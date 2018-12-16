«Пытаются запутать собственных граждан»: как Integrity Initiative борется с «российским влиянием» в Европе

Хакерская группировка Anonymous выложила в сеть новый пакет внутренних документов британской правительственной организации Integrity Intiative, цель которой — противостоять «российскому влиянию» в Европе. Из документов следует, что распространять официальную версию, к примеру, дела Скрипалей Лондону мешает присущее британцам чувство «честной игры», а российские власти используют субкультуру «гопников», чтобы распространять постсоветское беззаконие в Европе. По мнению экспертов, целью организации является не борьба с «российским влиянием», а создание образа врага для внутреннего применения в европейской политике.

Хакеры из международной группы Anonymous выложили в сеть новые документы проекта британского правительтва Integrity Initiative, целью которого является борьба с российским влиянием в Европе.

Развернув широкую агентурную сеть в целом ряде европейских стран, Integrity Initiative через членов своих ячеек пытается манипулировать общественным мнением граждан государств ЕС, чтобы формировать у них негативное восприятие России.

Ранее RT уже писал о деятельности ячеек Integrity Initiative. Так, в Испании они активно препятствовали назначению полковника Педро Баноса на пост директора Департамента национальной безопасности из-за его якобы пророссийских взглядов.

После предания огласке документов Integrity Initiative российское посольство в Лондоне запросило у британских властей разъяснения по поводу деятельности организации, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что единственной целью Integrity Initiative является «очернение Российской Федерации в глазах общественности зарубежных стран».

«Честная» игра

В новом массиве документов, который был обнародован Anonymous, говорится о противостоянии Integrity Initiative «российской дезинформации» в деле Скрипалей.

В справке, подготовленной авторами проекта, прямо заявляется, что присущее британцам чувство «честной игры» (фэйр плей, fair play — англ.), которое подразумевает тщательное изучение всех доказательств и позиций по тому или иному вопросу, затрудняет задачу по убеждению в причастности России к предполагаемому отравлению бывшего разведчика и его дочери.

В качестве аргументов, которые должны убедить всех здравомыслящих граждан в виновности российских властей, в документах Integrity Initiative приводится дело об отравлении Александра Литвиненко, а также расследование информационно-развлекательного портала BuzzFeed, согласно которому российские власти якобы устранили на территории Великобритании 14 россиян и граждан, «связанных с Россией».

Аналитики сетуют на то, что представленных доказательств недостаточно для того, чтобы убедить рядовых британцев в «преступных намерениях России».

«Убедить широкую общественность в правильности этой версии — большая проблема. В случае Великобритании это во многом связано с принятым в обществе понятием о принципах «честной игры». У многих просто в голове не укладывается, как руководство такой огромной, а также, по всей видимости, цивилизованной и культурной страны, как Россия, могло вести себя таким образом. Особую роль играет то, что Россия, естественно, не только отрицает свою причастность к этим инцидентам, но и проявляет «готовность оказать помощь в любом расследовании», — говорится в документе.

Документ Integrity Initiative по делу Скрипалей

Итальянская перспектива

Несколько материалов из выложенного Anonymous архива посвящены реакции на дело Скрипалей в Италии. Так, итальянская ячейка Integrity Initiative сообщает в Лондон, что некоторые СМИ, например PandoraTV и l'Antidiplomtico, активно распространяли «контр-нарративы» по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

В документе дезинформацией называются все материалы, мнения журналистов и общественных деятелей, которые не приняли на веру заявления британских властей о причастности к инциденту России, — статьи известных журналистов Фульвио Скальоне и Марчелло Фоа, а также публикации в газетах Il Giornale и Linkiesta.

В отчёте отдельно отмечается, что многие итальянские политики и так положительно относятся к Москве. Для борьбы с такими настроениями ячейка Integrity Initative получает от Ассоциации Атлантического договора финансирование, о чём свидетельствуют документы, опубликованные Anonymous.

В одной из платёжных ведомостей, которые выложили в интернет хакеры, указано, что более €2 тыс. было потрачено на торжественное открытие итальянского кластера Integrity Initiative, ещё €4 тыс. было выделено на подготовку доклада о «российском вмешательстве» в парламентские выборы в Италии.

