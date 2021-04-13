Пытаются лишить Победы, Гагарина и истории: Толстой поймал США на "оруэлловском двоемыслии"

Депутат Госдумы Петр Толстой поймал Госдепартамент США на "оруэлловском двоемыслии" из-за их поздравления с Международным днем космонавтики 12 апреля - 60-летнего юбилея полета в космос гражданина СССР Юрия Гагарина.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал публикацию в соцсети Госдепартамента США, приуроченную к Международному дню космонавтики 12 апреля.

Напомним, 12 апреля отмечается Международный день космонавтики, утвержденный в честь полета в космос первого человека - гражданина СССР Юрия Гагарина в 1961 году.

В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства

- говорится в записи Госдепартамента США.

Госдепартамент США окончательно оформился как проводник идей оруэлловского двоемыслия. Поздравить с Международным днем космонавтики, не упомянув ни СССР, ни Гагарина, попутно поставив "заглушку" в виде фото астронавта с американским флагом, смогли бы только люди, живущие по принципу "незнание – это сила"

- считает Петр Толстой.

По его мнению, "и это внедряют в том числе нам, помнящим, кто был первым человеком на орбите. Уверен, что это делается намеренно: у нас не могут отнять страну, потому пытаются сначала лишить Победы, Гагарина и всего исторического наследия".

Отвечу на это максимально коротко: не дождётесь

- резюмировал Толстой.