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«Пытаются влиять на внутреннюю политику»: ЕС готов выделить почти €6 млн на проекты по «развитию демократии» в России

17 декабря 2018, 09:24  •  53 • В мире
Евросоюз планирует в 2019 году выделить €5,9 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России. Об этом говорится в новом проекте Еврокомиссии, с текстом которого ознакомился RT. В частности, грантополучатели должны будут заняться «укреплением свободы российских СМИ», а также взаимодействовать с более широкой аудиторией, «в особенности с молодёжью». Эксперты отмечают, что различные западные структуры выделяют достаточно серьёзные средства для финансирования ряда неправительственных организаций и СМИ с целью «создания внутренней оппозиции» . При этом, по мнению политологов, такие проекты не решают никаких проблем, а грантополучатели просто «занимаются подрывной деятельностью».
 
Reuters
 

ЕС готов выделить €5,9 млн на «развитие демократии» в России, в частности в таких аспектах, как свобода собраний и выражения мнений в интернете. С условиями соответствующего гранта ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок (на соискание гранта. — RT) заключается в поддержке и укреплении позиций организаций гражданского общества, активистов движений в защиту демократии и правозащитников, занимающихся наиболее важными вопросами в сфере прав человека и развития демократии в России», — указывается в документе Еврокомиссии.

Так, проект подразумевает два лота, первый из которых будет направлен на «укрепление потенциала российских организаций гражданского общества», особенно на местном уровне. На него ЕС готов потратить €1,5 млн.

Между тем остальные €4,4 млн будут выделены на так называемое «укрепление свободы российских СМИ», а также «свободы собраний». Согласно документу, организации, которые выиграют в конкурсе, также будут работать над различными образовательными инициативами и лекциями и предоставлять площадку для альтернативного диалога и дебатов. Кроме того, эти инициативы также могут включать в себя сотрудничество правозащитников с деятелями искусства для того, чтобы распространять эти идеи «более креативно и наглядно».

«Общая цель лота №2 — способствовать улучшению ситуации в таких областях правозащитной сферы в России, как свобода СМИ, свобода выражения мнений и информации, в том числе в интернете, свобода собраний, борьба с пытками, права меньшинств и коренных народов, экологические права, а также укрепление демократических гражданских институтов», — говорится в описании проекта Еврокомиссии.

Как указывается в самом проекте, с 1997 года Евросоюз поддержал около 400 проектов в области прав человека и демократии в России. Так, в 2017 году Еврокомиссия выделила €6 млн на «поддержку защитников прав человека», а также на вовлечение российского общества в «демократические процессы». Примечательно, что ещё в 2015 году на подобные проекты ЕС выделил лишь €2,9 млн.

  • Reuters
  • © Yves Herman

Между тем в 2019 году планируется «расширить географический охват» проектов, для чего «настоятельно рекомендуется» поддерживать такую деятельность вне Москвы и Санкт-Петербурга.

«В предлагаемый перечень методов работы должны быть включены практические меры по оказанию поддержки третьим сторонам из регионов РФ (помимо Московской и Ленинградской областей), в том числе из отдалённых районов страны», — указывается в документе. 

Ежегодно различные западные структуры выделяют достаточно серьёзные средства для финансирования ряда неправительственных организаций и СМИ в России, однако зачастую такие проекты носят лишь демонстративный характер, отметил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

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«Выбираются, как правило, наиболее болезненные для общества проблемы, которые есть, естественно, в каждом обществе, и акцентируется на них внимание посредством публикаций в различных средствах массовой информации, посредством привлечения внимания общественными и неправительственными организациями к этой проблематике, причём это носит яркий демонстративный характер, как правило не решая проблему по сути, а просто акцентируя внимание на её наличии», — подчеркнул эксперт в разговоре c RT.

По его словам, подобное финансирование является методом воздействия на общественное мнение в России, для чего используются такие каналы, как неправительственные организации и СМИ. 

