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Пытаются лишить Победы, Гагарина и истории: Толстой поймал США на "оруэлловском двоемыслии"
13 апреля 2021, 17:45 • 72 • Политика
Депутат Госдумы Петр Толстой поймал Госдепартамент США на "оруэлловском двоемыслии" из-за их поздравления с Международным днем космонавтики 12 апреля - 60-летнего юбилея полета в космос гражданина СССР Юрия Гагарина.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал публикацию в соцсети Госдепартамента США, приуроченную к Международному дню космонавтики 12 апреля.
Напомним, 12 апреля отмечается Международный день космонавтики, утвержденный в честь полета в космос первого человека - гражданина СССР Юрия Гагарина в 1961 году.
- говорится в записи Госдепартамента США.
- считает Петр Толстой.
По его мнению, "и это внедряют в том числе нам, помнящим, кто был первым человеком на орбите. Уверен, что это делается намеренно: у нас не могут отнять страну, потому пытаются сначала лишить Победы, Гагарина и всего исторического наследия".
- резюмировал Толстой.
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