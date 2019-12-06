«Пытается игнорировать Минские соглашения»: зачем Зеленскому нужна «муниципальная стража» в Донбассе

На встрече в нормандском формате Владимир Зеленский планирует предложить идею создания в Донбассе «муниципальной стражи», в состав которой войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и самопровозглашённых республик. Об этом сообщили украинские СМИ. Глава ДНР Денис Пушилин в ответ заявил, что украинский президент пытается подменить суть Минских соглашений, и добавил, что не допустит в республику Нацгвардию Украины. Эксперты считают, что перед саммитом «нормандской четвёрки» Зеленский демонстрирует отсутствие желания или возможности выполнять соглашения, направленные на урегулирование конфликта, и выдумывает собственные схемы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи «нормандской четвёрки» предложит создать в Луганской и Донецкой областях «муниципальную стражу», в состав которой в равных пропорциях войдут сотрудники украинской Нацгвардии, представители ОБСЕ и самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом украинскому изданию Espreso.tv рассказал Евгений Сердюк — один из участников встречи Зеленского с активистами, принимавшими участие в событиях «евромайдана» в 2014 году.

При этом, по словам Сердюка, Зеленский пояснил, что это лишь «одна из идей», которые он планирует представить на саммите в нормандском формате. Президент Украины не уточнил, будут ли патрули «муниципальной стражи» состоять из трёх человек (по одному от каждой обозначенной стороны) или же распределены пропорционально при большем количестве участников.

Украинский лидер особо подчеркнул, что представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР должны набираться в такие патрули исключительно из числа тех, кто «не стрелял, не убивал».

Как отметил Сердюк, Зеленский также заявил, что «не собирается идти на уступки» российскому лидеру Владимиру Путину, и добавил, «что лучше приедет с саммита ни с чем, чем предаст интересы Украины».

В Кремле сообщили, что узнали из публикаций в СМИ о предполагаемом предложении создать «муниципальную стражу», и призвали дождаться предметного обсуждения всех вопросов непосредственно во время встречи.

«Мы вместе с вами узнали из сообщений СМИ. Поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник (9 декабря, день саммита «нормандской четвёрки». — RT). Будет встреча «четвёрки». Будет предметное и профессиональное обсуждение. По итогам можно будет что-то говорить», — заявил во время беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ответ Донбасса

Предложение Зеленского успели оценить в Донбассе. Так, глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что структуры республики справляются с охраной правопорядка на своей территории и не нуждаются в советах украинского президента.

9 ноября 2019. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики запускает сигнальную ракету в знак готовности вывода подразделений Народной милиции ДНР из участка возле села Петровское

РИА Новости

© Сергей Аверин

«На территории Донецкой народной республики полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся и не нуждаемся в указаниях человека, при попустительстве которого на Украине сейчас расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте главы непризнанной республики.

В своём заявлении Пушилин посоветовал Владимиру Зеленскому озаботиться поддержанием порядка на Украине и особо отметил, что представители украинской Нацгвардии не будут допущены в Донбасс.

«Неких «муниципальных стражей» необходимо создать в Киеве, откуда, собственно, и начался конфликт в Донбассе в 2014 году. Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — сказал Пушилин, добавив, что предложения Зеленского являются «очередной попыткой подмены сути Минских соглашений».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT отметил, что предполагаемое предложение украинской стороны о создании «муниципальной стражи» противоречит Минским соглашениям и свидетельствует о том, что Киев ищет предлоги для отказа от выполнения политической части договорённостей.

«Только после проведения местных выборов можно будет говорить о том, что Украина может восстановить контроль над границей и, соответственно, в дальнейшем пытаться интегрировать республики ДНР и ЛНР в своё политическое правовое пространство», — пояснил эксперт.

Политолог отметил, что Зеленский выступает с такими предложениями, чтобы ослабить напряжённость перед предстоящим выступлением оппозиции, которая 8 декабря, накануне саммита, планирует собрать на киевском Майдане своих сторонников. 5 декабря в Facebook было обнародовано совместное заявление партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», в котором они призывали украинцев принять участие в акции протеста, чтобы не допустить «компромиссов» на предстоящих переговорах.

«Фактически они хотят, чтобы президент Украины был загнан в угол, в рамках которого он будет продолжать политику Петра Порошенко», — отметил Данюк.

