Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей. "Кратко, но по существу"

Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей в рамках проекта "Народное голосование". Анкетирование провёл учредитель канала Царьград Константин Малофеев, после чего подвёл итоги: "Кратко, но по существу".

Зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой присоединился к масштабному проекту Общества "Царьград" - "Народное голосование".

Его задача - проверить, насколько взгляды участников грядущих выборов в парламент соответствуют ценностям русского народа. Зрители Царьграда самостоятельно отобрали пять главных вопросов, которые будут заданы кандидатам.

Основатель телеканала Константин Малофеев задал их Петру Толстому в прямом эфире. На первый - "Чей Крым?" - он ответил однозначно: "Наш".

Затем парламентария спросили - "Бог есть?". Тут он был чуть более многословен:

Есть. Мы русские — с нами Бог.

На третий вопрос о том, голосовал ли он за поправки в Конституцию, Толстой также ответил утвердительно. Затем его спросили, в какой стране учатся его дети.

В России, - подчеркнул депутат.

На последний вопрос о его отношении к гей-парадам парламентарий тоже ответил коротко: "Я против".