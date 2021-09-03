Пётр Толстой: "Горжусь тем, что мы живём в России - стране, где не ведут переговоров с террористами"

Вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты восьмого созыва Пётр Толстой сделал заявление в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Сегодняшний день – непростой, тяжёлый, отметил Толстой, добавив, что долгое время работал журналистом, и 3 сентября навсегда связано в памяти с трагедией в Беслане. И сам Толстой, и живущие в нашей стране навсегда запомнят произошедшее:

Очень горжусь тем, что мы живём в России, стране, где не ведут переговоров с террористами, борется с мировым терроризмом, - подчеркнул Толстой. - Я уверен, что люди, которые посягают на жизнь ни в чём неповинных детей, мирных граждан, будут уничтожены, несмотря ни на что.

Сегодня, когда в городах России проходят траурные мероприятия в память о погибших в Беслане, хочется отдельно сказать о матерях, потерявших в те страшные дни детей:

Боль остается с ними навсегда. Мы должны сделать всё для того, чтобы такие трагедии никогда не повторились. Уверен, что у нас это получится. Светлая память всем, кто погиб в эти дни, - сказал Толстой.

Фото предоставлено пресс-службой Петра Толстого.

Добавим, о траурных мероприятиях, прошедших сегодня в Москве, Царьград писал чуть раньше.