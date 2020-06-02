Пытался сбежать в Россию? Пьяного украинского военного задержали в Крыму

Крымские пограничники задержали украинского солдата за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что мужчина был задержан без документов, удостоверяющих личность, и в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили в ФСБ, нарушителем является военнослужащий ВСУ Добринский Е.В.

При досмотре у него обнаружили вещество - предположительно наркотическое. Оно направлено на экспертизу. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.