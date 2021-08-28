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Пётр Толстой призвал к разумному подходу в вопросе миграционной политики

28 августа 2021, 14:40  •  45 • Политика
Вице-спикер Госдумы, кандидат в Госдуму 8-го созыва Пётр Толстой заявил, что считает правильным ввести квотирование доли мигрантов в социально значимых отраслях.
В Юго-Восточном округе много старого аварийного жилья, где не живёт молодёжь, – сдают это приезжим. Действительно, много людей, которые работают в Москве, приехали из других стран, трудятся здесь на стройках, на промышленных предприятиях, – в этом нет ничего плохого. Самое главное, чтобы эти люди не образовывали своих отдельных сообществ, чтобы ассимилировались внутри нашего города, чтобы не нарушали законов, которые существуют в Москве,
– сказал Толстой.
По его мнению, в случае нарушения закона со стороны мигрантов следует принимать адекватные меры наказания.
Если человек нарушил закон, его [нужно] депортировать. То же самое – лишение права въезда в Россию – касается и тех, кто нарушает закон у себя на родине в отношении русских, я считаю, мы должны защищать русских, живущих по-прежнему в Средней Азии. В целом политика в отношении миграции должна быть, с одной стороны, разумной – мы должны понимать, что трудовые ресурсы нужно каким-то образом работодателям заполнять, с другой стороны, нельзя превращать Москву в город, где сами москвичи уже с трудом ориентируются в круговороте лиц. Нужен разумный подход,
– подчеркнул Толстой.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по городу Москва – Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199 Толстого Петра Олеговича.

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