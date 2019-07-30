Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
США напуганы и хотят переговоров
Бельгийская долгожительница заявила, что "посидеть в баре" заменяет ей...
"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русск...
Главная / Война

Пытали месяцами: в Луганске рассказали о тайных тюрьмах СБУ

30 июля 2019, 19:39  •  44 • Война
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева рассказала РИА «Новости», что находившиеся в тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) пленные подвергались пыткам по несколько дней.
«Географически получилось так, что нашумевшая тюрьма СБУ, которая находится в Мариуполе, относится к Донецкой области. Хотя я могу подтвердить, что в 2015 году в этой тюрьме побывали два гражданина Луганской народной республики. Люди чудом остались живы, и я считаю, что им очень повезло», — отметила Кобцева.
По ее словам, те, кого возвращали в ЛНР при обмене пленными, рассказали о «нашумевших харьковских подвалах».
Она назвала фактом само существование таких тюрем и то, что там погибают люди.
Со слов освобожденных из плена людей, перед тем, как попасть в СИЗО или исправительную колонию, они были в каких-то подвалах, говорит Кобцева.
«К ним первое время применялись пытки, и потом уже по истечении нескольких дней, хотя у нас есть и прецеденты с несколькими месяцами, люди уже попадали в учреждения следственных органов, и там уже заводились на них уголовные дела», — рассказала представитель ЛНР.
Она уточнила, что из подобных «подвалов» в республику смогли вернуть более десяти человек.
За неделю до этого бывшие заключенные тайных тюрем СБУ и украинских добровольческих батальонов рассказали агентству, что такие «заведения» функционировали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе и даже в других городах Украины, в том числе в Харькове, Краматорске и Красноармейске. Слова переживших такие заключения подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
О тайной тюрьме в Краматорске РИА «Новости» рассказали жители Енакиево супруги Алла и Владимир Белоусовы. Их задержали сотрудники СБУ, после чего семья провела некоторое время в аэропорту Краматорска, где их избивали, сообщили они.
Белоусовы также вспоминали, что тюремщики хотели организовать изнасилование Аллы еще одним задержанным — другим жителем Енакиево Константином Афонченко. Он, в свою очередь, рассказал, что во время пыток тюремщики применяли бензопилу.
Кроме того, по его словам, в Краматорске практиковали отправку заключенного на минное поле.
Другая тайная тюрьма может функционировать и по сей день в городе Покровске — бывшем Красноармейске. Бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич утверждает, что она находилась в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7. Бабича задержали 25 марта 2015 года. Пресс-релиз по этому поводу попал на официальный сайт СБУ, но протокол задержания оформили только шесть дней спустя.
Когда он поступил в СИЗО, медики констатировали многочисленные гематомы на его теле. Это подтверждает справка из изолятора.
«На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев», — сообщила агентству глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер (Fiona Frazer).
В организации рассказали и про харьковскую тюрьму, где заключенные содержались с нарушениями.
ООН установила имена 184 человек, которых, по их данным, сотрудники СБУ незаконно задержали в Харькове в 2014-2016 годах. Информацию об этой тюрьме подтвердила РИА «Новости» и представитель организации Amnesty International на Украине Мария Гурьева.
В конце марта о тайных тюрьмах в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе рассказывал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, одна из таких тюрем находится на аэродроме Мариуполя. Ее называют библиотекой, а заключенных — книгами, сообщил он.
Прозоров уточнил, что эту тюрьму разместили в левом крыле терминала в двух нерабочих холодильных камерах. «Фактически они представляют собой железные комнаты с герметически закрывающимися дверями. В них набивали задержанных людей, содержали абсолютно неофициально», — утверждал экс-сотрудник СБУ.
Он заявил, что туда могли заключить на любом основании, даже за фотографию флага Новороссии в мобильном телефоне.
Бывший силовик отметил, что там содержались люди, подозреваемые в работе на спецслужбы России, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Причем, по его словам, допрашивали заключенных самые разные представители службы, в том числе и скандальный внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк.
«Это, действительно, жутко, без ложного пафоса, это не российская пропаганда. Там реально убивают людей», — заверил Прозоров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
27 июля 2019, 00:39
Раздвоение Польши: Путина пригласят на годовщину освобождения Освенцима
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
26 июля 2019, 18:09
«Светят зеленым лучом»: Украина пожаловалась на Россию
30 июля 2019, 16:24
Нужен креатив: в США надеются на творчество Киева
26 июля 2019, 05:09
Германия Гитлера – твёрдый курс на войну
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 03:09
«По манёвренности ему нет равных»: какие задачи будет выполнять новейший истребитель ...
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог срав...
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.