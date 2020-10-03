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Пытаются найти крайних? Ливан потребовал арестовать русских по делу о взрыве в Бейруте
03 октября 2020, 04:45 • 16 • В мире
Власти Ливана потребовали от Интерпола арестовать двух российских граждан по делу о взрыве в Бейруте 4 августа 2020 года. В России подозревают, что в деле пытаются найти крайних.
Ливан направил запрос в Интерпол с требованием арестовать капитана и владельца судна Rhosus, на борту которого находилась злополучная аммиачная селитра. По версии ливанской прокуратуры, именно взрыв этого вещества привёл к гибели почти 200 человек.
Накануне, 1 октября, судья Фади Савван передал дело в государственную прокуратуру. Она, в свою очередь, и обратилась в Интерпол с просьбой задержать двух граждан РФ. Их имена не сообщаются, но очевидно, что это Борис Прокошев, бывший капитан судна, а также Игорь Гречушкин, которому ранее принадлежал Rhosus.
Напомним, ранее Прокошев заявлял, что находившееся на корабле вещество взорваться не могло. Гречушкина также опрашивали по делу о взрыве, но не арестовывали.
4 августа в порту Бейрута из-за пожара взорвались хранившиеся на складе несколько лет 2750 тонн аммиачной селитры. В результате мощнейшего взрыва погибло около 190 человек, более 6000 человек были ранены, тысячи жилых домов получили сильнейшие повреждения.
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