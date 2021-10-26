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Пыталась скрыться от фотографов и забыла документы: как прошла отставка Меркель

26 октября 2021, 21:05  •  79 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Железная леди продемонстрировала крайнюю рассеянность
Знаменитый немецкий политик Ангела Меркель много лет занимала должность канцлера Германии. Однако ничто не вечно под Луной, и настало время, когда ей пришлось проститься с этой должностью. Стоит отметить, что церемония официального снятия полномочий оказалась очень волнительной для нее – невооруженным глазом было видно, что политик весьма встревожена.
Сначала Ангела Меркель заслушала прощальное слово от немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В торжественный момент расстающаяся со своими полномочиями канцлер скромно сидела на стуле в углу зала.
После традиционной речи Штайнмайер передал Меркель официальное уведомление о том, что отныне она больше не является немецким канцлером. Меркель нервно взяла папку и тут же устремилась обратно на свой стул. Распереживавшаяся деятельница совсем забыла о необходимости попозировать фотографам.
Президенту пришлось возвращать бывшего канцлера, чтобы журналисты сделали памятные снимки. Там Меркель замешкалась с папкой. Сначала она положила ее на столик, потом рассеяно снова взяла в руки. Любопытные кадры публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".
Впрочем, пока не будет определен преемник, Меркель останется на высокой должности. Сейчас она является исполняющей обязанности канцлера.

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