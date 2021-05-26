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Пётр Толстой сделал намёк политическим конкурентам: "Слабый всегда жульничает"

26 мая 2021, 15:20  •  135 • Политика
Зампред Госдумы Пётр Толстой заявил, что не удивлён тому, что Роскомнадзору пришлось заблокировать фейковый сайт праймериз "Единой России".
"В политической конкуренции слабый всегда прибегает к жульничеству и мошенничеству. Поэтому не удивлён появившимся сообщениям о том, что Роскомнадзор вынужден был заблокировать фейковый сайт предварительного голосования", - заявил Пётр Толстой.
Также зампред Госдумы отметил прозрачность и уникальность практики предварительного голосования партии "Единая Россия".
26 мая стало известно о блокировке фейкового сайта праймериз "Единой России". Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев заявил "РИА Новости", что ресурс не использовался как фишинговый и не собирал данные посетителей. На нём даже стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. Однако Сатеев уверен, что сайт в любой момент можно было заменить на что-то другое, а создание фейка было частью мошеннического плана.
Праймериз "Единой России" проходят во всех регионах страны с 24 по 30 мая. Проголосовать за кандидата можно при наличии верифицированной учётной записи на Госуслугах.
Ранее сообщалось, что официальный сайт предварительного голосования "Единой России" подвергся DDoS-атаке.

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