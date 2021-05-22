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Пытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев

22 мая 2021, 14:10  •  71 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Новые ограничительные меры США оценили в Совфеде
Рестрикции Вашингтона против ряда российских компаний и судов по "Северному потоку – 2" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.
Это выпад – не более чем попытка американцев "сохранить лицо" при отступлении, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации. Вашингтон прекрасно понимает, что большой урон реализации российского проекта нанести не удалось. Поэтому эти санкции напоследок ввели просто, чтобы "укусить", сказал Джабаров в разговоре с РИА Новости.
Напомним, что ранее Минфин США заявил о рестрикциях в отношении ряда компаний и судов. В черном списке оказались "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и другие организации.
Ранее над уступившими России по "Северному потоку – 2" американцами принялись потешаться в Болгарии. Читатели одного из СМИ заявили, что США преклонили колени и "поджали хвост".

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