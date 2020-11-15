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Пытается очернить: в Польше сделали оскорбительное для России заявление

15 ноября 2020, 10:40  •  18 • Политика
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Москву назвали самой большой угрозой для Варшавы
Нашу страну обвинили во лжи и манипулировании.
Выпад в сторону России сделал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. В Варшаве, судя по его словам, виновной в ее подмоченной репутации считают Москву.
Жарин заявил, что с Польшей якобы ведут информационную войну также немцы и китайцы, однако самая опасная в этой триаде – Россия, которая пытается очернить страну перед Западом с помощью лжи и манипуляций.
В интервью порталу СyberDefence24 он назвал РФ наиболее серьезной угрозой.
Не вдаваясь в подробности, что конкретно сделала Москва и есть ли доказательства, Жарин отметил, что речь идет о работе нашей разведки, а также провокациях и выпадах наших дипломатов.
Ранее эксперт заявил, что простые поляки не хотят вражды с Россией. На фоне смены власти в США народ боится осложнения отношений. В случае прихода к власти Джо Байдена усилится политическое давление на правительство Польши, которую будут использовать как инструмент политической борьбы.

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