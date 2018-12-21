«Пытаются присвоить статус гостя»: к чему могут привести намерения Киева переименовать УПЦ

Верховная рада приняла закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата обязана сменить название, чтобы оно отображало «принадлежность к церковной организации за пределами страны». Также депутаты намерены принять законопроект, облегчающий передачу приходов. По мнению экспертов, Киев подготавливает почву для рейдерского захвата храмов УПЦ и их передачи так называемой Украинской поместной православной церкви. Аналитики полагают, что такой шаг со стороны властей только усугубит раскол в обществе и может привести к кровопролитным столкновениям.

Верующие у здания Верховной рады в Киеве протестуют против лишения канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия РИА Новости

20 декабря Верховная рада большинством голосов приняла законопроект №5309, который предусматривает изменение названия самой крупной религиозной организации страны — Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Согласно тексту документа, любая религиозная организация с центром в «стране-агрессоре» (то есть в России. — RT) обязана «в своём полном названии, указанном её в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путём обязательного воспроизведения в своём названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «на Украине» и /или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

«Все церкви, которые имеют центр в России, должны называться так, как церковь в России», — пояснил это положение журналистам в кулуарах Рады депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец.

Для УПЦ МП это означает переименование из «украинской церкви» в «российскую» или «русскую» на Украине. Кроме того, священники канонической церкви лишатся возможности пастырского окормления военнослужащих и представителей других силовых структур.

За данную инициативу проголосовали 240 депутатов Верховной рады. Присутствовавшие на заседании представители «Блока Петра Порошенко», «Радикальной партии», «Народного фронта», «Батькивщины», «Самопомощи» единогласно поддержали законопроект. Депутаты «Оппозиционного блока», в свою очередь, голосовали против.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий

РИА Новости

По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, вынести законопроект на повестку дня ему предложил глава неканонической Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) во время проведение «объединительного собора» 15 декабря, где было принято решение о создании «Украинской православной поместной церкви». А нужны эти законы для «утверждения» новой религиозной структуры.

«Патриарх Филарет обратился ко мне как к председателю Верховной рады с просьбой внести в повестку дня и рассмотреть два законопроекта, необходимые для утверждения Украинской церкви», — заявил Парубий.

Второй законопроект, рассмотреть который просил лидер украинских раскольников, носит номер 4128 и предусматривает внесение поправок в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он облегчает процедуру передачи приходов от одной церкви другой.

Ранее Главное научно-экспертное управление Верховной рады заявляло, что законопроект № 5309 противоречит положениям основного закона страны.

«Предложенные в законопроекте нововведения, которые, по мнению Главного управления, выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными, выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 Конституции и закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», — говорится в составленном ещё год назад по этому поводу экспертном заключении.

20 декабря в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что на Украине осуществляется «прямое вмешательство государства в церковную жизнь» и это происходит «по подсказке из Вашингтона».

«Это лишнее свидетельство того, что это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами», — подчеркнул президент России.

Борьба за имя

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал решение Верховной рады «примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы».

«Видим в этой попытке желание наказать УПЦ за её принципиальный отказ поддерживать риторику войны, разделения, ненависти, которых придерживается часть политического истеблишмента Украины», — добавил он в интервью агентству РИА Новости.

Такой же точки зрения придерживаются и представители самой УПЦ МП.

«Налицо вмешательство государства в дела церкви, превышение его полномочий и нарушение конституции», — прокомментировал в интервью «Интерфаксу» голосование в Верховной раде глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

Он подчеркнул, что Украинская православная церковь «будет бороться всеми правовыми способами против беззакония по отношению к самой себе».

«Смена названия — это принципиальный правовой вопрос, в котором каноническая церковь пойдёт на все правовые принципы и обратится во все возможные международные суды», — прокомментировал в интервью RT дальнейшие действия канонической церкви на Украине глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

По его словам, с точки зрения церковного права, так называемая «Украинская православная поместная церковь» не имеет оснований называться православной, так как при её создании были грубо нарушены базовые канонические принципы.

«Новый «митрополит Епифаний» по канонам вообще является не митрополитом и не Епифанием, а Сергеем Думенко. Монашеский постриг и архиерейскую хиротонию в отношении его совершил Филарет (Денисенко), когда был лишён сана и находился под анафемой даже с точки зрения Константинопольского патриарха Варфоломея. Варфоломей утверждает, что снял с него анафему, но не говорил, что ранее не признавал её. А значит, даже с точки зрения Варфоломея Епифаний был рукоположен анафематствованным расстригой, — утверждает Кирилл Фролов. — В этом коренной тупик новой конфессии. Если бы её главой стал, например, Винницкий митрополит Симеон, у него было бы хотя бы апостольское преемство. С канонической точки зрения это был бы раскол, а теперь мы имеем ересь».

Как отметил в интервью RT профессор Политологического факультета МГУ Андрей Манойло, решение Рады заставить Украинскую православную церковь Московского Патриархата переименоваться имеет под собой идеологические основания.

«Статус «Русской Православной Церкви на Украине» — это статус гостя. Церковь лишают возможности считаться своей, природной», — подчеркнул политолог.

По его словам, киевские власти намерены сохранить слово «украинская» в названии лишь одной религиозной организации — «Украинской православной поместной церкви».

