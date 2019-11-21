Пытается ли Меркель схватить за язык Путина?

Автор:

Латышев Сергей

Берлин продолжает политические игры вокруг продвигаемого им же крупнейшего российско-европейского энергетического проекта «Северный поток — 2», введение в строй которого в первой половине следующего года сделает Германию энергетическим хабом Европы. Это позволит получить необходимое для поддержания конкурентоспособности её промышленности и для населения экологически чистое топливо, излишки которого можно будет продавать другим странам. Что предусматривает, естественно, и рост политического влияния ФРГ.

Данный проект настолько выгоден Германии, что на неё не действуют даже угрозы США отомстить этой экспортно-ориентированной стране. Как и истерические вопли её соседей и стран, которые хотели бы быть транзитёрами российского газа, то есть сидеть на трубе и наживаться на транзите. В том числе и так, как это делает Украина, пытающаяся с помощью всевозможных судов, арбитражей и трибуналов «выжать» из России в десять раз больше средств, чем ей полагается за саму прокачку газа.

Однако Германии, являющейся одним из двух и при этом главным локомотивом ЕС, приходится соблюдать «приличия», делая вид, что она учитывает интересы всех европейских стран. С этим «фиговым листком» и приехал в Киев глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Сказал то, что хотели услышать

«Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать», — сказал на брифинге Маас после встречи с украинским коллегой Вадимом Пристайко. По словам немецкого гостя, «отдельные обещания» по продолжению транзита газа через Украину давал канцлеру ФРГ сам президент России Владимир Путин. Маас подчеркнул, что для Ангелы Меркель «реализация альтернативного газового транзита через Украину — очень важная тема». Министр иностранных дел ФРГ заверил украинскую аудиторию, что «мы сможем выполнить то, что обещали».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал в Киеве то, что от него хотели услышать. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

Газовая тема, естественно, обсуждалась и на встрече министра иностранных дел ФРГ с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы,

— сообщила пресс-служба Зеленского.

Это так и есть?

У поверхностного наблюдателя может возникнуть впечатление, что в Берлине действительно полны решимости сохранить газовый транзит через Украину и даже сочтут себя обиженными, если Россия после 2019 года, в конце которого истекает текущий контракт, этого не сделает, коль скоро Путин обещал это Меркель. Мало того, немцы демонстрируют вроде бы даже уверенность в своих силах: мы выполним то, что обещали.

На самом деле ситуация обстоит следующим образом. В Берлине отлично знают, что Россия никогда не угрожала полностью прекратить украинский транзит, если тарифы на прокачку газа будут экономически выгодными. Поэтому, если Киев не сделает их запредельными, то и после ввода в строй «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» для России будет предпочтительнее поставлять газ некоторым европейским странам, как и самой Украине, через её территорию.

То есть схватить Путина за язык никому не удастся. Намерений обманывать Меркель у него не было, поэтому в Берлине не должно быть и почвы для обид. Отсюда и немецкий оптимизм: мы обещали — мы выполним. Ведь если в Киеве не спятят окончательно, какой-то транзит обязательно будет.

ГТС Украины крайне изношена и будет рентабельной только при прокачке через неё больших объёмов газа в течение долгого времени. Фото: Xinhua/Ukrinform/Sergei Gudak / Globallookpress

Но это на самом деле игра на публику, так как немцы прекрасно понимают, что нужно в действительности Украине: не просто газовый транзит, а чтобы его было много и надолго. «Нафтогаз» недавно озвучил цифру: 90 миллиардов кубометров ежегодно в течение 15 лет. Только в этом случае изношенная ГТС Украины будет рентабельной и сможет себя «подлатать». Так что если бы Маас честно хотел помочь Киеву, он бы вёл речь не просто о транзите, а именно о таком, какой нужен украинцам. Но он отлично понимает, что Россию нельзя заставить продавать газ на невыгодных ей условиях и серьёзно требовать от неё этого — просто глупо. У России и нет столько газа, чтобы заполнить им и морские газопроводы в Европу, и украинскую ГТС, и обеспечивать Китай, да ещё и свои собственные нужды.

Мечты и реальность

Разумеется, ФРГ была бы счастлива, если бы такое было возможно, если бы Россия по-прежнему финансировала Украину, что создавало бы меньшую нагрузку на ЕС, по счетам которого в основном платит Германия.

Однако в правительственных кругах в Берлине понимают, как мало на это шансов. Потому что знают, что в Москве сидят не дураки, чтобы кормить своих врагов в Киеве. Знают, что «Газпром» и Россия смертельно устали от украинских угроз и непредсказуемости в связи с газовым транзитом. Как и то, что сама Украина отчасти ведёт себя так с расчётом понравиться США, желающим оставить Европу без российского газа. Чтобы одним махом «подрезать крылья» России и лишить промышленность Европы конкурентоспособности, заставить её покупать свой дорогой и такой «политический» сжиженный газ, которого к тому же у США и нет в достаточном количестве, поскольку азиатский рынок для американских экспортёров СПГ более выгоден.

Брюссель хотел бы, чтобы Россия оплатила «евроинтеграцию» Украины, и поэтому рассматривает газовый транзит из России в Европу под этим углом, но ключевую роль в этом вопросе играет Берлин. Фото: Heinz-Dieter Falkenstein / Globallookpress

Конечно, немцам было бы хорошо, чтобы Москва обеспечивала их дешёвым газом и одновременно содержала собирающийся в Европу и НАТО Киев. Но поскольку такая комбинация в действительности невозможна, так как непомерные поборы Украины будут удорожать газ для его конечных получателей, Берлин делает реалистичный выбор — дешёвый газ, что бы там ни говорил в Киеве Маас.

Об этом свидетельствует принятый неделю назад бундестагом законопроект, смягчивший — мало того, фактически дезавуировавший — поправки к Газовой директиве ЕС, которыми Брюссель надеялся связать руки «Газпрому». Реальность заключается в том, что эта мера позволит «Газпрому» элегантно обойти введённые ранее ограничения и эксплуатировать «Северный поток — 2» на 100%. По крайней мере, в течение 20 лет. Контроль за проектом будет осуществлять Федеральное сетевое агентство, а не Еврокомиссия. Если Украина оставит Европу с 1 января 2020 года без российского газа, там быстро забудут о «принципах», и все российские газопроводы в западном направлении в обход Незалежной заработают на полную мощность.

В общем, смотреть надо не на слова, а на дела, на то, в чём состоит основной интерес главных игроков. У России и Германии это газ. Вокруг него они и поладят. И чем меньше между ними будет ориентирующихся на Вашингтон недобросовестных посредников, тем газ будет дешевле и доступнее.