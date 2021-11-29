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Действующий лидер готов сохранить за собой власть любой ценой

Бывший президент Украины Виктор Янукович стремится снова стать главой государства, однако, пишут журналисты, с высокой долей вероятности наткнется на отказ со стороны киевского суда. Владимир Зеленский же может устроить военные провокации, чтобы не допустить собственного краха, считает политолог Владимир Рогов.

Янукович обратился в суд, потребовав признать незаконным решение парламента о его "самоустранении". Однако, полагает специалист, иск вряд ли принесет ему какие-то плоды. Судебная система уже находится под Зеленским. Не стоит питать иллюзии по поводу неподкупности судей – окружной суд Киева давно превращен в прогнившую инстанцию, которая живет взятками и скандалами по уголовным делопроизводствам.

Обозреватель считает, что иск Януковича лишний раз подтверждает нелегитимность действующей украинской администрации. Однако если тот одержит победу, государство признает незаконными все поставления, которые принимали еще со времен Турчинова.

Очевидно, что в таком случае Зеленскому и Порошенко потребуется в срочном порядке бежать из страны. Но действующий президент может спровоцировать военную эскалацию (следуя по пятам своего предшественника, который пустил в ход введение военного положения в истории с военными катерами ВМС Украины, вторгшимися в Керчь).

"Подтверждением подготовки к этому стало развертывание подконтрольных Киеву вооруженных формирований на линии соприкосновения, а также введение к линии соприкосновения систем радиолокационной борьбы и подавления", – указал спикер.

Таким образом, отметил политолог, администрация Зеленского готовит военную провокацию "всерьез и надолго", чтобы обеспечить себе почву под ногами.

По словам лидера партии "Наши" Евгения Мураева, Зеленский сталкивается с постоянным прессингом со стороны западных спецслужб.