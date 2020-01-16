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Пытаются угрожать России? Поляки мечтают довести регулярную армию до 200 тысяч человек

16 января 2020, 17:54  •  7 • В мире
В Польше постоянно увеличивают количество солдат. Раньше государство обходилось 100-тысячной армией, однако уже теперь в Польше насчитывается 128 тысяч солдат. При этом министр национальной обороны страны заявляет, что хочет увеличить это число до 200 тысяч. Кроме того, с 2015 года американские военные инструкторы готовят в Польше "партизан" - добровольцев, которые в случае вооружённого конфликта будут сотрудничать с профессиональной армией. В Польше не скрывают, что главной угрозой считают Россию, пишет издание "Взгляд".
Польша постоянно увеличивает регулярные войска. Если долгое время численность армии держалась на отметке в 100 тысяч, то теперь выросла до 128 тысяч человек. А нынешний министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прямо признается, что мечтает увеличить армию до 200 тысяч, пишет издание "Взгляд". На это тратится около 2,1% ВВП страны.
"Вооружение даёт безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности", - заявлял министр национальной обороны.
Интересно, что до этого СМИ сообщали о работе американских военных инструкторов в стране. Они готовили так называемых "партизан" - добровольцев, которые в случае конфликта должны работать рука об руку с профессиональной армией. Сейчас таких около 20 тысяч человек, из них две тысячи женщин. Но власти хотят увеличить число "партизан" до 53 тысяч.
В Польше не скрывают, что основной угрозой считают Россию. А армия страны всегда готовится в первую очередь к обороне с востока.

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