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«Пытался жить ярко»: похороненный в братской могиле в США российский визажист оказался братом самарского учёного

17 ноября 2021, 18:05  •  73 • В мире
19 августа 2020 года в Нью-Йорке около Центрального парка был найден мёртвым 46-летний уроженец Самары Сергей Логвинов. Он жил в США с 2000-х и был известен в мире моды как талантливый визажист — работал с известными американскими актёрами и моделями. Но забрать его тело из морга оказалось некому. Мужчину похоронили в братской могиле на кладбище для бездомных на острове Харт Айленд. RT нашёл родственников и знакомых Сергея Логвинова и попытался выяснить, почему человек, чьё имя мелькало на страницах модных глянцевых журналов, оказался никому не нужен после смерти.
 
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Первой о смерти известного визажиста сообщила американская журналистка Марина Соколовская. В конце ноября 2020 года она рассказала, что в одном из городских моргов Нью-Йорка уже несколько месяцев лежит невостребованное тело уроженца Самары Сергея Логвинова. 

По данным Соколовской, работать визажистом Сергей начал в 2005 году.

«К 2012 году он уже сотрудничал с Chanel, а также ассистировал Пэт Макграт,  визажисту из Великобритании, которую журнал Vogue называет наиболее влиятельным визажистом в мире. А еще Вэл Гарланд, главному визажисту L’Oréal Paris и редактору британской версии журнала Vogue», — писала она.

Но потом Логвинов стал медленно сходить с ума. Он стал ходить по улицам и снимать странные видео, на которых рассказывал о попытках инопланетян похитить и убить его.

19 августа 2020 года его нашли мертвым в Нью-Йорке рядом с Центральным парком. Несколько месяцев его тело лежало в морге невостребованным.

В итоге Сергея похоронили в братской могиле на 150 человек. В наследство от него остался перстень с крупным изумрудом в пару карат, с которым он до самой смерти не расставался.

RT удалось поговорить со знакомыми Логвинова и разыскать его родственников. Однако, как выяснилось, многие факты, которые о себе рассказывал Сергей, были всего лишь выдумкой.

Удивительно, что стал визажистом

Как выяснил RT, Сергей родился в Самаре в 1974 году. По некоторым данным, его мать, Нина Михайловна, работала начальником отдела генплана «Самаранефтехимпроект» — российского проектного института. 

Старший брат Сергея, Александр, закончил военное училище. Уволился в запас в звании майора. Сейчас он работает заместителем директора колледжа связи ПГУТИ в Самаре. В 2013 году Александр защитил диссертацию о способах оптимального определения мест для установки сотовых вышек в сельской местности. Его метод применялся в одной из компаний для установки сотовых станций в Поволжье.

  • Сергей Логвинов
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«У нас была очень дружная компания в детстве, — вспоминает подруга Логвинова Ирина Сигал. — Серёжка всегда отличался от всех. У него была особая походка, он выкрашивал челку, всегда был красивый и яркий. Многие девчонки в школе были в него влюблены. Был совершенно не глупый и человек вне системы».

После школы Логвинов поступил в строительный институт, но, по воспоминаниям друзей, его так не закончил. В 1990-е стал заниматься бизнесом.

При этом, как отмечали в разговоре с RT все его знакомые, никакой тяги к модной индустрии Логвинов тогда не проявлял.

«Он был такой активный, предприниматель. Как и все молодые ребята, занимался бизнесом в 90-х. Он был постарше меня, и я не знаю всех деталей. Но это точно был не модельный бизнес, не индустрия красоты. Было поэтому и удивительно, что он стал визажистом», — вспоминает знакомая Логвинова Алёна (имя изменено. — RT).

В 1998 году Логвинов уехал из Самары в Москву, а затем перебрался в США.

«После отъезда в Штаты кроме меня он практически ни с кем из самарской компании не общался, — вспоминает Ирина Сигал. — Всегда звонил на день рождения и поздравлял. Очень хотел общаться и звал в гости, но у меня не получалось вырваться, потому что дети были ещё маленькие».

В списках не числится

На американском сайте по найму сотрудников Harri Логвинов указал, что закончил психологический факультет МГУ и академию парикмахерского искусства «Долорес». В Штатах он работал визажистом люксовых брендов — Dior, Chanel и YSL — в универмагах Нью-Йорка.

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Однако факты об учёбе — выдумка. В академии «Долорес» RT сообщили, что в списках студентов и выпускников Логвинов не числится, и штатный преподаватель по визажу о нём никогда не слышала. Не знакомы с ним и бывшие звёздные сотрудники салона «Долорес» Сергей Зверев и Влад Лисовец.

Скорее всего, Логвинов был самоучкой, но это не мешало карьере.

Судя по соцсетям и архивным съемкам, Логвинов работал со звёздами, в том числе с моделью Ириной Шейк, певицей Джанет Джексон и актером Беном Кингсли.

