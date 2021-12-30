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Пётр Толстой поддержал закон о гражданстве России: "Мечта для русских"
30 декабря 2021, 01:55 • 20 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой поддержал внесённый президентом Путиным закон о гражданстве.
Депутат Госдумы Пётр Толстой поддержал внесение президентом России закона о гражданстве.
- считает Толстой.
Депутат отметил, что в последние пять лет он и его коллеги получали множество обращений от русских людей, которые являются носителями русского языка, культуры и традиций, с просьбами о помощи в оформлении гражданства России. Заявители жалуются на бюрократические препоны, "преодолеть которые самостоятельно не в силах".
"Только по официальной статистике МВД, за 11 месяцев этого года принятых решений о приобретении гражданства РФ - 668 тысяч, а за аналогичный период прошлого года - 563 тысячи. Мы видим возрастающую динамику, с каждым годом таких обращений становится всё больше. И это несмотря на все проблемы, связанные с пандемией. Многие видят своё будущее именно в России и с Россией", - подчёркивает Толстой.
Депутат также напомнил, что растёт число участников программы по переселению соотечественников: в 2021 году 73 тысячи человек, в прошлом - 56 тысяч.
- поддержал закон парламентарий.
Законопроект о гражданстве России внёс в Госдуму президент Владимир Путин.
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