Пытались прорвать позиции: В Сирии уничтожили около 50 боевиков

В Сирии погибло около 50 боевиков. Их уничтожили во время столкновений в провинциях Идлиб и Алеппо, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков. Боевиков ликвидировали силы САР.

По данным Боренкова, террористы пытались прорвать позиции правительственных войск сразу в нескольких населённых пунктах Идлиба и Алеппо. Однако их планы сорвались, а сирийским военным удалось удержать свои позиции.

"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и один "джихад-мобиль", - цитирует Боренкова РИА Новости.

Также, по словам руководителя ЦПВС, 17 января боевики использовали дроны, чтобы ударить по позициям правительственных войск в Алеппо. Погибло два человека среди военных и ещё четверо были ранены.

До этого в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии из Форта-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть разместят в Кувейте. По информации главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.