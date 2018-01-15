«Пытаются остаться в Сирии»: как США разыгрывают курдскую карту вопреки предупреждениям Турции

Военные советники международной коалиции под эгидой США займутся обучением 15 тысяч бойцов Сирийских демократических сил, которые образуют на подконтрольных им территориях так называемые «силы безопасности границы». Об этом в воскресенье сообщил Томас Вил — начальник управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость». Намерения американских военных вызвали острую реакцию со стороны Турции. В Анкаре заявили, что Вашингтон таким образом узаконивает терроризм, ведь основу СДС составляют курды, которых турецкая сторона считает экстремистами. RT узнал у экспертов, что на самом деле стоит за поддержкой Соединёнными Штатами курдских формирований.

Западная коалиция займётся переподготовкой вооружённых формирований оппозиции, которые входят в Сирийские демократические силы (СДС). Об этом в воскресенье заявил начальник управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» Томас Вил. По его словам, из отобранных бойцов будет организована силовая структура по охране сирийской границы.

«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы. В настоящее время в первом классе проходят подготовку примерно 230 человек. Конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тысяч человек», — цитирует ТАСС представителя коалиции.

Он добавил, что отряды СДС будут преобразованы в пограничные войска по причине завершения борьбы с «Исламским государством»*.

«Фундаментом новой силовой структуры, по сути, станут приблизительно 15 тысяч членов СДС, которые пройдут переподготовку для несения службы в пограничных войсках, поскольку их борьба с ИГ подходит к концу», — сообщил Вил.

Американские военные с подопечными из Сирийских демократических сил (СДС)

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Курдами не ограничатся

Отметим, что основу Сирийских демократических сил составляют курдские отряды народной самообороны (YPG), а также некоторые арабские племена, оппозиционные официальному Дамаску. Своим формированием в единую «армию» они обязаны США, которые оказывают им поддержку с 2015 года. Официально заявленная ими цель — борьба с ИГ, однако в Минобороны России фиксировали случаи нападения СДС на правительственные войска.

В связи с этим эксперты считают, что данное формирование Соединённые Штаты готовят для новой цели — остановки процесса восстановления власти Башара Асада над всей территорией Сирии.

«США полагают, что Асад будет и дальше пытаться восстановить единство Сирии, и пока те формирования, которые там имеются, не способны дать отпор правительственным и проиранским силам. Поэтому приходится их натаскивать, улучшать боеспособность и так далее. Поле работы у них довольно большое, и присутствовать там можно довольно долго», — пояснил RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его мнению, одних лишь курдов для оказания сопротивления армии САР будет недостаточно, но привлечение в новую «армию» других вооружённых группировок может создать коалиции определённые проблемы.

«Вопрос в том, кого ещё туда привлекут. Ведь есть широкая группа отрядов, которые не являются чернознамённиками-джихадистами, однако и в демократическую оппозицию их можно записать лишь с натяжкой. Вопрос в том, как они всё это будут объединять с теми же курдами, потому что одно дело — когда борьба шла с ИГ, а другое дело — как создавать из них способную власть. Даже если брать курдов отдельно, многие из них не готовы без посторонний помощи создать дееспособное государство, которое справилось бы с правительственными силами», — заключил эксперт.

В пику Анкаре

Вашингтон старается сделать из курдов боеспособную армию до того, как наступление на них начнёт Турция, которая не допустит, чтобы они взяли север Сирии под свой контроль, считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Здесь в игру вступает турецкий фактор. Американцы не могут понять, с какими курдами им нужно договариваться: с теми, которые воюют против Эрдогана, или с теми, которые воюют против Башара Асада. Они пытаются разыграть эту курдскую карту, и эти «силы безопасности границы» направлены на то, чтобы не дать Эрдогану прорвать границу и навести порядок в отношении тех курдов, которые ещё мечтают о суверенном государстве», — рассказал он.

Баранец пояснил, что новая фаза конфликта в Сирии, в ходе которого стоит ожидать прямого столкновения коалиции и правительственных сил, ещё впереди.

«Американцы потерпели в урегулировании кризиса стратегическое фиаско. Трамп вдруг объявил миру, что именно коалиция во главе с США разгромила ИГ. Это, конечно, неправда. Основные силы разгромлены, а недобитков американцы берут под своё крыло. Они готовят новую армию, и будущая война в Сирии ещё впереди», — заключил он.

Турция недовольна

Новости о создании коалицией «сил безопасности» из СДС вызвали острую реакцию со стороны Анкары. Ведь, как уже упоминалось, основная часть ныне действующей «армии» — курды из YPG, которую турецкие власти характеризуют как боевое крыло Рабочей партии Курдистана (РПК), которую считают террористической.

«Вместо прекращения поддержки сирийскому крылу террористической организации PПК—YPG, начатой Вашингтоном под предлогом борьбы с ИГ, США пытаются узаконить действия террористической организации и продлить её пребывание в регионе. Данные шаги вызывают крайнюю обеспокоенность в Анкаре. Турция решительно не приемлет подобного развития ситуации», — цитирует агентство Anadolu пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

Он отметил, что в связи с действиями США Анкара оставляет за собой право на любые шаги «по противодействию террористическим структурам».

Поднимут «Щит»

Незадолго о сообщения коалиции турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган второй раз за неделю заявил, что операция ВС Турции «Щит Евфрата» на севере Сирии может быть возобновлена.

«Если на то будет воля Аллаха, в ближайшие дни мы предпримем первые шаги в рамках возобновления операции «Щит Евфрата» в Африне, чтобы очистить нашу южную границу от террористов. Мы можем войти туда однажды ночью без предупреждения. Мы предпримем все нужные шаги, если наша граница подвергнется хоть малейшей угрозе», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Реджеп Тайип Эрдоган

© Darren Ornitz / Reuters

Пренебрежение турецкими угрозами объясняется сосредоточенностью США на собственных задачах, отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

«Соединённые Штаты пытаются остаться на территории к востоку от реки Евфрат, которая подконтрольна курдам. Сейчас СДС являются практически единственной силой, на которую американцы могут опираться в своих планах, причём планах, не только связанных с Сирией, но и стратегических, нацеленных на получение в САР плацдарма, на основе которого они смогут влиять на сопредельные страны: Турцию, Ирак и Иран», — отметил он в беседе с RT.

В этом Вашингтон расходится с Анкарой, которая не раз требовала от Белого дома прекратить поддержку курдского движения в САР. Напомним, что, именно не добившись понимания со стороны Вашингтона, Реджеп Тайип Эрдоган приступил к операции «Щит Евфрата». Целью операции под предлогом ликвидации «Исламского государства» была борьба с курдами.

В планах Анкары было создание 90-километровой буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Остановить наступление турецкие военные намеревались после взятия сирийского города Манбидж, занятого в 2016 году курдскими отрядами.

Однако наступлению турецких сил в этом направлении косвенно помешал Вашингтон: в марте 2017 года американцы и их союзники направили в район Манбиджа бронетехнику. Одновременно военный совет города сообщил о договорённости с Дамаском и Москвой, согласно которой правительственные силы Сирии взяли под контроль территории к западу от города, вдоль линии соприкосновения с турецкой армией.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.