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«Мы вместе участвовали в съёмках для журналов в 2014-2015 годах и он был очень талантливым. В какой-то момент он работал с Пэт Макграт. Когда мы работали вместе, я всегда была уверена, что получатся лучшие снимки», — вспоминает украинская модель Катя Кулыжка.

Разрушил карьеру

По словам модного фотографа Зева Старр-Тамбора, который долгое время работал с Логвиновым (они снимали для глянцевого журнала Collezione), Сергей часто совершал странные поступки и вёл себя высокомерно. 

«Однажды он пригласил меня снимать свадьбу. Но Сергей вёл себя там недопустимо: например, не отпускал мать невесты в туалет. Но вместе с этим он делал прекрасные макияжи», — вспоминает фотограф.

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Старр-Тамбор отмечает, что со временем поведение Логвинова стало невыносимым и он чуть не разрушил карьеру фотографа: «На съёмках мы работаем в команде и доверяем друг другу. Поэтому я отправлял каждому около 40 фотографий, чтобы они выбрали те, которые надо ретушировать. Как-то мы снимали начинающую модель Victoria’s Secret — на некоторых фото было видно, что она частично обнажена, а он разместил эти снимки у себя. Девушка почти потеряла контракт с брендом, так как ей запрещено сниматься топлесс».

По словам нью-йоркских знакомых Логвинова, после 2015 года он словно сломался и покатился вниз. Сергей стал много пить, употреблять наркотики и срывать съёмки. Из-за этого фотографы перестали с ним работать.

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«Однажды он позвонил и предложил обсудить идею для съёмки. Когда мы встретились, он сказал, что у него совсем нет денег оплатить такси. Я согласился оплатить. Затем он попросил купить ему еду. И я купил. В итоге он сказал, что у него в целом нет денег, я дал ему немного наличных и он ушел. Больше мы не виделись», — говорит Старр-Тамбор.

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Примерно в 2017 году, по словам Кати Кулыжки, Логвинов попал в тюрьму.

«В тюрьме он похудел сильно и постарел на 20 лет, — вспоминает модель. — После освобождения у него совсем не было денег, поэтому власти выдали ему социальную квартиру. Он пытался снова заняться своей карьерой, но у него ничего не получалось. А потом начал выкладывать свои безумные видео, по 10 роликов в день. И люди стали блокировать его».

В то же время журналист Марина Соколовская информацию о попадании Логвинова в тюрьму не подтверждает.

«Был агрессивен»

Ирина Сигал виделась с Логвиновым в 2015 году. По её словам, Сергей тогда был в хороших отношениях с семьей — свозил маму в Париж и Турцию.

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«Мы были в гостях у его брата, и всё было нормально. Вместе ужинали и общались. Он рассказывал о своих американских успехах, — говорит Сигал. — Я до сих пор помню его фразу: «Мечтай высоко». Он всегда верил в то, что говорил, хотя сейчас я понимаю, что больше половины из его рассказов могли быть выдумкой».

Годом позже в телефонных разговорах Ирина начала замечать странности, но подумала, что друг увлекся наркотиками или пьёт.

«Наша общая подруга очень хотела с ним общаться, но он был с ней крайне агрессивен, в итоге они поругались. Реакция у него была совершенно неадекватная. Мне мог звонить по 10 раз за ночь, и в какой-то момент я вынуждена была его заблокировать. Тогда я всё ещё думала, что это какие-то препараты», — рассказывает Сигал.

По её словам, вскоре стилист рассорился со своим братом. «Брат — успешный человек, бывший военный. А Серёжка всегда был сам по себе, и, думаю, семье немало хлопот принес. Может быть, они просто устали. Они очень хорошие и порядочные люди, — вспоминает Ирина. — Он говорил, что родни у него больше нет. Был в каком-то отчаянии. Но чем можно помочь человеку, который находится на другом континенте? Очень жаль, что с ним это произошло. Серёжа пытался жить ярко, и, получается, сам себя съел».

18 августа 2020 года Логвинов сделал последний пост в Facebook — на следующий день его нашли неподалеку от Центрального парка на Манхеттене. 

Зимой 2021 года с журналисткой Мариной Соколовской, рассказавшей историю смерти Логвинова, связался старший брат стилиста Александр.

Он сообщил, что узнал о смерти брата от бывшей соседки, которая увидела публикацию о визажисте в интернете. 

По его словам, с Сергеем он общался в основном по скайпу — последний раз созванивались за год до его смерти. Александр объяснил, что, глядя на видео из соцсетей, которые выкладывал брат, у него были нехорошие подозрения, но приехать он не мог из-за отсутствия загранпаспорта. Также он поинтересовался, осталось ли от Сергея значимое наследство, которое можно использовать на перезахоронении на кладбище с персональным надгробием.

RT связался с Александром Логвиновым, но тот отказался разговаривать о своём брате. 

По данным RT, перезахоронением Логвинова никто не занимался.

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