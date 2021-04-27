Пытался осудить нацизм, но…: Байден грубо выругался, обращаясь к нации

Президент США Джо Байден грубо выругался, обращаясь к нации. Американский лидер снова угодил в "историю": пытался осудить нацизм, но… получилось "как обычно".

Во время своей речи о людях, поддерживающих идею превосходства белой расы, Байден в словосочетании "нацистские флаги" оговорился во втором слове. Вместо слова "flag" он произнёс другое, ругательное слово, обозначающее сексуальные меньшинства. После оговорки Байден поспешил исправиться.

Ранее Байден в ходе климатического саммита отметился "странным поведением", что накануне обсуждали журналисты, даже предполагая, что американский президент испугался лидера России Владимира Путина. Политолог Марат Баширов считает, что причина не в испуге, а в возрасте.