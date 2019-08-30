Пытаются "раздербанить" Россию: В Сейме Латвии дали оценку "мирным митингам" в Москве

Прошедшие в Москве акции протеста были срежисированы на Западе и напоминают события в Париже и Гонконге. Об этом заявил депутат Сейма Латвии Янис Адамсон в интервью РИА ФАН.

Как пояснил политик, за всеми этими событиями видна опытная режиссерская рука. При этом акции в Москве нельзя быть многочисленными.

Если в Риге на митинг выйдет 5-10 тысяч человек, то это будет много. Однако 50 тысяч для 11-миллионой Москвы - это довольно мало.

"Основная цель у всех этих событий - началось-то все еще с Чечни, Северного Кавказа, Грузии, Украины - это попытка ослабить и раздербанить Россию", - пояснила она.

Напомним, речь идет о мероприятиях, которые провели сторонники Любви Соболь и Алексея Навального 27 июля, 3 и 10 августа. Из них только одно было согласовано со столичными властями.

Акции сопровождались беспорядками, для подавления которых привлекались правоохранители. Согласно предварительным подсчетам, власти Москвы вынуждены были потратить на обеспечение безопасности жителей более 200 миллионов рублей.