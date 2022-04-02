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Пытки и издевательства над людьми – характерный почерк украинского национализма
02 апреля 2022, 20:15 • 47 • Украина
Видеокадры с простреленными ногами российских военнослужащих, над которыми издеваются нелюди из харьковской территориальной обороны, изменили отношение к спецоперации на Украине у многих. Между тем украинские националисты никогда иначе не действовали, просто этого старались никому не показывать.
Сюжет: Украинский кризис, Терроризм
Видеозапись с издевательствами над российскими пленными солдатами выложили в соцсети добровольцы из харьковской территориальной обороны. Разношёрстная публика, от радикальных футбольных ультрас до последователей «белого вождя» местных нацистов Андрея Билецкого. Выложили не от большого ума – хотелось похвастаться «подвигами». Поняв, чем чревато их бахвальство, попытались ролик удалить, а вместо него выложить другой, менее кровожадный, но было поздно – запись успели скопировать. На видео видно, как бойцы в натовском камуфляже и с автоматическим оружием зарубежного производства издеваются над лежащими на земле пленными, у которых прострелены ноги. У некоторых на головах мешки. Руки у всех связаны. Такие ранения ног нередко заканчиваются летальным исходом, умирают от кровопотери и болевого шока. И один пленный действительно умирает буквально у зрителей на глазах. В конце видео нескольким привезённым пленным стреляют в ноги из автомата, те падают. Один, похоже, замертво. Сообщают, что якобы садистов уже задержали, вот только никаких внятных доказательств этому нет. Более того, двое оказавшихся в кадре садистов записали новое видео, на котором они живы и здоровы.
Константин Немичев и Сергей «Чили» Величко. Скриншот из видео заявления о том, что они на свободе (Фото: Немiчев/Telegram)
Ключевое понятие в этой связи – преемственность. Весной 1943-го бандеровское крыло Украинской повстанческой армии* учинило на Волыни то, что польский сейм впоследствии квалифицировал как геноцид. Бандеровцы уничтожили порядка 60 тыс. мирных жителей, среди которых преобладали старики, женщины и дети. Собственно, массовые казни продолжались почти до конца Великой Отечественной войны (до второй половины 1944-го – определённо), и не только на Волыни, но и в Восточной Галиции (Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области). Роскомнадзор не приветствует смакования подробностей массового уничтожения людей в СМИ, но если возник интерес, почитайте в Сети про «резню в Скопове» (а также в Сахрыни и Горайце), про трагедии Подкаменя, Гуты Пеняцкой, Яновой долины. Излюбленным пыточным оружием украинских националистов были серпы и крестьянские вилы, а излюбленными жертвами – малолетние дети. Можно ручаться, что такой изобретательности, какую бандеровцы проявляли в своих издевательствах, человеку со здоровым рассудком попросту не вообразить. В книге «По следу Серого» Вадима Дёмина приводятся свидетельства Центрального государственного архива Советской армии (ЦГАСА): «Село Волковыя. Бандеровцы привели в лес целую семью. Увидев, что жена главы семьи беременна, разрезали ей живот, вырвали из него плод, а вместо него затолкали живого кролика». Говорят же, у тех и этих бандеровцев – преемственность. И нечему тут удивляться.
Не в восьми годах дело
Полистайте публикации «Нашей версии» 2014–2016 годов. Разве мы не сообщали о мариупольской «библиотеке», пыточной на территории местного аэродрома? «Точное число захороненных не известно, – сообщала наша газета в марте 2016 года, – известно лишь то, что их больше двух с половиной тысяч. (Сейчас пишут – чуть ли не вдвое больше. – Ред.). Известно и то, что все похороненные в Мариуполе числятся пропавшими без вести. Ополченцев среди них нет, только мирные жители. По некоторым данным, убитых свозят в Мариуполь в том числе и из концентрационных лагерей, расположенных под Николаевом и в Харьковской области. В Мариуполе также действует концентрационный лагерь, и он считается самым большим на Украине». Примерно тогда же вышла книга Максима Григорьева «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков». Цитата: «Меня били молотком. Два раза терял сознание. Они меня начали резать ножом, задавая вопросы, которые их интересовали. Они мне вставляли нож в ногу, потом выворачивали, потом ещё глубже, глубже вставляли, ещё проворачивали и ещё глубже» (свидетельствовал Александр Кащенко, захваченный украинским карательным батальоном «Днепр» 13 ноября 2014 года). Ещё цитата из этой книги, пострадавший от пыток Виктор Гриценко рассказывает об издевательствах в застенках харьковской СБУ: «Сотрудники СБУ брали трубу, засовывали людям в задний проход. В трубу – колючую проволоку. Сначала вынимали трубу, затем вытягивали проволоку». И так по несколько часов кряду.
