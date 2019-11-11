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Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
11 ноября 2019, 09:09 • 114 • В мире
Посол Украины в Польше Андрей Дещица пообещал, что Киев будет добиваться от польского суда освобождения украинского нациста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Как стало известно, украинца подозревают в участии в военных конфликтах, сопровождавшихся пытками и убийствами мирных жителей.
Как написал Дещица на своей странице в Facebook, украинская сторона будет требовать, чтобы Мазура передали ей на поруки. По его словам, посольство Украины держит в курсе жену задержанного о состоянии его дела, поддерживая контакты с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.
Ранее стало известно, что в Польше задержали сотрудника секретариата украинского омбудсмена Игоря Мазура. Сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Россию.
46-летний Мазур воевал в Абхазии на стороне Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Кроме того, он участвовал в обеих войнах в Чечне, а также в событиях начала 2014 на украинском Евромайдане. По сведениям пользователей соцсетей, жители Гагры рассказывали о мародёрстве, убийствах и пытках, которыми занимались отряды Мазура.
Скриншот: twitter.com/feodosiya16/status/1193252752585089026
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