«Пытался заполучить комплектующие С-300»: гражданина Польши приговорили к 14 годам заключения по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, он приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Предварительное следствие установило, что мужчина пытался заполучить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы затем вывезти их в Польшу. Как рассказали в ФСБ, Радзаевски задержали с поличным, он действовал в интересах польской организации — ведущего поставщика вооружённых сил и спецслужб страны.

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже. Он приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

«25 июня 2019 года Московским городским судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («шпионаж»), и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима гражданин Республики Польши Радзаевски Мариан», — сообщила ФСБ.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в законном порядке.

Как установили правоохранительные органы, Радзаевски пытался вывезти из России в Польшу «продукцию военного назначения, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну». В ФСБ рассказали, что иностранец намеревался заполучить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, а затем вывезти их в Польшу.

«При попытке совершения сделки Радзаевски М. был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России», — пояснили в спецслужбе.

По данным следователей, он действовал в интересах польской организации — ведущего поставщика национальных вооружённых сил и спецслужб. Следствие провели подразделения ФСБ России по Москве и Московской области.

Ранее сообщалось, что дело Мариана Радзаевски маркировано грифом «секретно» и слушалось в закрытом режиме.

Видео задержания обвинённого в шпионаже гражданина Польши

Секреты подводных лодок

16 апреля Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима норвежца Фруде Берга, который также был признан виновным в шпионаже. По данным следствия, мужчина собирал секретные данные о российских атомных подводных лодках. Его задержали ещё в 2017-м при получении секретной информации от работавшего на оборонном предприятии россиянина, который действовал под контролем ФСБ.

Подробности слушания и материалов дела Берга не разглашаются, потому что они, как и в случае Радзаевски, содержат секретные данные.

Сам осуждённый вины не признаёт, но апелляцию на решение суда подавать не стал. Позднее стало известно, что Берг намерен подать прошение о помиловании.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Берг может воспользоваться своим правом просить о помиловании.

«Никаких ограничений нет. Существует определённое положение нашего законодательства на этот счёт. Прошения о помиловании — они идут через соответствующие комиссии: региональные, территориальные, центральные — и уже потом приходят к президенту, и решение принимает сам глава государства. Поэтому если такое прошение поступит, пройдёт все необходимые инстанции, мы будем ждать решения главы государства», — пояснил Песков.

Дело Уилана

В конце декабря прошлого года ФСБ России задержала в Москве Пола Уилана, гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии, «при проведении шпионской акции». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным СМИ, американца задержали при получении флешки с секретными данными. Официального подтверждения этой информации нет, ведётся следствие.

Сейчас Уилан находится в СИЗО, ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

20 июня Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Пола Уилана.

Отметим, что Уилан обратился с просьбой о поддержке к президенту США Дональду Трампу.

«Я прошу глав правительств, власти — Оттаву, Дублин, Лондон и Вашингтон — оказать помощь, выразить публичную поддержку. Мистер президент (Дональд Трамп. — RT), мы не можем вернуть Америке былое величие, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру», — заявил Уилан.

Как рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Уилан учит русский язык и помогает сокамернику изучать английский.

«Полу Уилану ФСИН предоставила англо-русский словарь. Его сокамерник рассказал членам ОНК, что Уилан начал учить русский язык. Более того, он пытается помочь Уилану в изучении языка, а Уилан помогает ему практиковать английский», — приводит РИА Новости слова Мельникова.