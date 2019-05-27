«Пытается сколотить коалицию»: что может стоять за предложением Тегерана подписать пакт о ненападении с соседями

Глава иранского МИД Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива подписать пакт о ненападении. По его словам, мирная инициатива Тегерана направлена на снижение напряжённости в регионе. Ситуация обострилась в начале мая, когда США обвинили Иран в совершении диверсий на территории ОАЭ и Саудовской Аравии. По мнению экспертов, исламская республика пытается расстроить планы Вашингтона, который хочет втянуть в противостояние другие страны Персидского залива. Аналитики полагают, что предложение иранских властей может получить поддержку ряда государств региона, в том числе Ирака и Катара.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предложил государствам Персидского залива подписать пакт о ненападении, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал иранского правительства в Telegram.

С этой инициативой Зариф выступил 25 мая на встрече со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде. Комментируя своё предложение, глава дипломатического ведомства исламской республики подчеркнул, что Тегеран нацелен на улучшение отношений со своими соседями по заливу и готов рассмотреть предложения по снижению напряжённости в регионе.

«Приверженность миру»

Как отмечают эксперты, напряжённость в Персидском заливе нарастает, после того как в начале мая Соединённые Штаты усилили санкционное давление на Иран и отправили к берегам республики авианосную группу. Тогда Вашингтон обвинил Тегеран в подготовке неких агрессивных действий против американских военнослужащих.

12 мая неподалёку от порта Фуджейра в территориальных водах Объединённых Арабских Эмиратов неизвестные совершили диверсионную атаку против нефтеналивных танкеров, среди которых было два саудовских судна. Соединённые Штаты возложили ответственность за диверсию на Иран.

В связи с этим инцидентом, а также совершённой 14 мая атакой йеменских повстанцев-хуситов на нефтепровод в Саудовской Аравии, король этой страны Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд принял решение созвать экстренный саммит лидеров арабских стран в Мекке в конце мая. Саудовский МИД подчеркнул, что представители Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудят на этой конференции ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана, и призвал не позволить Тегерану «сеять разрушение и хаос во всём мире».

Как отметил в интервью RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в сложившейся обстановке заявление Джавада Зарифа о намерении подписать договор о ненападении с соседями «свидетельствует о том, что в Иране существует ясное понимание того, чего хотят американцы от стран Персидского залива».

«США стремятся обострить отношения между арабскими странами Персидского залива и Ираном, — заявил RT Матузов. — То есть подталкивают их к каким-то вооружённым или подрывным действиям против иранского режима. Поэтому Иран демонстрирует свою приверженность миру и добрососедству».

Эксперт полагает, что, несмотря на громкие заявления и демонстрацию военной мощи, отправку в регион кораблей, самолётов и другой военной техники, а также дополнительного контингента военнослужащих численностью 1,5 тыс. человек, США не собираются сами воевать с Ираном, а хотят «сделать это руками арабских стран.

По словам эксперта, Тегеран намеревается избежать эскалации напряжённости в регионе и втягивания в конфликт других стран Персидского залива.

«Иран пытается сколотить свою коалицию, — заявила в разговоре с RT редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Карине Геворгян. По мнению эксперта, заявление Ирана — это и ответ Саудовской Аравии, созывающей арабских лидеров для того, чтобы настроить их против Тегерана.

Впрочем, по мнению политолога, в «шахматной партии, которая разыгрывается сейчас в регионе», игроками можно назвать только США и Иран. Остальные страны — лишь фигуры на доске.

Персидский залив

© Google Maps

На кого рассчитывать

Во время переговоров в Багдаде 26 мая глава Министерства иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким формально не выразил желания присоединиться к пакту о ненападении, предложенному иранским коллегой. Однако подчеркнул, что государство выступает «против односторонних действий, предпринятых США», и «экономической блокады» Ирана. Также, как отмечает Интерфакс, аль-Хаким заявил, что иракцы готовы «выступить посредниками».

