|
Пытается очернить: в Польше сделали оскорбительное для России заявление
15 ноября 2020, 10:40 • 18 • Политика
Москву назвали самой большой угрозой для Варшавы
Нашу страну обвинили во лжи и манипулировании.
Выпад в сторону России сделал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. В Варшаве, судя по его словам, виновной в ее подмоченной репутации считают Москву.
Жарин заявил, что с Польшей якобы ведут информационную войну также немцы и китайцы, однако самая опасная в этой триаде – Россия, которая пытается очернить страну перед Западом с помощью лжи и манипуляций.
В интервью порталу СyberDefence24 он назвал РФ наиболее серьезной угрозой.
Не вдаваясь в подробности, что конкретно сделала Москва и есть ли доказательства, Жарин отметил, что речь идет о работе нашей разведки, а также провокациях и выпадах наших дипломатов.
Ранее эксперт заявил, что простые поляки не хотят вражды с Россией. На фоне смены власти в США народ боится осложнения отношений. В случае прихода к власти Джо Байдена усилится политическое давление на правительство Польши, которую будут использовать как инструмент политической борьбы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2020, 13:20
|
13 ноября 2020, 09:10
|
10 ноября 2020, 01:25
|
09 ноября 2020, 02:30
|
10 ноября 2020, 03:15
|
14 ноября 2020, 00:45
|
10 ноября 2020, 18:50