Ассоциация Атлантического договора — международная общественная организация, целью которой является «формирование общего понимания безопасности среди стран — членов и партнёров НАТО».

«Постсоветское беззаконие в Европе»

Одним из наиболее интересных документов, опубликованных хакерами, является статья за авторством руководителя французского кластера Integrity Initiative Франсуазы Том.

Франсуаза Том

© Wikimedia Commons

В её материале историк и профессор Сорбоннского университета Сесиль Вессье заявляет, что главная цель российской пропаганды — распространение «постсоветского беззакония в Европе». Для этого, по мнению профессора, российские власти используют субкультуру «гопников», а также образ писателя Эдуарда Лимонова.

«Распространённая в России разновидность бандитской культуры, которую Сесиль Вессье называет «культурой гопников», соблазнительна для западной и особенно французской общественности, уставшей от цивилизации и её ограничений. Такой персонаж, как Эдуард Лимонов, писатель и революционер, рафинированный порнограф и романтик а-ля [Габриэле] д’Аннунцио, который, следуя моде, придерживается левых взглядов и в то же время заигрывает с фашизмом, служит ярким воплощением таких фантазий», — делает выводы в статье Франсуаза Том.

За свои размышления на тему фантазий французов о гопниках и Эдуарде Лимонове лидер французской ячейки Integrity Initiative получила от главы организации Криса Доннелли гонорар в размере 800 фунтов стерлингов, о чём свидетельствует платёжная ведомость, обнародованная хакерами.

Пугало для европейцев

Цель Integrity Initiative и подобных организаций — не сдерживание российского влияния, а создание пугала для самих европейцев, которые разуверились в собственных политиках и правительствах, считает Владимир Брутер.

«Например, «жёлтые жилеты» сейчас говорят о том, что тот путь, которым их вели французские политики, начиная с Саркози, завёл страну в глухой тупик. С этой ситуацией столкнулся весь Евросоюз — со стороны и выходящей из него Британии, и фрондирующей Италии, и разламывающейся Франции», — отметил эксперт.

Содержание этих документов демонстрирует и то, на каком глубинном уровне спецслужбы интегрированы во властные структуры стран ЕС, добавил Брутер. А цель публикаций о вездесущей России — отвлечь внимание обывателей от мысли о том, что западный мир стал не настолько надёжным, каким его хотят представить правительства европейских стран.

«Выставляя Россию пугалом, они пытаются запутать собственных граждан. При этом сами не разделяют взглядов, которые транслируют через подобные структуры. Очевидно, что население большинства европейских стран им совершенно не верит», — подчеркнул эксперт.

Отчётный период

Данные документы являются результатом деятельности, которая подлежит отчётности, так как на неё потрачены бюджетные средства, напоминает политолог Александр Асафов. А поскольку отчитываться нечем, оправдания для трат приходится придумывать на ходу, считает эксперт.

«Поэтому мы с вами видим абсурдные заявления про субкультуру гопников во Франции, Лимонова и всё, что им удалось достать из интернета и социальных сетей», — пояснил Асафов.

«Эта информация нерелевантна и неубедительна и совершенно не соответствует реальности. Тем не менее средства нужно отрабатывать и предоставлять отчёты. Поэтому теперь мы видим, как специалисты этой организации закрывают отчётные моменты совершеннейшим бредом», — отметил эксперт.

Очевидно, что население западных стран воспринимает Россию как минимум нейтрально, поэтому задача этой организации — создавать негатив для изменения восприятия нашей страны обывателями, пояснил Асафов.

«Их задача не искать российское влияние, а в том числе придумывать его, создавать и готовить почву для перелома общественного мнения в отношении России. Конечно, учитывая эти документы и то, как подаётся информация, к примеру, о деле Скрипалей в британских медиа, свою точку зрения они не поменяют — эта организация выполняет политическую и идеологическую задачу», — считает Александр Асафов.

«Пока мы знаем только об одном таком центре, но наверняка их существуют десятки, и все они ведут против нас идеологическую войну. Публикация документов хакерами вряд ли собьёт их с пути, теперь они просто будут глубже конспирироваться и стараться работать тоньше», — заключил эксперт.