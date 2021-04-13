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Пытаются лишить Победы, Гагарина и истории: Толстой поймал США на "оруэлловском двоемыслии"

13 апреля 2021, 17:45  •  72 • Политика
Депутат Госдумы Петр Толстой поймал Госдепартамент США на "оруэлловском двоемыслии" из-за их поздравления с Международным днем космонавтики 12 апреля - 60-летнего юбилея полета в космос гражданина СССР Юрия Гагарина.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал публикацию в соцсети Госдепартамента США, приуроченную к Международному дню космонавтики 12 апреля.
Напомним, 12 апреля отмечается Международный день космонавтики, утвержденный в честь полета в космос первого человека - гражданина СССР Юрия Гагарина в 1961 году.
В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства
- говорится в записи Госдепартамента США.
Госдепартамент США окончательно оформился как проводник идей оруэлловского двоемыслия. Поздравить с Международным днем космонавтики, не упомянув ни СССР, ни Гагарина, попутно поставив "заглушку" в виде фото астронавта с американским флагом, смогли бы только люди, живущие по принципу "незнание – это сила"
- считает Петр Толстой.
По его мнению, "и это внедряют в том числе нам, помнящим, кто был первым человеком на орбите. Уверен, что это делается намеренно: у нас не могут отнять страну, потому пытаются сначала лишить Победы, Гагарина и всего исторического наследия".
Отвечу на это максимально коротко: не дождётесь
- резюмировал Толстой.

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