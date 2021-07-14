|
Пётр Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму
14 июля 2021, 15:30 • 75 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подал документы на выдвижение в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил документы на выдвижение в нижнюю палату восьмого созыва в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.
В беседе с журналистами Толстой отметил, что работа, уже проведённая им лично и его командой вместе с жителями округа и властями района, дала результаты. Обращаясь к жителям округа, Пётр Толстой поблагодарил каждого за оказанную поддержку. А также выразил признательность за то, что люди вновь предложили ему баллотироваться.
Добавим, выдвижение Петра Толстого по указанному округу ранее утвердили в ходе предвыборного съезда "Единой России". Также Толстой вошёл в московскую региональную группу федерального списка представителей партии власти.
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трёх дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2021, 21:20
|
09 июля 2021, 11:45
|
10 июля 2021, 05:10
|
11 июля 2021, 18:45
|
11 июля 2021, 02:15
|
10 июля 2021, 18:00
|
08 июля 2021, 07:20