«Пытались тушить своими силами»: при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 человек

Пожар на обувной фабрике в Новосибирской области унёс жизни десяти человек. Семеро из них были гражданами Китая, как сообщили в генконсульстве КНР в Екатеринбурге. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки. По информации источников в экстренных службах, рабочие погибли при попытке потушить пожар собственными силами — на складе горели токсичные синтетические материалы для изготовления обуви. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК взять расследование дела под свой контроль. О причинах пожара и последствиях инцидента — в материале RT.

В результате сильного пожара на обувной фабрике в посёлке Чернореченский Новосибирской области погибли не менее десяти человек, сообщает региональное управление МЧС. По предварительным данным, большинство из них были гражданами Китая.

«По предварительной информации, на предприятии работали около 30 человек, являющихся гражданами иностранных государств. У предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих. В результате возникшего пожара, причины которого выясняются, погибли десять человек. По предварительным данным, граждан Российской Федерации среди них нет», — приводит ТАСС сообщение представителя областного правительства.

В генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге сообщили, что при пожаре погибли семеро граждан Китая, ещё один пострадал. Двое китайцев обратились за медицинской помощью с незначительными ожогами, заявили в экстренных службах.

По словам источника РИА Новости в оперативном штабе, кроме семерых китайцев при пожаре погибли двое граждан Киргизии и один россиянин.

В МЧС уточнили, что в здании ангарного типа, где было расположено производство, загорелись синтетические материалы для производства обуви, которые начали выделять сильный токсичный дым. Источники в экстренных службах отметили, что рабочие фабрики погибли при попытке нейтрализовать возгорание собственными силами.

«Все они работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, они пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти», — приводит слова источника ТАСС.

При этом спасатели подчеркнули, что в настоящее время токсичный дым, выделившийся при пожаре, уже не представляет угрозы для местных жителей.

Последствия пожара

© МЧС России по Новосибирской области

Открытое горение было ликвидировано около 9:00 мск. В тушении принимали участие 98 спасателей и было использовано 29 единиц техники.

Ликвидация возгорания, по словам спасателей, осложнялась тем, что здание ангара было обшито металлическими листами. Для подачи воды в здание пожарным пришлось производить разборку металлических конструкций. В МЧС отметили, что огонь мог распространиться на близлежащие жилые дома, однако спасателям удалось этого не допустить.

«Около 50 китайцев»

В региональной прокуратуре сообщили, что в качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки. Представители ведомство также заявили, что будет проведена проверка действий местных должностных лиц на предмет соответствия миграционному законодательству, так как погибшие были иностранными гражданами.

Один из местных жителей, который стал очевидцем пожара, сообщил, что большинство граждан Китая, работавших на фабрике, жили неподалёку от здания.

«Они и жили здесь — в здании через дорогу. Я однажды мыл на автомойке машину и насчитал где-то 50 китайцев, которые шли на обед. Мойка находится в том же здании, которое загорелось. И тут же ещё есть кафе «Харбин». Но мойка и кафе не пострадали вроде. Их пожарные успели отсечь от огня», — приводит слова очевидца портал «НГС.Новости».

В администрации Искитимского района, где располагалась фабрика, заявили, что предприятие работало без нарушений, а власти были осведомлены, что на производстве заняты иностранные граждане. В областной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что иностранцы работали там легально.

«Там действительно работали иностранные граждане, но они работали легально — в ходе проверки нарушений не выявлено. В конце 2017 года на фабрику прибыли ещё порядка 36 иностранцев, пока проверки по ним не проводилось», — приводит ТАСС комментарий ведомства.

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В Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу на месте пожара и проведение необходимых следственных действий.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Напомним, что последним пожаром, повлёкшим многочисленные жертвы среди иностранных рабочих, стало возгорание в помещении типографии «Печатный экспресс» в Москве в августе 2016 года. Тогда после ликвидации пожара в четырёхэтажном складском помещении на Алтуфьевском шоссе были обнаружены тела 16 человек, еще четверо были госпитализированы. Одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.

Большинство погибших при пожаре — гражданки Киргизии в возрасте 20—25 лет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на первом этаже здания. Весной 2017 года руководство предприятия было привлечено к административной ответственности и штрафу в размере 6,6 млн рублей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.