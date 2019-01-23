«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолёта Сургут — Москва

Следователи завершили осмотр самолёта Сургут — Москва, который вынужденно сел в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как 41-летний пассажир попытался захватить воздушное судно. По данным СК, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал применить оружие и собирался прорваться в кабину пилотов. При его задержании никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Следователи произвели осмотр самолёта, который вынужденно сел в аэропорту Ханты-Мансийска во время полёта из Сургута в Москву. Об заявили в пресс-службе СК России.

«В настоящее время следователями СК России произведен осмотр воздушного судна, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование. В ходе досмотра подозреваемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия не обнаружено», —говорится в сообщении ведомства.

22 января, появились сообщения, что один из пассажиров лайнера Boeing 737-8LJ компании «Аэрофлот», следовавшего рейсом Сургут — Москва, попытался захватить самолёт. В связи с этим экипаж принял решение экстренно посадить борт в Ханты-Мансийске.

«Командир принял единственное правильное решение — посадить самолёт в ближайшем аэропорту в Ханты-Мансийске. Сейчас самолёт уже находится на стоянке. Лицо, захватившее самолёт, находится в самолёте», — заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Правоохранительные органы выставили оцепление вокруг аэропорта и вывели персонал и постояльцев отеля «Сокол», расположенного вблизи, а также находившихся в здании аэровокзала Ханты-Мансийска. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту самолёта находились более 70 человек, в том числе, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

«Акт незаконного вмешательства»

В Следственном комитете сообщили, что виновником происшествия стал 41-летний мужчина.

«Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова», — говорится в сообщении.

При этом ряд СМИ сообщили, что он требовал повернуть самолёт в Афганистан. В ответ на запрос РИА Новости в аэропорту Кабула заявили, что никаких запросов с просьбой принять самолёт к ним не поступало.

«Мы не получали никаких уведомлений, или электронных писем, или просьб к официальным лицам в администрации аэропорта по этой теме», — сказал агентству координатор диспетчерской башни.

По предварительной информации следствия, авиадебошир был пьян и заявлял, что у него есть оружие. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По предварительным данным, пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолёта. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске», — сказала она.

Позднее стало известно, что виновником происшествия стал ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Он был задержан.

«Злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, задержан. При освобождении воздушного судна никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал», — сообщили в «Аэрофлоте».

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Касьянова сообщила, что за медицинской помощью обратился ребёнок, находившийся на борту самолёта.

«За медицинской помощью обратился один ребёнок, за психологической помощью 14 человек. Пассажиры рейса продолжат маршрут следования в сопровождении фельдшера и психологов», — приводит её слова ТАСС.

«Состояние повышенной бдительности»

В «Аэрофлоте» заявили, что служба безопасности перешла в состояние повышенной бдительности, однако это не повлияет на работу компании и все рейсы будут следовать по расписанию.

«В настоящий момент служба безопасности «Аэрофлота» и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полётом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолёт», — говорится на сайте «Аэрофлота».

При этом в аэропорту Сургута, из которого следовал самолёт, заявили, что служба безопасности не допустила запрещённых к перевозки предметов на борт.

«Каких-либо запрещённых веществ на борт воздушного судна допущено не было», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что на данный момент аэропорт продолжает работать в штатном режиме

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 211 УК РФ «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия», сообщила журналистам Петренко.

«По факту противоправных действий пассажира на борту самолёта, следовавшего из Сургту в Москву, возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия)», — сказала она.