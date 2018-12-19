«Пытаются перехватить инициативу»: США одобрили соглашение на поставку Турции ЗРК Patriot

Госдеп и Пентагон одобрили сделку на поставку Турции ЗРК Patriot на сумму $3,5 млрд. Теперь это решение должен утвердить конгресс. Ранее Анкара более десяти лет предпринимала попытки договориться с Соединёнными Штатами о покупке комплексов ПВО. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки, только когда Турция приняла решение купить российские С-400. Как подчеркнули и в Москве, и в Анкаре, соглашение уже реализуется и о его отмене речи не идёт. Аналитики отмечают, что США не удалось надавить на партнёра по НАТО и добиться отказа Турции от сотрудничества с Россией.

Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) одобрило решение поставить Анкаре зенитные ракетные системы на сумму $3,5 млрд.

Речь идёт о возможной покупке 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Представленный ранее запрос турецкой стороны включает четыре радиолокационные станции управления огнём AN/MPQ-65, столько же станций управления перехватом, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок M903.

До этого предполагаемая поставка уже была одобрена Госдепартаментом. Контракт согласовали с правительством, и теперь требуется одобрение законодательной ветви власти. В течение 30 дней конгресс, уже получивший уведомление о подготовке поставок, изучит условия будущего договора, причём законодатели могут заблокировать контракт.

В Пентагоне полагают, что готовящиеся поставки отвечают интересам национальной безопасности США. К тому же, по мнению Вашингтона, они будут способствовать повышению уровня безопасности американского союзника по борьбе с терроризмом.

Обозначенные в Белом доме объёмы возможных поставок не так велики по сравнению с другими оборонными контрактами Вашингтона. Как пояснил в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, речь идёт примерно об одном полке Patriot. Специалист подчеркнул, что эти системы довольно дорогие по сравнению с С-400 и по ряду характеристик уступают российскому комплексу.

Пентагон

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«К тому же одобрение Госдепа ещё не означает, что сделка состоится, в то время как С-400 Турция уже купила. Таким образом, американцы просто пытаются перехватить инициативу. Но Patriot всё же не очень эффективен. К примеру, как показал опыт Саудовской Аравии, которая располагает этими ЗРК, он может сбить далеко не все старые советские ракеты, запускаемые йеменскими хуситами», — пояснил Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. Он назвал возможную сделку между США и Турцией «не слишком выдающейся» по сравнению с объёмами контрактов, заключаемых, например, с той же Саудовской Аравией.

«Решение Белого дома необязательно завершится подписанием реального контракта. Огромное количество одобренных в таком порядке сделок никогда не подписывается. Это означает только то, что такая сделка не запрещается законами США», — подчеркнул Макиенко в интервью RT.

«Не устраивала цена»

О закупках иностранных комплексов ПВО в Анкаре задумались ещё в 2006 году, когда власти Турции выделили на формирование национальной системы противовоздушной обороны $800 млн. Тогда турецкое правительство, которое в тот момент возглавлял нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган, рассматривало возможность приобретения за рубежом четырёх ЗРК. Среди возможных вариантов были американские Patriot, российские ЗРК С-300 ПМУ-2 («Фаворит») и американо-израильские зенитно-ракетные системы Arrow-2.

Вашингтон предлагал Анкаре остановиться на усовершенствованной модели ЗРК Patriot — Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), причём компания-производитель даже обещала передать турецкой стороне технологии.

Нужно отметить, что ЗРК Patriot до этого уже защищали турецкое небо — во время иракских кампаний Пентагон размещал эти системы ПВО в Турции, чтобы обезопасить союзника. Но после завершения военных операций всё оборудование было вывезено из страны.

В 2012 году Пентагон одобрил поставку туркам двух батарей зенитного ракетного комплекса MIM-104F Patriot PAC-3. Кроме того, власти Нидерландов и ФРГ, стран — партнёров Анкары по НАТО, передали во временное пользование турецкой стороне две батареи Patriot. Это решение было принято для защиты союзника от возможных угроз на фоне сирийского конфликта. Все эти системы были также вывезены из Турции в 2015 году.

«В случае необходимости США готовы вернуть батареи Patriot в Турцию в течение одной недели», — говорилось в совместном заявлении Вашингтона и Анкары.

Однако турецкие власти стремятся диверсифицировать импортные поставки систем ПВО. В апреле Анкара согласилась на сотрудничество в этой сфере с Италией и Францией — речь может идти о покупке ЗРК SAMP/T, созданных европейским консорциумом Eurosam.

Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уточнив, что турецкие власти также изучают возможность приобретения ПВО Patriot.

В прошлом году Турция и консорциум Eurosam уже подписали соглашение о совместной разработке системы противовоздушной обороны. Как заявил в июле прошлого года глава турецкого Минобороны, эти шаги не противоречат договорённостям с Москвой о поставке республике ЗРК С-400. В Анкаре пояснили, что покупка российских комплексов укрепит обороноспособность страны, а соглашение с Eurosam рассчитано на долгосрочную перспективу и связано в первую очередь с программой создания турецкой системы ПРО.

Тайип Реджеп Эрдоган

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Ранее Турция также вела переговоры о поставках ЗРК с Пекином. В 2013 году тендер турецкого Минобороны в рамках программы T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System) по созданию национальной системы ПВО выиграл Китай, у которого Анкара планировала купить 12 систем (дивизионов) ЗРК HQ-9 («Хунци-9»), разработанных на основе С-300.