«Нужно, чтобы неофиты, составившие новую раскольничью структуру, не путались», — утверждает политолог.

Подготовка к захватам

По мнению экспертов, процесс переименования затронет каждый приход УПЦ МП, а значит, появится возможность включить те приходы, которые откажутся назваться «русской церковью», в состав новой структуры.

«Переименование влечёт за собой перерегистрацию юридического лица, а она влечёт за собой регистрацию имущественных прав на объекты недвижимости, и вот там появятся новые обстоятельства, которые позволят забрать многие объекты из ведения Московского патриархата», — утверждает Андрей Манойло.

Депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что украинский парламент «принял абсолютно рейдерский закон по захвату церквей».

На облегчение этого процесса и направлен второй законопроект, который Филарет попросил Парубия рассмотреть в четверг. Проект закона № 4128 даёт возможность религиозным общинам менять свою юрисдикцию, основываясь на решениях, принятых простым большинством голосов на приходских собраниях. А учитывая опыт осуществлявшихся ранее захватов храмов, необходимое «большинство» могут обеспечить заезжие активисты националистических организаций.

Уже принятие закона о переименование УПЦ МП в Раде сопровождалось потасовкой между сторонниками и противниками нового законодательного акта. В свою очередь, информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что новые решения украинской власти могут «стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви».

По словам экспертов, противоречия в украинском обществе по поводу спорного закона могут привести к массовым столкновениям на улицах, особенно при попытках захвата храмов.

Потасовка в украинском парламенте, 20 декабря 2018 года

Reuters

© Alex Kuzmin

«Целью этих провокаций будет демонстрация силы, которая только и возможна при прямом столкновении, в первую очередь со священнослужителями, которые в этих храмах служат, во-вторую очередь с паствой, потому что священнослужители будут сопротивляться не одни», — отметил в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По словам Кирилла Фролова, очень многое будет зависеть от того, какую позицию займут прихожане канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата на местах.

«Очень важно, чтобы приходы канонической церкви активизировались, каждая из них имела бы свою миссионерскую, правозащитную структуру, и они бы не дали по линии простого большинства организовать приходы нового раскола», — утверждает Фролов.

Народ против

Во время голосования в Верховной раде, сопровождавшегося криками «Слава Украине!» со стороны депутатов, под стенами украинского парламента проходил молебен прихожан УПЦ МП, в котором приняли участие 2000 человек. Собравшиеся просили депутатов не принимать новые законопроекты, направленные против Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Верующие у здания Верховной рады в Киеве протестуют против лишения канонической Украинской православной церкви Московского патриархата её названия

РИА Новости

«Наш молебен проходит, чтобы Господь положил на их сердце, душу, что это не нужно. Сейчас и так неспокойно в стране, ещё конфликты нам не нужны», — заявил журналистам один из участников протеста протоиерей Виктор Иващук.

Как отмечают эксперты, существует высокая вероятность того, что украинские власти своими действиями запишут в неблагонадёжную «российскую церковь» значительную часть собственных граждан, которые по привычке продолжат ходить в храмы канонической церкви.

«Считаю, если у депутатов всё же «хватит ума» переименовать УПЦ в «Российскую православную церковь в Украине, это будет не только безграмотно (ведь РПЦ это русская, а не российская церковь), но и проигрышно для самой власти. Потому, что люди не только на юго-востоке, но и в центре, на севере и даже на западе нашей страны не перестанут ходить в храмы УПЦ. Таким образом, получится, что они будут ходить в храмы «Российской церкви», что будет выглядеть «не патриотично», — отметил в своём Facebook украинский политолог Валентин Гайдай.

«Так и получится, — согласен Андрей Манойло. — Это будет способствовать дальнейшему расколу, причём не только церкви, но и украинского общества. Власть на Украине вредит собственным гражданам. Но кого в Киеве судьба этих граждан волнует?»

В частных разговорах с RT против нового решения Рады высказались даже представители политических сил, чьи депутаты его формально поддержали.

Депутаты фактически приняли решение об уничтожении церкви Московского патриархата на территории Украины, отметил источник RT в партии «Батькивщина».

«Мне кажется, в нормальной стране это невозможно. Сначала в деятельность церкви вмешивается президент, а теперь и депутаты Верховной рады. Как и кому называться должна решать церковь, а не депутаты, вменяемость которых вызывает сомнение даже у западных партнёров Украины», — заявил собеседник RT.

Источник в партии «Самопомощь» рассказывает, что теперь украинские власти начнут программу пропаганды и будут убеждать население, что посещать церкви Московского Патриархата плохо.

«Видимо, власти опасаются при помощи радикалов устраивать мародёрства и захватывать церкви силой. Поэтому они хотят лишить их прихожан, и дождаться, пока они сами закроются», — подчеркнул он.

Но сами прихожане могут выступить против такой инициативы, считает источник RT в партии «Народный фронт».

«Люди будут защищать церкви, в которые они ходили годами, в которых крестили своих детей. Люди не перейдут в новую украинскую церковь, поскольку понимают, что сейчас на первом плане политика. Они просто не захотят быть пешками в чужой игре. В итоге украинские церкви могут оказаться безлюдными», — отметил собеседник RT.