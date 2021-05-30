Пытались "замести следы": Против уханьской лаборатории нашли доказательства

Учёные из Великобритании и Норвегии заявили о наличии доказательств лабораторной разработки SARS-CoV-2.

Европейские учёные поставили под сомнение версию естественного происхождения новой коронавирусной инфекции. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен подготовили материал, в котором они доказывают, что вирус создан в лаборатории.

По мнению учёных, китайские специалисты в Ухане создали разработку, а затем, "заметая следы", пытались выдать её за естественный вирус.

Речь идёт о 22-страничной статье, которая будет опубликована в ближайшие дни, пишет Daily Mail.

В своём расследовании европейские учёные основываются на анализе тех экспериментов, которые проводились в Ухане между 2002 и 2019 годами.

При этом ранее в американской прессе появились сообщения, будто имеются фото- и видеодоказательства "вины Китая".

Издание The New York Post рассказало, что учёных из уханьской лаборатории якобы засняли в момент, когда их укусили летучие мыши. Исследователи взаимодействовали с ними без всякой защиты, что, по версии СМИ, и могло вызвать распространение коронавируса нового типа в дальнейшем.