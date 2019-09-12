«Пытается шантажировать Россию»: «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях. В украинской компании считают, что в таком случае будет приостановлена прокачка голубого топлива по территории страны, а это приведёт к экономическим потерям. Трёхсторонние переговоры по газовым вопросам с участием представителей Москвы, Киева и Брюсселя должны пройти 19 сентября. По мнению экспертов, Украина намеренно осложняет ситуацию перед встречей. Таким образом Киев стремится получить более выгодные для себя условия, считают аналитики.

Украинская сторона намерена потребовать у России «компенсацию» в размере $11—14 млрд, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного договора на прежних условиях и прокачка газа остановится. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведёт к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери», — сказал он.

Обозначенные суммы Киев требует от Москвы в арбитражном суде. Основанием для разбирательства, по словам Витренко, стал действующий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», согласно которому Украина может требовать пересмотра тарифа на транзит. Заседание суда намечено на 2021 год.

При этом в интервью агентству УНН глава «Нафтогаза» отметил, что судебные споры с «Газпромом» обходятся компании в миллионы долларов ежегодно. Однако Витренко заявил, что «гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов «Газпрому».

Такой тезис он озвучил, говоря о результатах прошлого арбитража, который длился около пяти лет. В 2018 году Стокгольмский суд присудил украинской стороне $4,7 млрд по иску за недопоставку газа для транзита. Вместе с тем суд признал долг «Нафтогаза» в $2 млрд, поэтому в итоге обязал российскую сторону выплатить $2,56 млрд. «Газпром» с таким решением не согласен и продолжает его оспаривать.

Однако этим претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» не ограничились. В январе 2019 года украинская сторона подала в Стокгольмский арбитраж новый иск, потребовав выплатить неустойку в размере почти $12 млрд за «обесценивание украинской ГТС из-за строительства газопроводов в обход Украины — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Укладка газопровода «Северный поток — 2» в шведских территориальных водах

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Отметим, что сейчас российская и украинская стороны готовятся к новому раунду переговоров по газовым вопросам. Они ведутся при участии Евросоюза — Брюссель представляет вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По предварительной информации, переговоры состоятся 19 сентября.

«Рад сообщить, что 19 сентября я проведу следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу. Я убеждён, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона», — написал Шефчович в Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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