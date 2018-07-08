«Пытаются демонстрировать силу»: почему на Украине продолжают использовать некачественное вооружение

После инцидента с разрывом миномёта «Молот» во время учений ВСУ на Украине запретили испытывать эту модель вооружений на полигонах. Однако общественность не верит в объективность следствия, ведь прежде власти игнорировали жалобы военных на некачественное оружие. По словам экспертов, почти все новинки украинского ВПК имеют серьёзные изъяны, хотя в Киеве отказываются это признавать.

Президент Украины Пётр Порошенко запретил использовать миномёты «Молот» во время учебных стрельб до окончания расследования причин недавнего инцидента на Ровенском полигоне. Однако это распоряжение не касается армейских частей, дислоцированных в Донбассе: заменить «Молот» украинским военным пока нечем, хотя эксплуатация этого оружия сопряжена с опасностью не только для противника, но и для собственных солдат.

Шестого июля самопроизвольный разрыв миномёта на полигоне в Ровенской области унёс жизни троих военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, девять человек получили ранения. Это далеко не первый подобный случай.

Хотя точное число пострадавших в результате разрывов миномётов украинского производства официальными ведомствами не называется, пресса насчитала уже 12 жертв.

Такую цифру, к примеру, привела на своей странице в Facebook украинская журналистка и правозащитник Ольга Решетилова.

С момента первого разрыва миномёта «Молот» на полигоне «Широкий лан» прошло два года. С тех пор журналисты неоднократно пытались привлечь внимание украинских властей к этой проблеме — по предварительным оценкам экспертов-металловедов, марка стали в стволе миномёта просто не соответствует необходимым характеристикам. Но провести официальную экспертизу власти отказались, попросив гражданских «не лезть» в этот вопрос, уточнила журналистка.

Напомним, миномёт «Молот» был принят на вооружение ВСУ в 2015—2016 годах, он заменил миномёты ПМ-120, которые были отправлены на склады. Новое оружие было создано на основе советского миномёта 2Б11 в сжатые сроки — документация была подготовлена всего за два месяца. Производством «Молота» занялся Старокраматорский машиностроительный завод, который до этого никогда не выпускал оборонную продукцию.

Новое оружие практически сразу вызвало серьёзные нарекания со стороны военнослужащих. В августе 2016 года внимание общественности привлёк пост, размещённый в социальных сетях украинским солдатом Анатолием Тапольским, в котором он поделился впечатлениями от испытаний «Молота».

«Ещё новые миномёты уже довольно облезлые, краска стирается на раз. В тест-драйве приняли участие 12 «Молотов». Два из них испытания не прошли — один развалился ещё на подъезде на огневую, второй — во время первого выстрела. Также банально отвалился механизм горизонтирования... крепление ствола просто отвалилось. После пятого выстрела механизм одного из миномётов начал клинить», — цитирует Тапольского «Униан».

«Закономерный итог предыдущих решений»

После первых случаев разрыва миномёта было назначено расследование, однако следователи пришли к выводу, что вина за инцидент лежит на самих военнослужащих, которые якобы по ошибке заложили в миномёт сразу два снаряда.

При этом, как рассказал в интервью украинским СМИ декан инженерно-физического факультета Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского Пётр Лобода, ни военное руководство, ни следователи не обращались к специалистам института для изучения осколков миномётов, хотя именно этот вуз располагает оборудованием и кадрами для металловедческой экспертизы.

По мнению российских экспертов, главная причина, по которой взрываются украинские миномёты, носит системный характер.

«Когда разрабатывается такого рода оружие, сначала создаётся боеприпас, а уже потом под него — орудие. На Украине же традиционную практику решили изменить, сочтя эти задачи «ерундовыми», — пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Они создали вначале само орудие, а потом уже решили «придумать» под него снаряд. Поэтому то, что происходит сейчас с «Молотом», с артиллерийским украинским оружием, — абсолютно предсказуемый и закономерный итог предыдущих решений. Тем более что вся школа артиллерийских и миномётных боеприпасов находится на сегодняшний день в России», — подчеркнул Леонков.

Как отметил эксперт, украинские власти очень хотели показать, что располагают мощным военно-промышленным комплексом и, самое главное, что при создании оружия могут обойтись без кооперации с Россией. Сейчас на Украине планируют начать производство ещё и танковых орудий, поэтому будут и новые трагедии, считает Леонков.

© mil.in.ua

«Создание нового оружия требует долгих и тщательных расчётов, а если просто, грубо говоря, померить линеечкой и начать сразу выпуск, ничего хорошего ждать не приходится. Тем не менее находятся «умельцы», которые обещают сделать чудо-вооружение в короткие сроки», — добавил эксперт.

Приклады «на трёх винтиках»

Но миномёт «Молот» — не единственное украинское оружие, подвергающееся критике со стороны экспертов и военнослужащих. Значительная часть созданных за последнее время на Украине вооружений просто не проходит проверку на качество.

В 2016 году украинскому Минобороны пришлось оправдываться в связи с критикой в адрес автоматов АК-47, прошедших модернизацию на винницком заводе «Форт». О серьёзных проблемах в эксплуатации стрелкового оружия сообщил на своей странице в Facebook волонтёр Роман Доник. По его сведениям, в результате дорогостоящей модернизации порядка 4 тыс. автоматов были попросту испорчены.

«Был автомат с деревянным прикладом. Вместо этого отломали приклад и на трёх винтиках прикрутили трубку с устройством, которое должно сделать его складывающимся. Назвали это АКМ-ТК и АК-ТК. Три винтика, которыми крепится новый приклад, после 40—50 выстрелов раскручиваются», — написал он.

