Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Помойка, закройся
Дипломаты США: настало время укрепить суверенитет Белоруссии (Обзор ИноСми)
Посол Молдовы в ООН решил оставить страну в стороне от борьбы с нацизмом
Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из Договора по открытому небу
Главная / В мире

Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист

11 ноября 2019, 09:09  •  114 • В мире
Посол Украины в Польше Андрей Дещица пообещал, что Киев будет добиваться от польского суда освобождения украинского нациста Игоря Мазура, задержанного по запросу России. Как стало известно, украинца подозревают в участии в военных конфликтах, сопровождавшихся пытками и убийствами мирных жителей.
Как написал Дещица на своей странице в Facebook, украинская сторона будет требовать, чтобы Мазура передали ей на поруки. По его словам, посольство Украины держит в курсе жену задержанного о состоянии его дела, поддерживая контакты с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.
Ранее стало известно, что в Польше задержали сотрудника секретариата украинского омбудсмена Игоря Мазура. Сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Россию.
46-летний Мазур воевал в Абхазии на стороне Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Кроме того, он участвовал в обеих войнах в Чечне, а также в событиях начала 2014 на украинском Евромайдане. По сведениям пользователей соцсетей, жители Гагры рассказывали о мародёрстве, убийствах и пытках, которыми занимались отряды Мазура.
Скриншот: twitter.com/feodosiya16/status/1193252752585089026

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 21:24
Дайджест СМИ: Макрон назвал сценарии развития России, США признали отставание в гонке вооружений
10 ноября 2019, 23:09
«Случайная» война: почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России
11 ноября 2019, 09:09
"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
10 ноября 2019, 00:24
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
09 ноября 2019, 14:54
"В лоскуты": "Твиттер" ООН показал ужасы химатак... картинкой из Fallout. Как и CNN
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
06 ноября 2019, 02:24
Ночной кошмар США: "Дивноморье", "Палантин" и прочие "Подсолнухи"
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
06 ноября 2019, 02:24
"Наведите порядок!": Путин заставил краснеть министра науки и высшего образования России
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.