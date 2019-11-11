Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист

Как написал Дещица на своей странице в Facebook, украинская сторона будет требовать, чтобы Мазура передали ей на поруки. По его словам, посольство Украины держит в курсе жену задержанного о состоянии его дела, поддерживая контакты с рядом ведомств в Киеве и парламентариями.

Ранее стало известно, что в Польше задержали сотрудника секретариата украинского омбудсмена Игоря Мазура. Сейчас решается вопрос об экстрадиции его в Россию.

46-летний Мазур воевал в Абхазии на стороне Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Кроме того, он участвовал в обеих войнах в Чечне, а также в событиях начала 2014 на украинском Евромайдане. По сведениям пользователей соцсетей, жители Гагры рассказывали о мародёрстве, убийствах и пытках, которыми занимались отряды Мазура.

Скриншот: twitter.com/feodosiya16/status/1193252752585089026