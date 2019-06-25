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Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
25 июня 2019, 08:09 • 133 • Политика
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко попытался сорвать выступление представителя Сербии Александра Шешеля на проходящей 24 июня в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако Алексею Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе.
Накануне, в понедельник, 24 июня, началась работа летней сессии ПАСЕ. Отмечается, что одним из главных событийстало голосование по документу, который позволит России вернуться в организацию и принять участие в ее работе. Против этого, кстати, активно выступает Украина.
Так, нардеп от Незалежной попытался сорвать выступление представителя Сербии Александра Шешеля о Крыме.
"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы, и этот вопрос вовсе не входит в сферу ответственности Совета Европы, но из этого примера можно многому научиться, - заявил на русском представитель сербской делегации. – Тут можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно".
Он напомнил, как жители полуострова приняли решение войти в состав России из опасений повторить участь сожженных заживо противников Майдана в Одессе. Напомним, трагические события в Одессе произошли 2 мая 2014.
Однако после слов Шешешля, украинский депутат Гончаренко и еще несколько делегатов от Незалежной стали выражать свое возмущение. Они кричали и стучали по столам.
На что председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила: "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко".
Негодующему депутату припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе.
"От этого стервятника до сих пор горелыми труппами Одессы несёт", - отметил пользователь @OlegBratashov в Twitter.
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