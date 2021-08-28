|
Пётр Толстой призвал к разумному подходу в вопросе миграционной политики
28 августа 2021, 14:40 • 45 • Политика
Вице-спикер Госдумы, кандидат в Госдуму 8-го созыва Пётр Толстой заявил, что считает правильным ввести квотирование доли мигрантов в социально значимых отраслях.
– сказал Толстой.
По его мнению, в случае нарушения закона со стороны мигрантов следует принимать адекватные меры наказания.
– подчеркнул Толстой.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по городу Москва – Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199 Толстого Петра Олеговича.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 20:15
|
24 августа 2021, 00:40
|
27 августа 2021, 00:10
|
26 августа 2021, 08:35
|
23 августа 2021, 08:10
|
22 августа 2021, 01:00
|
24 августа 2021, 11:40