В украинском Минобороны пообещали тогда проверить эту информацию. Однако в итоге оборонное ведомство сообщило, что никаких жалоб и замечаний по эксплуатации автомата «не поступало».

По мнению экспертов, проблемой украинского руководства является нехватка новых зенитно-ракетных систем. Сейчас на вооружении ВСУ стоят поставленные в 1980—1990-х годах ЗРК С-300 П, у которых уже истёк срок службы, как и у ракет к комплексам «Бук-М1». Техника, оставшаяся Киеву в наследство от СССР, нуждается в обновлении, но значительная часть комплектующих никогда не производилась на Украине.

Наладить ремонт ЗРК «Оса» попробовали специалисты киевского предприятия ООО «Укррадарпроект». Представители завода уверяют, что нашли даже более эффективные аналоги для замены российских комплектующих.

«Взяв на вооружение передовые технологии в производстве, на выходе получили комплекс с лучшими ТТХ», — заявлял в беседе с украинскими СМИ глава предприятия Владимир Ивлев.

Правда, во время манёвров 2016 года на Чёрном море украинский ЗРК «Оса-М» (морской вариант ЗРК «Оса») едва не стал виновником серьёзного инцидента — выпущенная с борта противолодочного судна «Тернополь» ракета сначала упала в воду, а затем вынырнула и полетела по совершенно незапланированной траектории.

Как отмечают эксперты, у проблем, возникающих при модернизации старой техники на Украине, те же причины, что и при создании собственных образцов вооружений.

Однако настоящий позор пришлось пережить Киеву в связи с неудачной попыткой поставить украинские бронетранспортёры «Буцефал» за рубеж. Работы над БТР-4 были начаты ещё в 2002 году на базе Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова, первый прототип был построен в 2006 году. Но конструкторские работы завершились только к 2016 году, тогда же машины начали поставляться ВСУ.

Украинский бронетранспортёр БТР-4Е

© Евгений Котенко / РИА Новости

Но если украинские военнослужащие волей-неволей вынуждены мириться с недостатками «Буцефала», Ирак, с которым контракт на поставку бронетранспортёров был заключён ещё в 2009 году, отказался от получения украинской военной техники: обнаружилось, что из 88 БТР, поставленных заказчику, 32 машины даже не удалось завести.

«Из 56 заведённых машин тронуться с места смогли только 34. На десяти бэтээрах были неисправны (или совсем не было) стартеров», — говорилось в письме директора компании «Укрспецэкспорт» Александра Коваленко к руководству «Укроборонпрома».

До конца 2014 года в БТР-4 задействовалось порядка 45% деталей российского производства, впоследствии украинская сторона попыталась заменить их собственными комплектующими.

«Да, на Украине было производство в советское время, но они отвечали только за часть технологической цепочки, например за финишную сборку, — рассказал Алексей Леонков, — а комплектующие поступали из России. Попытки собрать что-то «на коленках» приводят к странным последствиям. Такие истории, как случай с ЗРК «Оса-М», имеют те же корни, что и ситуация с «Молотами» и т.п. Амбиции у Киева есть, украинская сторона пытается демонстрировать силу своего военно-промышленного комплекса, но на практике формула «сила есть — ума не надо» не работает».

Но в Киеве не стесняются своих неудач. А руководитель компании «Укроборонпром» Павел Букин даже пригрозил «задавить» Россию высококачественным оружием. «Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — цитирует Букина издание «Обозреватель».

Оборонный утиль

Разорвав сотрудничество с Россией, Киев рассчитывал не только на собственную оборонную промышленность, но и на помощь из-за рубежа. Однако поставлять Украине качественное оружие западные партнёры вовсе не торопятся. Например, в 2015 году Киев получил от Великобритании партию бронетранспортёров Saxon, снятых с вооружения Соединённым Королевством 10 лет назад. Контракт на поставку 75 БТР был заключён странами ещё в 2013 году. По информации Daily Mail, после доставки Киеву машины просто провалили испытания. Как заявил ранее экс-глава сухопутных войск Британии Ричард Даннат, БТР Saxon представляют собой частично бронированные грузовики и совершенно бесполезны в условиях фронта.

«Предполагать, что Великобритания делает широкий жест поддержки, отправляя машины, которые мы сняли с вооружения десять лет назад из-за того, что признали их небезопасными, в лучшем случае странно, в худшем — просто опасно», — отмечал Даннат.

В 2015 году Украина также получила из США партию старых армейских внедорожников Hummer. Но, по сведениям профильного издания The National Interest, некоторые из поступивших в распоряжение ВСУ машин были снабжены пластиковыми окнами и дверьми, из-за чего уровень защиты оказался сведён у нулю.

Reuters

© Oleksandr Klymenko

По мнению экспертов, и упадок собственного оборонного производства, и проблемы с импортными закупками не в последнюю очередь связаны с коррупцией и финансовыми проблемами Украины.

Такой точки зрения придерживается военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Не секрет, что украинская экономика находится в плачевном состоянии, отсюда и невозможность модернизировать и создавать военную технику, а также выявлять и устранять недостатки. Недочёты в таких условиях неизбежны, они прорываются и будут прорываться то тут, то там», — отметил эксперт в интервью RT.

Бедная страна не может себе позволить не только построить, но и купить качественную продукцию, поэтому сейчас Украина вынуждена получать хлам, отметил эксперт. Сегодня даже Запад активно обвиняет Киев в нежелании бороться с коррупцией, а в оборонной сфере коррупция выливается в паралич производства.

«В условиях коррумпированности всей системы госуправления даже те средства, которые государство могло бы направить на модернизацию и закупку вооружений, нередко просто пропадают неизвестном направлении», — подвёл итог Андрей Кошкин.