Однако в 2015 году Анкара отказалась от заключения контракта на $3 млрд из-за нежелания китайской стороны передать технологии производства комплексов.

«Американцы также давно хотели продать свои ЗРК Анкаре, но её не устраивала цена. Турция торгуется, старается сбить цену, вот почему так затянулись переговоры на поставку дорогостоящих Patriot», — пояснил Литовкин.

Кроме того, известно, что серьёзное недовольство планами Турции по приобретению китайских ЗРК выражали западные партнёры по НАТО, заявляя о возможных проблемах интеграции таких комплексов в единую систему ПВО альянса.

«Важный аргумент»

Планы Анкары приобрести российские С-400 вызвали ещё большее возмущение американской стороны. Белый дом пригрозил прекратить поставку в страну истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если Анкара не откажется от российских ЗРК. Как заявил в июне этого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, в ответ на покупку Анкарой систем российского производства Вашингтон может ввести против Турции санкции.

«Мы ясно говорили в ходе многочисленных контактов на высших уровнях турецкого правительства, что будут последствия — прежде всего в плане того, что записано в разделе 231 CAATSA», — подчеркнул Митчелл.

Напомним, в соответствии с принятым в прошлом году законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), США могут вводить ограничительные меры второго уровня против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, которые находятся под американскими санкциями. Эта инициатива, в частности, касается сотрудничества по оборонно-технической линии.

В американском оборонном бюджете на 2019 год была предусмотрена возможность сделать для некоторых стран, в частности Индии, исключение и вывести их из-под действия CAATSA. Однако для Турции таких послаблений предусмотрено не было: ранее конгресс даже приостановил передачу Анкаре военной техники, включая F-35.

Впрочем, в республике уверены, что до серьёзных ограничений дело всё же не дойдёт. Как заявил в середине декабря президент Эрдоган, Анкара ожидает поставку из США 120 самолётов F-35.

О возможном контракте на приобретение турецкой стороной С-400 впервые стало известно в 2016-м, а осенью следующего года Москва подтвердила информацию о подписании договора. По заявлению турецкой стороны, развёртывание ЗРК состоится уже в конце 2019 года.

Как пояснил в начале декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, решение о покупке С-400 было принято Анкарой после того, как турецкая сторона на протяжении десяти лет пыталась купить ЗРК у Вашингтона.

«В последние десять лет мы пытались купить у наших американских друзей (я имею в виду комплекс Patriot), но ничего не вышло. Мы отправили им последнее письмо более полутора лет назад, но не получили ответа. В будущем мы готовы работать с любой страной. Но у нас есть насущная необходимость, поэтому мы приобрели С-400. Россия предложила нам лучшую сделку», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Окончательно договорившись с Москвой о поставках С-400, Анкара в конце ноября предложила Вашингтону сформировать привлекательное предложение по возможному контракту на поставку ПВО Patriot.

«Если мы достигнем договорённостей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение», — заявил в конце ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

При этом речь не идёт об отказе Анкары от сотрудничества с Москвой. Как напомнил турецкий чиновник, поставка С-400 будет осуществлена уже в следующем году, турецкая сторона также планирует наладить совместное производство ЗРК. Таким образом турки ответили на прозвучавшее несколькими днями ранее заявление представителя Пентагона Эрика Пахона о том, что США и Турция ведут переговоры «по поиску возможных альтернатив для замены С-400».

По мнению Константина Макиенко, хотя в сугубо техническом отношении Турции нецелесообразно приобретать системы ПВО разных поставщиков, в оборонных закупках военно-технические мотивы играют порой далеко не главную роль.

Военнослужащие ВС Турции

Reuters

© Umit Bektas

«Сейчас низшая точка в американо-турецких отношениях пройдена, недавно Анкара согласилась передать в США американского проповедника Эндрю Брансона, — напомнил эксперт. — На этом фоне страны могут вернуться к обсуждению оборонных поставок. Понятно, что такие переговоры могут ещё больше способствовать политической оттепели. Но есть также чёткое понимание, что все попытки США надавить провалились: Турция сейчас уже слишком сильная и самостоятельная страна, чтобы принимать во внимание чьи-то ультиматумы».

При этом эксперты подчёркивают: оснований полагать, что инициатива американской администрации каким-то образом повлияет на ход турецко-российской сделки по продаже ЗРК С-400, нет. Комментируя новость о возможной подготовке поставок в Турцию систем Patriot, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что речь идёт о не связанных между собой ситуациях.

Пресс-секретарь президента Путина подчеркнул, что проект и контракт по С-400 «находится в стадии реализации» и будет продолжен.

Как сообщило 19 декабря со ссылкой на неназванных официальных лиц Турецкой Республики агентство Bloomberg, намерение Анкары рассмотреть сделку на поставку систем Patriot нельзя считать предпосылкой к отказу от ЗРК С-400.

Турецкая сторона запланировала поставить на вооружение обе системы — и российского, и американского производства, уточнили источники агентства.

Как напомнил в интервью RT Константин Макиенко, С-400 имеет серьёзные преимущества перед американским комплексом.