«И Евросоюз, и западные институты и объединения используют разные методы воздействия — как создание внутренней оппозиции для поддержки через такие источники финансирования, так и открытое давление на власть, которое мы наблюдаем по другим направлениям», — заключил эксперт.

Между тем президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с RT отметил, что интерес к отдалённым регионам России вызван стремлением повысить эффективность своих проектов, воспользовавшись болевыми точками.

«Очевидно, что основные усилия субъектов внешнего влияния должны сосредотачиваться в зонах, где есть болевые точки либо где есть более благоприятные возможности», — подчеркнул эксперт.

 

«Подрывная работа в России»

Между тем, как отмечается в гранте Еврокомиссии, проект также должен будет привлечь как можно более широкую аудиторию, особенно среди молодого поколения россиян. 

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«В целях распространения универсальных правозащитных ценностей инициативы в обязательном порядке должны включать взаимодействие с более широкой аудиторией, в особенности с молодёжью», — указывается в документе. 

В частности, такие ценности предполагается распространять через взаимодействие с волонтёрами, привлечение к общественным кампаниям, а также благодаря интерактивному контенту. 

По мнению Михаила Ремизова, стремление Евросоюза расширить взаимодействие с российской молодёжью в рамках таких проектов можно объяснить желанием ЕС влиять на российское общество в долгосрочной перспективе.

«Во-первых, те, кто пытается влиять на российское общество и российскую внутреннюю политику, не рассчитывают на то, что это влияние приведёт к быстрому результату с точки зрения смены режима или смены курса режима. Работа идёт в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этой связи логично вложение именно в те поколения, которые вступят в активную фазу через какое-то время. Во-вторых, молодёжь – это такая коммуникационная среда, которая является адресной, якорной для отработки маркетинговых, идеологических, любых иных новаций», — сообщил эксперт.

«Отвечать интересам» населения России

Как отмечается в документе Еврокомиссии, основная деятельность получателей грантов согласно международному праву будет проводиться на территории России. Однако различные мероприятия могут устраиваться и в других странах, если это будет «отвечать интересам» российских граждан. 

«(По условиям конкурса. — RT) деятельность должна осуществляться на территории Российской Федерации и в соответствии с международным правом. Тем не менее отдельные мероприятия в случае должного подробного обоснования могут проводиться в других странах, если это будет напрямую связано с возникающими в Российской Федерации событиями, а также отвечать интересам её населения», — отмечается в гранте ЕК. 

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В частности, указывается, что в других государствах могут проводиться различные семинары и конференции, направленные на укрепление гражданского общества и демократии в России. 

Кроме того, такого рода мероприятия могут осуществляться из-за рубежа в случае, если такая деятельность на территории Российской Федерации создаёт «угрозу» для безопасности получателям гранта.

Подобные действия со стороны западных стран в отношении России встречаются не в первый раз. Так, ранее стало известно, что в 2018 году американский «Национальный фонд в поддержку демократии»* (NED), признанный нежелательной организацией на территории РФ, профинансирует как минимум 19 проектов в России на общую сумму около $1,5 млн. Примерно треть ассигнований выделена на инициативы в сфере СМИ.

Между тем в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Такие изменения были внесены в статью 6 закона «О средствах массовой информации».

  • © Сергей Гунеев / РИА Новости

В июле этого года комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также одобрил поправки, согласно которым физическое лицо может быть признано СМИ-иноагентом, если распространяет материалы СМИ — иностранных агентов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Причём это касается не только печатных и аудиовизуальных материалов, но и публикаций в сети интернет. 

«Европа и коллективный Запад упрямо идут этим путём. Они считают, что эта капля камень точит. Им не жалко этой суммы для подрывной работы на территории России, а это именно подрывная работа под прикрытием таких замечательных слов про демократию, свободу и открытое общество», — резюмировал в беседе с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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