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Пётр Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму

14 июля 2021, 15:30  •  75 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подал документы на выдвижение в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил документы на выдвижение в нижнюю палату восьмого созыва в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.
В беседе с журналистами Толстой отметил, что работа, уже проведённая им лично и его командой вместе с жителями округа и властями района, дала результаты. Обращаясь к жителям округа, Пётр Толстой поблагодарил каждого за оказанную поддержку. А также выразил признательность за то, что люди вновь предложили ему баллотироваться.
Добавим, выдвижение Петра Толстого по указанному округу ранее утвердили в ходе предвыборного съезда "Единой России". Также Толстой вошёл в московскую региональную группу федерального списка представителей партии власти.
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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