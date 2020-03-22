Пытались "подложить мину", а теперь нервничают: в МИД России дали совет США

Заявления США о "российском энергетическом оружии" - это обычные инсинуации, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он отреагировал на очередные обвинения Москвы со стороны Вашингтона.

"Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем", - подчеркнул Рябков.

Представитель Госдепа ранее сообщил, что "Россия использовала энергетику как враждебный игрок для враждебных целей". Сергей Рябков полагает, что США, используя подобную риторику, просто подкрепляют свою политику диктата в отношении других стран мира. Причём давление они оказывают именно на те страны мира, что пытаются строить отношения с Россией.

Сергей Рябков напомнил, как США пытаются "подложить мину" под российский проект "Северный поток - 2". Теперь же они используют ту же риторику на фоне тряски рынка энергоносителей. Наконец, Сергей Рябков отметил определённую нервозность Вашингтона - "по-человечески она понятна". Однако дипломат считает, что в сегодняшний период испытаний следует расширять взаимопонимание, а не соперничать.

Что не нравится США

В пятницу высокопоставленный представитель Госдепартамента США сделал перед журналистами заявление, в котором обвинил Россию во враждебных действиях против Америки в энергетической сфере. Чиновник не стал приводить конкретных примеров, сказав лишь, что Россия неоднократно использовала энергетику во враждебных целях.

При этом представитель Госдепа отказался от комментариев относительно возможных новых антироссийских санкций, информация о которых появилась в СМИ. Он заявил, что о санкциях американское руководство никогда не сообщает "наперёд".

Также чиновник не стал комментировать и информацию о том, что Госдеп проводит переговоры с российской стороной по поводу ситуации на рынке нефти. Вместо этого он лишь призвал всех игроков рынка "обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределённости и экономических трудностей и предпринять ответственные действия". По мнению дипломата, только совместными усилиями удастся преодолеть кризис.

Напомним, в минувший четверг Дональд Трамп заявил, что планирует подключиться к обсуждению ситуации с нефтью между РФ и Саудовской Аравией. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил мировое сообщество в том, что Россия не собирается воевать с саудитами из-за цен на нефть, и попросил другие стороны не вмешиваться в партнёрские отношения двух стран.

Мировые цены на нефть продолжают колебаться на фоне развала сделки ОПЕК+. Как будет выглядеть рынок, эксперты обсуждали в эфире телеканала "Царьград". В целом всё говорит о том, что у нас сформирована некая "подушка безопасности" на период этой турбулентности.

Некие поправки, безусловно, будут, о чём заявил вчера и Игорь Сечин. Однако в конечном счёте всё будет зависеть от принимаемых мер по стабилизации, особенно на фоне распространения коронавируса.