Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе

Накануне, в понедельник, 24 июня, началась работа летней сессии ПАСЕ. Отмечается, что одним из главных событийстало голосование по документу, который позволит России вернуться в организацию и принять участие в ее работе. Против этого, кстати, активно выступает Украина.

Так, нардеп от Незалежной попытался сорвать выступление представителя Сербии Александра Шешеля о Крыме.

"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы, и этот вопрос вовсе не входит в сферу ответственности Совета Европы, но из этого примера можно многому научиться, - заявил на русском представитель сербской делегации. – Тут можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно".

Он напомнил, как жители полуострова приняли решение войти в состав России из опасений повторить участь сожженных заживо противников Майдана в Одессе. Напомним, трагические события в Одессе произошли 2 мая 2014.

Однако после слов Шешешля, украинский депутат Гончаренко и еще несколько делегатов от Незалежной стали выражать свое возмущение. Они кричали и стучали по столам.

На что председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила: "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко".

Негодующему депутату припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе.

"От этого стервятника до сих пор горелыми труппами Одессы несёт", - отметил пользователь @OlegBratashov в Twitter.