«Пытается получить радикальный электорат»: Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что силы самопровозглашённых республик нанесли несколько ударов по ВСУ. По мнению главы государства, обострение говорит о том, что Россия «потеряла контроль над наёмниками». В то же время в ДНР сообщили, что украинские войска совершили неудачную атаку на их позиции, а часть боевиков подорвались на минных полях. По мнению экспертов, заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он решил продолжать антироссийскую политику своего предшественника. Таким образом президент пытается увеличить рейтинг своей партии «Слуга народа» перед выборами в Верховную раду, считают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса. Он утверждает, что использовались запрещённые Минскими соглашениями средства. По мнению украинского лидера, это свидетельствует о «потере контроля» России над некими наёмниками.

«Вопиющее нарушение Минских соглашений — применение артиллерии — свидетельствует как минимум о частичной потере управления и контроля над наёмниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

«Кто бы ни отдал приказ, Вооружённые силы Украины будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твёрдой и неизменной», — заявил он.

При этом в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что ВСУ совершили неудачную атаку на их позиции.

«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвались на минных полях», — приводит РИА Новости слова представителя Народной милиции ДНР.

Всего, по данным ДНР, погибли два украинских военных, ещё девять пострадали.

Заявления Зеленского об обстрелах со стороны ополченцев свидетельствуют, что он не разобрался в реальном положении вещей в регионе, хотя и совершал поездку на линию фронта, считает политолог, экономист Александр Дудчак.

«Опять продолжается всё та же риторика. Мог бы давно уже дать приказы остановить обстрелы с украинской стороны, отвести войска, как это написано в Минских соглашениях. Может быть, тогда бы и мир наступил», — сказал он в беседе с RT.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, представитель Киева на переговорах контактной группы в Минске, предложил запретить ВСУ вести ответный огонь. 7 июня Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело в связи с данным заявлением.

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Сегодня я лично зарегистрировал ещё одно дело по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооружённых сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции», — заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Теми самыми методами пользуется Зеленский»

Напомним, что Россия не упоминается в Минских соглашениях в качестве одной из сторон конфликта. Более того, Москва неоднократно отмечала, что Киев не исполняет взятые на себя обязательства, и призывала Украину к исполнению договорённостей. Так, в МИД РФ напомнили, что Зеленский в ходе избирательной кампании (в должность президента он вступил 20 мая) называл своей главной задачей установление мира на востоке Украины.

«Мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что времени прошло не так много после инаугурации, и реализация того, что было заявлено в ходе предвыборной гонки, невозможна в кратчайшие сроки. Но хотелось бы видеть хотя бы усилия на этом направлении», — сказала 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом ранее, отвечая на вопрос о том, как он собирается устанавливать мир в Донбассе, Зеленский говорил о готовящейся «информационной кампании». Нынешнее заявление о «жёстких» действиях ВСУ противоречит обещаниям политика, отметил Дудчак.

«Судя по всему, его устраивает продолжение той же политики», — подчеркнул политолог.

Зеленский пользуется той же риторикой, к которой прибегал и его предшественник Пётр Порошенко, выступавший за более агрессивную политику Киева против республик Донбасса, убеждён политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований.

«Сейчас происходит осознание Зеленским той роли, которую он получил в наследство от Порошенко. Соответственно, Порошенко всегда был главой партии войны, и сейчас теми же самыми методами пользуется и Зеленский», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Бредихина, подобной риторикой Зеленский пытается поднять рейтинги своей партии «Слуга народа» перед выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

«Он сейчас будет пытаться в преддверии выборов в Верховную раду получить в электорат радикально настроенные группы, националистов. Ему очень нужно выражать те же стремления, что были и до этого у руководства страны. Лишний раз поругать Москву — часть общего имиджа главы государства, проводящего антироссийскую политику», — добавил эксперт.

Напомним, что сейчас рейтинг «Слуги народа», по результатам исследования социологической группы «Рейтинг», — 48,2%. При этом в команде Зеленского подчёркивали, что не намерены вступать в коалицию с другими партиями, и планируют добиться большинства в новом составе Рады — это позволит им самостоятельно сформировать кабинет министров.