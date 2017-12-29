«Пытался уйти от столкновения»: что известно о наезде автобуса на остановку у метро «Сходненская»

Рейсовый автобус врезался в остановку в московском районе Южное Тушино. Инцидент произошёл на улице Сходненская. Травмы получили три человека, все они госпитализированы. Сначала в СМИ появились сообщения о двух погибших, однако власти эту информацию не подтвердили. По предварительным данным, водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Что известно об аварии — в материале RT.

Рейсовый автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта в Москве. По предварительным данным, есть пострадавшие — от одного до трёх человек. Инцидент произошёл в Южном Тушине у дома по улице Сходненская, 37, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Жертв нет

В Госавтоинспекции отмечают, что травмы в результате ДТП получили три человека. «По уточнённым данным, пострадали три человека», — рассказал Интерфаксу сотрудник пресс-службы ГИБДД.

В свою очередь, в московском департаменте здравоохранения подчёркивают, что жертв в результате наезда нет.

«Погибших нет, трое пострадали. Их уже отвезли в больницу, им оказывается помощь. Состояние у них средней степени тяжести. Детей среди пострадавших тоже нет», — заявили в департаменте ТАСС.

Опровергают сообщения о погибших и в МЧС.

«Мы опровергаем информацию о погибших. На данный момент данных о погибших нет. Уточняется информация о пострадавших, с ними работают специалисты скорой помощи», — пояснили RT в пресс-службе.

На место происшествия уже прибыли представители полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Разобраться с причинами аварии потребовал и мэр столицы Сергей Собянин.

«Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», — написал градоначальник в Twitter.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 29, 2017

Помеха на дороге

Как отметили в ГУ МВД, предварительная версия причины ДТП — попытка водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством.

«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта», — рассказали в ведомстве.

Между тем в московском департаменте транспорта заявили, что 57-летний водитель автобуса прошёл все проверки перед отправлением в рейс.

«Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошёл необходимый предрейсовый контроль», — говорится в Twitter «Московского транспорта».

Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошёл необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Уточняется, что на счету мужчины не было ни одного нарушения ПДД с 2015 года. Помимо этого, в аккаунте «Московского транспорта» появилось фото предполагаемого виновника происшествия.

«На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области», — подчёркивается в сообщении.

На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области pic.twitter.com/OXJisdFcME — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

СК отрыл дело

Полиция задержала владельца иномарки, создавшего помеху на дороге, и допрашивает его, отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих технике безопасности.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится на сайте Следкома.

В СК отметили, что среди пострадавших двое мужчин и одна женщина.

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Второй за неделю

Отметим, что это уже второй инцидент с участием автобуса за эту неделю. Ранее, 25 декабря, наезд на пешеходов был совершён у подземного перехода станции метро «Славянский бульвар». Тогда четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

По словам 58-летнего водителя автобуса Виктора Тихонова, транспортное средство самопроизвольно начало движение, когда он снял ручной тормоз. Попытки остановить машину успехом не увенчались. Сам мужчина также пострадал, получив сильный ушиб головы. Он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Следственный комитет намерен допросить Тихонова и ждёт, когда поступит соответствующее разрешение от медиков.

Тотальная проверка

После происшествия у «Славянского бульвара» московские власти провели внеплановую проверку автопарков всех перевозчиков. Как отмечали в столичном департаменте транспорта, специалисты продиагностировали все системы и оборудование, влияющие на безопасность перевозок: двигатели, трансмиссии и тормозные механизмы, электронное оборудование и другие бортовые системы.

Проверку прошли восемь тысяч автобусов Москвы, а также более девяти тысяч их водителей.