, как его пытали в изоляторе и имитировали расстрел. Его сокамерников, говорит он, хоронили без фамилий под номерами — массовые захоронения предположительно устраивали прямо рядом с тюрьмой.