Пытаются угрожать России? Поляки мечтают довести регулярную армию до 200 тысяч человек

Польша постоянно увеличивает регулярные войска. Если долгое время численность армии держалась на отметке в 100 тысяч, то теперь выросла до 128 тысяч человек. А нынешний министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прямо признается, что мечтает увеличить армию до 200 тысяч, пишет издание "Взгляд". На это тратится около 2,1% ВВП страны.

"Вооружение даёт безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности", - заявлял министр национальной обороны.

Интересно, что до этого СМИ сообщали о работе американских военных инструкторов в стране. Они готовили так называемых "партизан" - добровольцев, которые в случае конфликта должны работать рука об руку с профессиональной армией. Сейчас таких около 20 тысяч человек, из них две тысячи женщин. Но власти хотят увеличить число "партизан" до 53 тысяч.

В Польше не скрывают, что основной угрозой считают Россию. А армия страны всегда готовится в первую очередь к обороне с востока.