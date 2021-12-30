Пётр Толстой поддержал закон о гражданстве России: "Мечта для русских"

Депутат Госдумы Пётр Толстой поддержал внесённый президентом Путиным закон о гражданстве.

Депутат Госдумы Пётр Толстой поддержал внесение президентом России закона о гражданстве.

Гражданство России должно перестать быть мечтой для русских, оказавшихся за рубежом волею судеб,

- считает Толстой.

Депутат отметил, что в последние пять лет он и его коллеги получали множество обращений от русских людей, которые являются носителями русского языка, культуры и традиций, с просьбами о помощи в оформлении гражданства России. Заявители жалуются на бюрократические препоны, "преодолеть которые самостоятельно не в силах".

"Только по официальной статистике МВД, за 11 месяцев этого года принятых решений о приобретении гражданства РФ - 668 тысяч, а за аналогичный период прошлого года - 563 тысячи. Мы видим возрастающую динамику, с каждым годом таких обращений становится всё больше. И это несмотря на все проблемы, связанные с пандемией. Многие видят своё будущее именно в России и с Россией", - подчёркивает Толстой.

Депутат также напомнил, что растёт число участников программы по переселению соотечественников: в 2021 году 73 тысячи человек, в прошлом - 56 тысяч.

Так что пришло время собирать камни и возвращать наших соотечественников домой. Пора положить конец многолетней несправедливости,

- поддержал закон парламентарий.

Законопроект о гражданстве России внёс в Госдуму президент Владимир Путин.