С такой оценкой происходящего согласен и эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я расцениваю такое предложение с украинской стороны как очередную болтовню. В Минских соглашениях не упоминается «муниципальная стража», которая совмещала бы украинские правоохранительные органы, ОБСЕ и милицию Донбасса. Встреча в нормандском формате призвана урегулировать ситуацию на Украине. Если Зеленский готов к тому, чтобы ради группы праворадикалов отказаться от прекращения конфликта, значит, он выступает за продолжение гражданской войны. Соответственно, он мало чем отличается от Порошенко», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

Дорога к нормандскому саммиту

Напомним, 9 декабря в Париже пройдёт первая за последние три года встреча в нормандском формате на уровне глав четырёх государств: России, Германии, Франции и Украины. В феврале 2015 года лидеры «четвёрки» согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, в котором были прописаны шаги по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины.

19 октября 2016. Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (в центре), президент Франции Франсуа Олланд (слева) и президент Украины Петр Порошенко (справа) во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине

РИА Новости

© Михаил Палинчак

После согласования этого комплекса мер (также иногда именуемым Вторым минским соглашением) все встречи четвёрки были посвящены его реализации.

Однако власти Украины под руководством администрации Петра Порошенко фактически заморозили их выполнение, что сделало проведение новых встреч бессмысленным. Последний саммит глав государств «нормандской четвёрки» в полном составе состоялся в октябре 2016 года в Берлине.

Москва неоднократно указывала на то, что реализация Минских соглашений является единственным путём разрешения конфликта на востоке Украины, а также обращала внимание участников диалога на тот факт, что выполнение договорённостей последовательно саботируется Киевом.

По поводу предстоящей встречи 9 декабря в Кремле отметили, что не ждут прорыва в российско-украинских отношениях в результате саммита, однако Москва сохраняет осторожно-оптимистичный настрой. Об этом 6 декабря заявил Дмитрий Песков.

«Если вы говорите «прорыв в российско-украинских отношениях», то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм», — приводит слова Пескова Интерфакс.

Богдан Безпалько также считает, что прорыва на переговорах ждать не стоит, и наиболее вероятный результат саммита в Париже — договорённость о следующей встрече.

«Зеленский продолжает выдумывать новые схемы, которые не способствуют урегулированию, потому что он либо не хочет, либо не может выполнять минские договорённости и формулу Штайнмайера. Для того чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, у Зеленского были все возможности. Однако он даже не приехал на территорию ДНР и ЛНР, где на него возлагали надежды», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, Никита Данюк отметил, что реальные шаги по урегулированию ситуации будут автоматически представлены противниками Зеленского внутри Украины как предательство.

«В таком случае будет попытка если не сместить его с помощью очередного «майдана», то максимально дискредитировать, выставив предателем Украины. В этих условиях он постоянно должен делать отсылки, некие сигналы этим силам, чтобы продемонстрировать, что он не является предателем», — отметил эксперт.

Поэтому Зеленский в таких условиях перед саммитом будет делать разнонаправленные заявления.

«Он будет говорить о мире, но при этом повторять риторику, которая сейчас является неотъемлемой частью политического пространства на Украине, что Россия — агрессор, оккупант, который представляет угрозу безопасности не только Киева, но и всей Европы. Если же Зеленский по итогам встречи не откажется от этой риторики, тогда уже он как политик, на которого возлагали надежды в контексте урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, перестанет существовать, для жителей Донбасса в первую очередь. В этих условиях встреча в нормандском формате важна для него не только в контексте внешней политики Украины по отношению к России, но и в контексте его политического будущего внутри страны», — пояснил политолог.

При этом для того, чтобы действительно добиться прорыва в урегулировании конфликта, достаточно просто выполнять Минские соглашения, подчеркнул Никита Данюк.

«Уже есть дорожная карта, в рамках которой можно поэтапно восстанавливать мир, а потом и доверие людей. Но Зеленский каждый пункт соглашения пытается игнорировать. Кроме того, в рамках украинского истеблишмента нет единой чёткой позиции по поводу сценариев. Это демонстрирует, что Зеленский, несмотря на его заявления, ведёт подготовку к нормандскому формату, стратегически не понимает, что ему делать, и действует ситуативно», — заключил эксперт.