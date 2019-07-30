Пытали месяцами: в Луганске рассказали о тайных тюрьмах СБУ

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева рассказала РИА «Новости», что находившиеся в тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) пленные подвергались пыткам по несколько дней.

«Географически получилось так, что нашумевшая тюрьма СБУ, которая находится в Мариуполе, относится к Донецкой области. Хотя я могу подтвердить, что в 2015 году в этой тюрьме побывали два гражданина Луганской народной республики. Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло», — отметила Кобцева.

По ее словам, те, кого возвращали в ЛНР при обмене пленными, рассказали о «нашумевших харьковских подвалах».

Она назвала фактом само существование таких тюрем и то, что там погибают люди.

Со слов освобожденных из плена людей, перед тем, как попасть в СИЗО или исправительную колонию, они были в каких-то подвалах, говорит Кобцева.

«К ним первое время применялись пытки, и потом уже по истечении нескольких дней, хотя у нас есть и прецеденты с несколькими месяцами, люди уже попадали в учреждения следственных органов, и там уже заводились на них уголовные дела», — рассказала представитель ЛНР.

Она уточнила, что из подобных «подвалов» в республику смогли вернуть более десяти человек.

За неделю до этого бывшие заключенные тайных тюрем СБУ и украинских добровольческих батальонов рассказали агентству, что такие «заведения» функционировали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе и даже в других городах Украины, в том числе в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Слова переживших такие заключения подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

О тайной тюрьме в Краматорске РИА «Новости» рассказали жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы. Их задержали сотрудники СБУ, после чего семья провела некоторое время в аэропорту Краматорска, где их избивали, сообщили они.

Белоусовы также вспоминали, что тюремщики хотели организовать изнасилование Аллы еще одним задержанным — другим жителем Енакиево Константином Афонченко. Он, в свою очередь, рассказал, что во время пыток тюремщики применяли бензопилу.

Кроме того, по его словам, в Краматорске практиковали отправку заключенного на минное поле.

Другая тайная тюрьма может функционировать и по сей день в городе Покровске — бывшем Красноармейске. Бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич утверждает, что она находилась в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7. Бабича задержали 25 марта 2015 года. Пресс-релиз по этому поводу попал на официальный сайт СБУ, но протокол задержания оформили только шесть дней спустя.

Когда он поступил в СИЗО, медики констатировали многочисленные гематомы на его теле. Это подтверждает справка из изолятора.

«На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев», — сообщила агентству глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер (Fiona Frazer).

В организации рассказали и про харьковскую тюрьму, где заключенные содержались с нарушениями.

ООН установила имена 184 человек, которых, по их данным, сотрудники СБУ незаконно задержали в Харькове в 2014-2016 годах. Информацию об этой тюрьме подтвердила РИА «Новости» и представитель организации Amnesty International на Украине Мария Гурьева.

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В конце марта о тайных тюрьмах в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе рассказывал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, одна из таких тюрем находится на аэродроме Мариуполя. Ее называют библиотекой, а заключенных — книгами, сообщил он.

Прозоров уточнил, что эту тюрьму разместили в левом крыле терминала в двух нерабочих холодильных камерах. «Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них набивали задержанных людей, содержали абсолютно неофициально», — утверждал экс-сотрудник СБУ.

Он заявил, что туда могли заключить на любом основании, даже за фотографию флага Новороссии в мобильном телефоне.

Бывший силовик отметил, что там содержались люди, подозреваемые в работе на спецслужбы России, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Причем, по его словам, допрашивали заключенных самые разные представители службы, в том числе и скандальный внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк.

«Это, действительно, жутко, без ложного пафоса, это не российская пропаганда. Там реально убивают людей», — заверил Прозоров.