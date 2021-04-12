|
Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей. "Кратко, но по существу"
12 апреля 2021, 20:40 • 135 • Политика
Пётр Толстой ответил на пять острых вопросов от русских людей в рамках проекта "Народное голосование". Анкетирование провёл учредитель канала Царьград Константин Малофеев, после чего подвёл итоги: "Кратко, но по существу".
Зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой присоединился к масштабному проекту Общества "Царьград" - "Народное голосование".
Его задача - проверить, насколько взгляды участников грядущих выборов в парламент соответствуют ценностям русского народа. Зрители Царьграда самостоятельно отобрали пять главных вопросов, которые будут заданы кандидатам.
Основатель телеканала Константин Малофеев задал их Петру Толстому в прямом эфире. На первый - "Чей Крым?" - он ответил однозначно: "Наш".
Затем парламентария спросили - "Бог есть?". Тут он был чуть более многословен:
На третий вопрос о том, голосовал ли он за поправки в Конституцию, Толстой также ответил утвердительно. Затем его спросили, в какой стране учатся его дети.
На последний вопрос о его отношении к гей-парадам парламентарий тоже ответил коротко: "Я против".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 апреля 2021, 04:20
|
11 апреля 2021, 08:00
|
07 апреля 2021, 02:15
|
08 апреля 2021, 02:05
|
09 апреля 2021, 05:35
|
12 апреля 2021, 06:55
|
08 апреля 2021, 04:50