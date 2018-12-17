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«Пытаются влиять на внутреннюю политику»: ЕС готов выделить почти €6 млн на проекты по «развитию демократии» в России
17 декабря 2018, 09:24 • 53 • В мире
Евросоюз планирует в 2019 году выделить €5,9 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России. Об этом говорится в новом проекте Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT. В частности, грантополучатели должны будут заняться «укреплением свободы российских СМИ», а также взаимодействовать с более широкой аудиторией, «в особенности с молодёжью». Эксперты отмечают, что различные западные структуры выделяют достаточно серьёзные средства для финансирования ряда неправительственных организаций и СМИ с целью «создания внутренней оппозиции» . При этом, по мнению политологов, такие проекты не решают никаких проблем, а грантополучатели просто «занимаются подрывной деятельностью».
Reuters
ЕС готов выделить €5,9 млн на «развитие демократии» в России, в частности в таких аспектах, как свобода собраний и выражения мнений в интернете. С условиями соответствующего гранта ознакомился RT.
Так, проект подразумевает два лота, первый из которых будет направлен на «укрепление потенциала российских организаций гражданского общества», особенно на местном уровне. На него ЕС готов потратить €1,5 млн.
Между тем остальные €4,4 млн будут выделены на так называемое «укрепление свободы российских СМИ», а также «свободы собраний». Согласно документу, организации, которые выиграют в конкурсе, также будут работать над различными образовательными инициативами и лекциями и предоставлять площадку для альтернативного диалога и дебатов. Кроме того, эти инициативы также могут включать в себя сотрудничество правозащитников с деятелями искусства для того, чтобы распространять эти идеи «более креативно и наглядно».
«Общая цель лота №2 — способствовать улучшению ситуации в таких областях правозащитной сферы в России, как свобода СМИ, свобода выражения мнений и информации, в том числе в интернете, свобода собраний, борьба с пытками, права меньшинств и коренных народов, экологические права, а также укрепление демократических гражданских институтов», — говорится в описании проекта Еврокомиссии.
Как указывается в самом проекте, с 1997 года Евросоюз поддержал около 400 проектов в области прав человека и демократии в России. Так, в 2017 году Еврокомиссия выделила €6 млн на «поддержку защитников прав человека», а также на вовлечение российского общества в «демократические процессы». Примечательно, что ещё в 2015 году на подобные проекты ЕС выделил лишь €2,9 млн.
Между тем в 2019 году планируется «расширить географический охват» проектов, для чего «настоятельно рекомендуется» поддерживать такую деятельность вне Москвы и Санкт-Петербурга.
«В предлагаемый перечень методов работы должны быть включены практические меры по оказанию поддержки третьим сторонам из регионов РФ (помимо Московской и Ленинградской областей), в том числе из отдалённых районов страны», — указывается в документе.
Ежегодно различные западные структуры выделяют достаточно серьёзные средства для финансирования ряда неправительственных организаций и СМИ в России, однако зачастую такие проекты носят лишь демонстративный характер, отметил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
«Выбираются, как правило, наиболее болезненные для общества проблемы, которые есть, естественно, в каждом обществе, и акцентируется на них внимание посредством публикаций в различных средствах массовой информации, посредством привлечения внимания общественными и неправительственными организациями к этой проблематике, причём это носит яркий демонстративный характер, как правило не решая проблему по сути, а просто акцентируя внимание на её наличии», — подчеркнул эксперт в разговоре c RT.
«И Евросоюз, и западные институты и объединения используют разные методы воздействия — как создание внутренней оппозиции для поддержки через такие источники финансирования, так и открытое давление на власть, которое мы наблюдаем по другим направлениям», — заключил эксперт.
Между тем президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с RT отметил, что интерес к отдалённым регионам России вызван стремлением повысить эффективность своих проектов, воспользовавшись болевыми точками.
«Очевидно, что основные усилия субъектов внешнего влияния должны сосредотачиваться в зонах, где есть болевые точки либо где есть более благоприятные возможности», — подчеркнул эксперт.
«Подрывная работа в России»
Между тем, как отмечается в гранте Еврокомиссии, проект также должен будет привлечь как можно более широкую аудиторию, особенно среди молодого поколения россиян.
«В целях распространения универсальных правозащитных ценностей инициативы в обязательном порядке должны включать взаимодействие с более широкой аудиторией, в особенности с молодёжью», — указывается в документе.
В частности, такие ценности предполагается распространять через взаимодействие с волонтёрами, привлечение к общественным кампаниям, а также благодаря интерактивному контенту.
По мнению Михаила Ремизова, стремление Евросоюза расширить взаимодействие с российской молодёжью в рамках таких проектов можно объяснить желанием ЕС влиять на российское общество в долгосрочной перспективе.
«Во-первых, те, кто пытается влиять на российское общество и российскую внутреннюю политику, не рассчитывают на то, что это влияние приведёт к быстрому результату с точки зрения смены режима или смены курса режима. Работа идёт в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этой связи логично вложение именно в те поколения, которые вступят в активную фазу через какое-то время. Во-вторых, молодёжь – это такая коммуникационная среда, которая является адресной, якорной для отработки маркетинговых, идеологических, любых иных новаций», — сообщил эксперт.
«Отвечать интересам» населения России
Как отмечается в документе Еврокомиссии, основная деятельность получателей грантов согласно международному праву будет проводиться на территории России. Однако различные мероприятия могут устраиваться и в других странах, если это будет «отвечать интересам» российских граждан.
«(По условиям конкурса. — RT) деятельность должна осуществляться на территории Российской Федерации и в соответствии с международным правом. Тем не менее отдельные мероприятия в случае должного подробного обоснования могут проводиться в других странах, если это будет напрямую связано с возникающими в Российской Федерации событиями, а также отвечать интересам её населения», — отмечается в гранте ЕК.
В частности, указывается, что в других государствах могут проводиться различные семинары и конференции, направленные на укрепление гражданского общества и демократии в России.
Подобные действия со стороны западных стран в отношении России встречаются не в первый раз. Так, ранее стало известно, что в 2018 году американский «Национальный фонд в поддержку демократии»* (NED), признанный нежелательной организацией на территории РФ, профинансирует как минимум 19 проектов в России на общую сумму около $1,5 млн. Примерно треть ассигнований выделена на инициативы в сфере СМИ.
Между тем в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Такие изменения были внесены в статью 6 закона «О средствах массовой информации».
В июле этого года комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также одобрил поправки, согласно которым физическое лицо может быть признано СМИ-иноагентом, если распространяет материалы СМИ — иностранных агентов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Причём это касается не только печатных и аудиовизуальных материалов, но и публикаций в сети интернет.
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
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