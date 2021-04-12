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Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей. "Кратко, но по существу"

12 апреля 2021, 20:40  •  135 • Политика
Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей в рамках проекта "Народное голосование". Анкетирование провёл учредитель канала Царьград Константин Малофеев, после чего подвёл итоги: "Кратко, но по существу".
Зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой присоединился к масштабному проекту Общества "Царьград" - "Народное голосование".
Его задача - проверить, насколько взгляды участников грядущих выборов в парламент соответствуют ценностям русского народа. Зрители Царьграда самостоятельно отобрали пять главных вопросов, которые будут заданы кандидатам.
Основатель телеканала Константин Малофеев задал их Петру Толстому в прямом эфире. На первый - "Чей Крым?" - он ответил однозначно: "Наш".
Затем парламентария спросили - "Бог есть?". Тут он был чуть более многословен:
Есть. Мы русские — с нами Бог.
На третий вопрос о том, голосовал ли он за поправки в Конституцию, Толстой также ответил утвердительно. Затем его спросили, в какой стране учатся его дети.
В России, - подчеркнул депутат.
На последний вопрос о его отношении к гей-парадам парламентарий тоже ответил коротко: "Я против".
Пётр Олегович был краток, но по существу ответил на все вопросы, - резюмировал Константин Малофеев.

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