По мнению экспертов, Ирак — наиболее вероятный кандидат на присоединение к предлагаемому Ираном пакту. После свержения Саддама Хусейна власти этой преимущественно шиитской страны придерживаются стратегии тесного партнёрства с Тегераном, сохраняя при этом дружеские отношения и с Вашингтоном. Багдад менее всего заинтересован в американо-иранском противостоянии и мог бы поддержать инициативы, направленные на деэскалацию обстановки в регионе.

Другой перспективный кандидат — Катар. С лета 2017 года эта небольшая, но богатая газом монархия Персидского залива вошла в состояние затяжного противостояния с Саудовской Аравией и ОАЭ, одновременно сблизившись с Ираном и Турцией. Катар критикует антииранские санкции. Но между тем именно в Катаре располагается американская база Эль-Удейд, куда в начале мая для сдерживания Ирана прибыли американские стратегические бомбардировщики B-52.

Как сообщал 15 мая катарский телеканал Al Jazeera, незадолго до этой даты с целью «снизить напряжённость между Ираном и США» Тегеран посетил министр иностранных дел Катара.

Третья страна, которая может поддержать миротворческую инициативу Ирана, — Оман. Султанат, где государственной религией является ибадизм — не шиитская, как в Иране, и не суннитская, как в большинстве арабских стран Персидского залива версия ислама, традиционно стоит в стороне от конфликтов государств региона.

Оман поддерживает тесные экономические связи с Ираном, в том числе в сфере энергетики, но и сохраняет членство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и развивает контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ. Как отмечает Reuters, заявления Джавада Зарифа в Багдаде совпали с визитом в Оман его заместителя Аббаса Аракчи, в ходе которого стороны обсудили «развитие ситуации в регионе».

Доха, Катар

Reuters

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По словам Карине Геворгян, есть шансы, что при определённых обстоятельствах мирные инициативы Ирана найдут понимание и у некоторых других стран Персидского залива.

«Ирак и Катар могут поддержать предложение Ирана, — считает политолог. — Могут поддержать ОАЭ, Оман, не исключено, что поддержит Бахрейн, несмотря на довольно сложные взаимоотношения с Ираном».

Эксперт не исключает и поддержки со стороны йеменских хуситов или даже международно признанного правительства Йемена.

«Те страны, которые находятся в определённой степени лояльности к США, не ответят позитивно на это предложение, хотя оно и отвечает их коренным интересам», — утверждает эксперт.

Старое предложение

Отметим, что идея мирного пакта между странами Персидского залива — вторая за последние полгода инициатива Ирана, направленная на улучшение отношений с арабскими странами региона. В сентябре прошлого года президент Ирана Хасан Рухани призвал соседей создать общий механизм коллективной безопасности для решения проблем и преодоления разногласий.

До этого в 2017 году Джавад Зариф предложил создать Форум регионального диалога в Персидском заливе. Этот призыв глава иранской дипломатии повторил в 2018 году, в начале 2019 года и 1 мая 2019 года, выступая на форуме в столице Катара.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф

Reuters

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По мнению Вячеслава Матузова, в свете нового противостояния в Персидском заливе давние предложения Ирана приобретают новую актуальность.

«Это хорошая идея, альтернатива любой напряжённости в зоне Персидского залива, противодействие любой опасности возникновения там крупномасштабных вооружённых действий, которые вполне могут выйти и за региональные рамки, потому что там задействованы интересы и Китая, и Индии, и в какой-то степени России, Европы и Америки. Спокойное обсуждение в рамках международной конференции — единственное правильное решение», — утверждает политолог.

Вячеслав Матузов подчеркнул, что предложения Ирана «полностью совпадают с теми идеями, которые странам Персидского залива уже лет десять предлагает Россия». Ещё в 2007 году Москва выступила за создание инклюзивной системы коллективной безопасности в регионе.

Эта идея продолжает озвучиваться РФ и по сей день. Так, 6 марта 2019 года на пресс-конференции в Кувейте Сергей Лавров заявил, что в диалоге со своим кувейтским коллегой они «затронули ситуацию в Персидском заливе, в том числе с учётом известного российского предложения о налаживании диалога, укрепления доверия и повышения безопасности с участием всех прибрежных стран», включая Иран.

«В этом плане инициатива Зарифа заслуживает всяческой поддержки», — утверждает Вячеслав Матузов.