А весной 2019-го заговорил бывший сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, вышедший на контакт с российскими спецслужбами «по идейным соображениям». Он подтвердил и про тайные тюрьмы СБУ в Мариуполе и Днепропетровске, и про захоронения тысяч замученных в Харьковской области, а заодно показал фотографии – тех, кто давал показания под пытками. В том виде, в каком показания давались. Разбитые лица, истерзанные тела. Прозоров рассказал про пытку «аквариум»: на лицо человеку накидывают тряпку, при этом его держат за руки и за ноги. На тряпку льют воду, и когда она намокает, человек начинает вдыхать воду. «Это хуже, чем утонуть». И это задокументированные и подшитые к делам свидетельства. И было это восемь лет назад, задолго до того, как украинских силовиков якобы «натаскали» на ненависть к русским. Ничего не изменилось.
Безнаказанность порождает чудовищ
И вот теперь этот сюжет с простреленными ногами пленных российских солдат. Тем, кого истязали в застенках СБУ, оказывалась медицинская помощь – после пыток. В харьковском случае нет ничего похожего – пленных людей обрекали на верную мучительную смерть. Вот только счёт харьковским садистам предъявить будет сложно – они не кадровые военные. В территориальную оборону специально набирали гражданских (в харьковском случае – из числа отмороженных футбольных ультрас, которых, как мы не раз писали, для того и готовили). И они вполне могут списать свои действия, например, на вспышку ненависти в связи с обстрелами. То-то и оно, что это была загодя придуманная (и отменно продуманная!) комбинация – поручить кровавые расправы невесть какого статуса бойцам теробороны. Минобороны они не подотчётны, спецслужбам – тем более. А местным властям тероборона также напрямую не подчиняется. И с кого спрос?
Кстати, и второй видеоролик, попавший в широкую пользовательскую ротацию в соцсетях, где представитель теробороны вырезает глаз у гражданского, а затем добивает его тем же ножом, так же сложно будет пришить к делу. На то и расчёт – у убийц и садистов. Они абсолютно убеждены в том, что действуют безнаказанно.
И ведь у них имеются веские основания. Сама история Украины! Был у одиозного эсэсовца Романа Шухевича из «Нахтигаля» помощник, Василий Кук. Этот Кук лично участвовал в пытках и казнях, и тому есть масса задокументированных свидетельств. Так вот, после гибели Шухевича этот Кук занял все его должности – руководил бандеровской частью ОУН «на украинских землях» (Бандера к тому времени обосновался в Германии), был главкомом УПА**. А в 1954 году его поймала советская госбезопасность. Знаете, как этого бандеровца наказали – с учётом всех его «подвигов»? Кук просидел в тюрьме шесть лет. А затем его амнистировал Никита Хрущёв – вместе с тысячами таких же бандеровцев. Но это не всё. «Откинувшегося» с тюремных нар Кука приняли на работу в Центральный государственный исторический архив Украины. А затем в Институт истории АН УССР. В 1960 году! Может, Кук был двойным агентом? Отнюдь. Есть свидетельство ветерана внешней разведки КГБ Георгия Санникова: «Некоторые считают его агентом КГБ – на самом деле этого не было». Просто бандеровцев после войны, как следовало, не наказали. Зато им потворствовали Хрущёв и украинское лобби в руководстве страны (глава КГБ Семичастный и пр.).
В Европе ничего не знали?
Ровно то же самое, что проделывали с нашими пленными несколько дней назад харьковские отморозки Сергей Величко и Константин Немичев, практиковали их идеологические соратники из Луганской области осенью 2014 года. Пленным ополченцам-казакам украинские каратели-нацгвардейцы стреляли в ноги из автоматов, заставляя медленно умирать на хоздворе автоколонны в посёлке Бирюково. А затем десятки истерзанных трупов вывезли в чисто поле, где их и обнаружили местные селяне. У пленных были связаны руки, а у некоторых даже вырваны (!) кисти рук. Кстати, местные ополченцы, участвовавшие в опознании трупов, припомнили, что помимо украинской нацгвардии в Бирюкове размещались «чернокожие иностранные наёмники». В Сети несложно найти фото и видеосъёмки из Бирюкова – если кого-то заинтересует.
Теперь иностранцы, просматривая кадры харьковских издевательств, делают вид, что они ни о чём таком даже не подозревали. Полноте лицемерить! Ещё в сентябре 2014-го международные наблюдатели ОБСЕ участвовали в раскопках на месте массового захоронения жертв украинских карателей в селе Нижняя Крынка Донецкой области. Свидетельствует бывший министр иностранных дел ДНР Александр Кофман: «В группу входили специалисты из Великобритании, Франции, Болгарии, Литвы. Они признались, что потрясены увиденным. По словам эксперта из Латвии, речь идёт, в частности, о многократных изнасилованиях несовершеннолетних девушек 12–14 лет. Представители ОБСЕ тогда обещали, что виновные будут наказаны в соответствии с международным гуманитарным правом». Увы!
Понимаете, Степан Бандера неспроста поучал сторонников взращивать в себе жестокость, убивая котят. Учились на кошках, а затем закрепляли на людях. Безнаказанно закрепляли (небольшие сроки заключения получили подавляющее большинство участников волынской резни и прочие бандеровцы). Первый раз – в 50-е годы – прокатило. Второй раз – восемь лет назад – тоже. Так чему удивляться? Просто нужно поступить так, чтобы третьего раза не было. Чтобы справедливое наказание оказалось на сей раз суровым и, главное, неизбежным.
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