Пытались поймать русских, но попались сами: Ошибка контрразведки в Нидерландах вскрылась

В российский МИД была вызвана на беседу временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен протест со стороны Москвы по поводу того, что в машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения.

Сотрудник внешней разведки СССР, полковник Арсен Мартиросян в разговоре с Царьградом отметил, что установка подслушивающих устройств в мобильные средства передвижения, в частности, в автомобиль, уже давно используется спецслужбами.

"Этот приём хорошо известен всем контрразведкам и разведкам мира, здесь ничего сверхъестественного нет. Другое дело, что голландские контрразведчики, как говорится, внаглую попались. Потому что, когда обнаруживается такая штука в машине дипломатического представителя, обязательно будет большой скандал. Вот он и начался", - отметил эксперт.

Он добавил, что это машина военного атташе, и наверняка в ней велись какие-то разговоры, которые "утекали" в натовские структуры, поэтому с точки зрения международного права это нарушение.

"Дело в том, что это нарушение допускают все спецслужбы мира. Если есть возможность поставить такую технику, то её будут использовать. Это и КГБ делает, это делает и ФСБ, это делает и ФБР, и ЦРУ, и кто угодно. Тут ничего такого сверхъестественного нет. Просто голландские контрразведчики попались, как говорится. Теперь скандал будет большой", - подчеркнул Мартиросян.

При этом он признал, что, как правило, когда западные спецслужбы "прокалываются", это выдаётся за случайность, а если возникают претензии к нашим спецслужбам, то русских сразу называют мерзавцами.

"Это атака на Россию в рамках той гигантской войны, которую они ведут против нашей страны уже несколько веков. Сейчас до обострения всё дошло. Так что ничего сверхъестественного я в этом не вижу. Но то, что они мерзавцы, извините, это давно известно", - резюмировал Мартиросян.