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Пытался осудить нацизм, но…: Байден грубо выругался, обращаясь к нации
27 апреля 2021, 08:05 • 116 • Политика
Президент США Джо Байден грубо выругался, обращаясь к нации. Американский лидер снова угодил в "историю": пытался осудить нацизм, но… получилось "как обычно".
Во время своей речи о людях, поддерживающих идею превосходства белой расы, Байден в словосочетании "нацистские флаги" оговорился во втором слове. Вместо слова "flag" он произнёс другое, ругательное слово, обозначающее сексуальные меньшинства. После оговорки Байден поспешил исправиться.
Ранее Байден в ходе климатического саммита отметился "странным поведением", что накануне обсуждали журналисты, даже предполагая, что американский президент испугался лидера России Владимира Путина. Политолог Марат Баширов считает, что причина не в испуге, а в возрасте.
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