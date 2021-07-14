Пётр Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой подал документы на выдвижение в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил документы на выдвижение в нижнюю палату восьмого созыва в качестве кандидата по Люблинскому одномандатному избирательному округу №199.

В беседе с журналистами Толстой отметил, что работа, уже проведённая им лично и его командой вместе с жителями округа и властями района, дала результаты. Обращаясь к жителям округа, Пётр Толстой поблагодарил каждого за оказанную поддержку. А также выразил признательность за то, что люди вновь предложили ему баллотироваться.

Добавим, выдвижение Петра Толстого по указанному округу ранее утвердили в ходе предвыборного съезда "Единой России". Также Толстой вошёл в московскую региональную группу федерального списка представителей партии власти.