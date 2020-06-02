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Пытался сбежать в Россию? Пьяного украинского военного задержали в Крыму

02 июня 2020, 15:55  •  165 • Политика
Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военного. По предварительным данным, мужчина находился не в самом трезвом состоянии. Вероятно, нарушитель принял спиртного "для храбрости" и попытался сбежать в Россию?
Крымские пограничники задержали украинского солдата за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что мужчина был задержан без документов, удостоверяющих личность, и в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили в ФСБ, нарушителем является военнослужащий ВСУ Добринский Е.В.
При досмотре у него обнаружили вещество - предположительно наркотическое. Оно направлено на экспертизу. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.

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