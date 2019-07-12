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«Пытались пересечь вброд»: что известно о ДТП со смертельным исходом на реке Шуй в Туве

12 июля 2019, 19:09  •  67 • В России
В Туве автомобиль с 12 людьми опрокинулся в воду при попытке переправиться через реку Шуй. В результате аварии погибли девять человек, в том числе семь детей, ещё один числится пропавшим без вести. Глава региона Шолбан Кара-оол сообщил, что погибшие, вероятнее всего, ехали к целебным источникам Дустуг-Хем. При этом в регионе из-за дождей малые реки вышли из берегов, сообщили в республиканском МЧС. В ведомстве призвали водителей соблюдать меры безопасности при переезде через мосты и попытках пересечь водоёмы вброд.
 
© МВД по Республике Тыва
 

В Туве автомобиль с 12 людьми перевернулся при переправе через реку Шуй. В результате аварии девять человек погибли, в том числе семь несовершеннолетних, ещё один человек числится пропавшим без вести.

«Следствие обладает информацией, что двое из находившихся в машине 12 человек выжили. К настоящему моменту на поверхность подняты девять тел — две женщины и семь детей. Поиски ещё одного человека, предположительно, водителя, продолжаются», — говорится в заявлении СУ СК по Республике Тыва.

Ранее республиканское МВД сообщало о десяти погибших в результате аварии. МЧС направило к месту трагедии вертолёт Ми-8 со спасателями, врачами и следователями, говорится на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 

«По предварительным данным, люди на автомашине пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего машина опрокинулась», — говорится на сайте СК.

  • © МВД по Республике Тыва

Следователи подчеркнули, что трагедия произошла в труднодоступном месте, поэтому сотрудники вынуждены были использовать вертолёт и специальные транспортные средства, чтобы добраться туда.

ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД сообщил, что переправа велась в не оборудованном для этого месте.

«Выяснить, сохраняется ли опасность»

Группа возвращалась с чабанской стоянки — из кочевого лагеря в стороне от городов. Об этом сообщила родственница погибших, бывший зампредседателя администрации Бай-Тайтинского района Тувы Нелли Идам.

«Это мои родственники — муж с женой. С женой была её родная сестра и их мама. Трое детей в одной семье, трое — в другой... Они возвращались с чабанской стоянки. Все тела найдены, только уточняют имена детей», — сказала она ТАСС.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что, предположительно, они ехали из села Тээли к известному в Туве аржаану (источнику целебной воды. — RT) Дустуг-Хем. Согласно информации на сайте Бай-Тайтинского района, чтобы попасть туда из села Тээли, необходимо пересечь реку Шуй.

«Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия, в том числе Минтруд обязан провести работу социального характера. Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

На сайте администрации района сообщается, что на территории аржаана отсутствует сотовая связь, а чтобы добраться до него, необходимо на джипах проехать по мосту через Шуй, после чего 6 км двигаться на лошадях или пешком.

Шолбан Кара-оол сообщил, что на реках в республике сохраняется опасная ситуация из-за сильных дождей.

«Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Во всяком случае, земляки, прошу ещё раз быть бдительными на реках, из-за сильных дождей уровень воды растёт за считаные часы, а течение усиливается», — подчеркнул глава республики.

О подъёме из-за дождей уровня воды в малых реках Тувы предупреждает и МЧС. На сайте ведомства опубликован призыв к жителям соблюдать меры предосторожности при проезде вброд, а также по мостам.

«В целях предупреждения несчастных случаев Главное управление МЧС России по Республике Тыва просит граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, в том числе вброд по водным объектам», — подчеркнули в ведомстве.

Соблюдать осторожность на дорогах призвал и министр дорожно-транспортного хозяйства Республики Тыва Олег Бады.

«В некоторых кожуунах (районах. — RT) нашей республики в связи с ухудшением погодных условий имеются смывы подъездов к мостам и на некоторых дорогах в муниципальных образованиях. Объявлен режим повышенной готовности! Просьба жителей республики быть предельно осторожными и без особой надобности не выезжать в труднодоступные места», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

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