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«Пырнули ножом в голову»: Украинские раскольники пытались штурмом захватить православный храм

06 мая 2020, 21:35  •  88 • В России

Война за храм в украинском селе Задубровка Черновицкой области идет 15 месяцев. И раньше раскольники перекрывали вход в здание, срывали богослужение, издевались над прихожанами. Новый штурм случился 4 мая. Рано утром скончался настоятель Свято-Михайловский храма Украинской Православной Церкви, протоиерей Леонид Деликатный

Ближе 10 часам вечера к церкви приехали на двух автобусах 30-40 боевиков. Лица спрятаны за балаклавами. В руках дубинки, арматуры и газовые баллончики. Привезли с собой генераторы и болгарку. Ей радикалы взломали ворота, а потом пытались выпилить дверь храма.

Храм УПЦ в честь Архистратига Божиего Михаила в селе Задубровка.Фото: Google Карты

Внутрь прорваться рейдерам не дали. Тогда молодчики попытались выкурить верующих, запершихся внутри храма, пустив через закрытую дверь слезоточивый газ. Еще на улице остались 3-4 защитника церкви. Их радикалы стали бить, затаскивая в толпу. Мужчин сильно избили. Одного ранили ножом в голову.

Через полчаса к храму подъехала полиция. Но и с силовиками церемониться не стали.

- Досталось и им — молодую девушку, патрульную, кидали и толкали, невзирая на то что она — полицейский, - рассказал один из очевидцев украинским журналистам. Подкрепление прибыло в 11 вечера. По предварительным данным, никого из боевиков не задержали.

После этого ужаса от раскольников к украинской власти обратился митрополит Бориспольский и Броварский Антоний. Он выпустил ряд требований, чтобы остановить захват православных храмов:

- обеспечить надлежащую охрану общины, чтобы преступление не повторилось;

- найти и привлечь к ответственности организаторов и участников рейдерской акции;

- провести расследование в отношении государственного регистратора Николая Гергелюка. Из-за его распоряжений ряд общин незаконно перевели из УПЦ к раскольникам;

- отменить упомянутые распоряжения как противоречащие закону.

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