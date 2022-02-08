«Пытаются заблокировать нашу экономику»: как развивается ситуация с протестом против коронавирусных ограничений в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что участники массовых акций протеста против коронавирусных ограничений в стране «пытаются заблокировать» экономику Канады и повседневную жизнь её граждан. Тем временем в центре Оттавы остаются несколько сотен автомобилей, которые блокируют движение в канадской столице. Местные власти настаивают на увеличении численности полиции, которая работает на акциях протеста в городе. Власти также вводят новые меры, которые призваны ограничить деятельность протестующих, однако те находят способы их обойти.

В Канаде продолжаются протесты, которые начались 29 января с выступлений дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. По данным полиции, в прошедшие выходные число участников манифестаций в Оттаве достигало 5 тыс. человек. При этом было задействовано около 1 тыс. автомобилей.

Протесты развернулись на фоне вступления в силу требований к водителям грузовиков в части обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, протесты негативным образом сказываются на экономике страны.

«Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться», — приводит РИА Новости заявление Трюдо во время выступления перед членами федерального парламента.

По его словам, жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их «преследовали в своих же кварталах».

7 февраля Трюдо впервые появился на публике после того, как 31 января он заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Глава канадского правительства подтвердил приверженность кабмина к урегулированию протестов. При этом он не обозначил новых мер на этот счёт, отметив готовность правительства предоставить городу и провинции все необходимые в сложившейся ситуации ресурсы.

Вместе с тем ранее Трюдо назвал протестующих маргинальным меньшинством и не изъявил желания участвовать в переговорах с ними.

По данным канадского правительства, почти 90% водителей грузовиков полностью вакцинированы и акции протеста не должны оказать существенного влияния на работу автомобильной логистики в стране.

Мэр Оттавы Джим Уотсон назвал обстановку в столице самым серьёзным ЧП за историю города. Он также обратился с письмом к правительству и руководителям канадских провинций с просьбой предоставить Оттаве дополнительные силы полиции в количестве 1,8 тыс. человек. Между тем СМИ сообщают, что весь штат полиции Оттавы насчитывает около 2,1 тыс. сотрудников.

Также на russian.rt.com Мэр Оттавы заявил, что ситуация с протестами вышла из-под контроля

Уотсон также обратился к руководству страны с просьбой назначить человека, который занялся бы переговорами с протестующими. По его словам, в сложившейся ситуации требуется вмешательство федеральных властей.

Перекрытие дорог и ограничение активности протестующих

В понедельник СМИ также сообщили, что движение по мосту, соединяющему канадскую провинцию Онтарио и американский штат Мичиган, почти полностью перекрыто со стороны Канады.

По данным телеканала CBC, протестующие заблокировали проезд при помощи грузовиков, пикапов и легковых автомобилей. В определённый момент были перекрыты все три полосы движения по направлению в США.

Тем временем компании, которые занимаются эвакуацией автотранспорта, не берутся за контракты по перевозке больших грузовиков, занявших деловой центр Оттавы. По данным СМИ, в центральной части города незаконно припарковано порядка 400 автомобилей, большинство из которых — тяжёлые грузовики. По словам полицейских, в первый уикенд протестов количество грузовиков в городе достигало 3 тыс.

Вместе с тем с 7 февраля в части Оттавы, где разместились протестующие, на 10 дней полностью запретили использование автомобильных гудков. Вынесший соответствующее решение суд постановил, что запрет на использование сигналов не лишит протестующих возможности высказать своё недовольство.

Тем временем городской совет Оттавы объявил о намерениях увеличить до 1 тыс. CAD штраф за разнообразные нарушения, в числе которых превышение допустимого уровня шума, перекрытие дорог, разведение костров и стоянка автомобилей с заведённым двигателем в условиях действующего режима ЧП. Предложению совета предстоит пройти рассмотрение в других инстанциях, после чего его должен одобрить премьер-министр.

При этом, как сообщает CTV News, протестующие адаптируются к различным ограничительным мерам со стороны местных властей. В частности, ранее в Оттаве запретили проносить в «красную зону» манифестаций горючее. По словам представителей полиции канадской столицы, участники акций стали демонстративно переносить в металлических канистрах питьевую воду, а топливо, напротив, стали переливать в ёмкости для питьевой воды.