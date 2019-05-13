«Пытаются найти силовое решение»: на Украине заявили о возможности захватить Донбасс менее чем за сутки

Украинским военным понадобится менее суток для захвата территории ДНР и ЛНР, если Киев прибегнет к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Сергей Наев, который до прошлой недели возглавлял проводимую в регионе операцию объединённых сил (ООС). При этом он подчеркнул, что для властей Украины политико-дипломатический путь урегулирования ситуации якобы остаётся приоритетным. Эксперты отмечают, что конфликт на юго-востоке страны невозможно решить военными методами. Однако украинское руководство продолжает поднимать этот вопрос, что указывает на нежелание Киева выполнять Минские соглашения, считают аналитики.

Если украинские власти прибегнут к силовому сценарию разрешения конфликта в Донбассе, ВСУ понадобится менее суток для захвата неподконтрольной Киеву территории. Такое заявление в интервью ТСН сделал бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев, который неделю назад покинул свой пост.

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдёт очень мало времени, менее суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобождённой территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция и другие силовые структуры», — заявил Наев.

Вместе с тем генерал отметил, что сейчас приоритетным является политико-дипломатический путь разрешения конфликта на юго-востоке Украины, а вооружённые силы в этой ситуации являются «важным аргументом» для урегулирования ситуации.

«ООС имеет определённое значение, которое известно ограниченному кругу лиц, и задача освободить прямо сейчас силовым способом не стоит, ведь государство определило, что основной путь обретения нашей победы — политико-дипломатический», — рассказал Наев.

Комментируя обнародованную в начале мая информацию о захвате 24 кв. км территории в Донбассе, экс-командующий ООС заявил, что перед военными не стояла задача «обязательно что-то освободить». По его словам, стояла задача по улучшению тактического положения, включая занятие господствующих высот и других выгодных позиций.

Генерал также заявил, что у республик Донбасса якобы есть «непосредственные планы» наступательных действий по более чем десяти направлениям на линии соприкосновения.

Кроме того, говоря об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса, Наев сказал, что якобы знал о подготовке этого процесса ещё четыре месяца назад. При этом он назвал выдачу паспортов «военно-политической акцией», направленной на укрепление влияния Москвы в регионе. По словам Наева, якобы существует угроза, что Россия захочет защитить получивших российское гражданство жителей Донбасса «не только политическим путём».

Напомним, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ для жителей Донбасса 24 апреля. Тогда он подчеркнул, что это решение носит исключительно гуманитарный характер и ничем не отличается от аналогичной практики по предоставлению гражданства другим нацменьшинствам на Украине.

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«Киев делает проблему практически нерешаемой»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Украина уже неоднократно пыталась силой решить конфликт на юго-востоке страны, и именно это привело к заключению Минских соглашений.

«Никто не сомневается, что потенциал украинских Вооружённых сил больше, чем у ЛНР и ДНР. Собственно говоря, в том и роль России в Минских соглашениях — она гарант со стороны ЛДНР. Мы гарантируем, что соглашения будут выполняться с политической точки зрения и не приведут к тому, что Киев ещё раз попытается решить всё силой», — считает эксперт.

По словам собеседника RT, заявления Наева делаются исключительно «для внутреннего пользования» и в очередной раз подчёркивают, что в Киеве никто не собирался выполнять минские договорённости.

«Они всё пытаются понять, смогут ли найти силовое решение. На другое на Украине просто не хватает политического искусства. Уходящая администрация приготовит приходящей ещё не один подобный сюрприз», — подытожил Брутер.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак удивился тому, что представители киевских властей продолжают время от времени возвращаться к обсуждению возможности силового разрешения конфликта, хотя безальтернативность мирного урегулирования ни у кого не вызывает сомнений.

«Силовым путём решить проблему Донбасса невозможно, давно пора было это понять. Украинские деятели, которые отвечали за силовую работу на Донбассе, до сих пор не видят другого пути решения. Но это не поддерживается ни украинским населением, ни по обе линии фронта. Это противоречит Минским соглашениям», — отметил эксперт.

Он выразил надежду, что после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои обещания и будет решать проблему Донбасса мирным путём или по крайней мере остановит боевые действия.