|
Пытались "замести следы": Против уханьской лаборатории нашли доказательства
30 мая 2021, 00:55 • 8 • В мире
Учёные из Великобритании и Норвегии заявили о наличии доказательств лабораторной разработки SARS-CoV-2.
Европейские учёные поставили под сомнение версию естественного происхождения новой коронавирусной инфекции. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен подготовили материал, в котором они доказывают, что вирус создан в лаборатории.
По мнению учёных, китайские специалисты в Ухане создали разработку, а затем, "заметая следы", пытались выдать её за естественный вирус.
Речь идёт о 22-страничной статье, которая будет опубликована в ближайшие дни, пишет Daily Mail.
В своём расследовании европейские учёные основываются на анализе тех экспериментов, которые проводились в Ухане между 2002 и 2019 годами.
При этом ранее в американской прессе появились сообщения, будто имеются фото- и видеодоказательства "вины Китая".
Издание The New York Post рассказало, что учёных из уханьской лаборатории якобы засняли в момент, когда их укусили летучие мыши. Исследователи взаимодействовали с ними без всякой защиты, что, по версии СМИ, и могло вызвать распространение коронавируса нового типа в дальнейшем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2021, 07:15
|
26 мая 2021, 13:30
|
25 мая 2021, 00:50
|
28 мая 2021, 04:55
|
29 мая 2021, 02:00
|
25 мая 2021, 23:45
|
29 мая 2021, 17:35