Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя большую пресс-конференцию Владимира Путина, указал на определяющую цитату президента России. Путин призвал к единению и отказу от сегрегации.

Свою позицию вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказал в эфире Первого канала в комментарии для программы "Время покажет". Толстой напомнил, что президент России Владимир Путин весьма содержательно ответил на вопрос о необходимости разъяснения важности вакцинации от ковида в России. Такое разъяснение, подчеркнул Путин, должно проводиться с уважением к людям:

Уважение к людям - это не шельмование тех, кто думает по-другому, это не попытки разделить общество и устроить сегрегацию, как некоторые пытаются это делать, в том числе и на законодательном уровне. Уважение к людям - это диалог ради объединения усилий страны, ради того, чтобы побороть эту заразу. И об этом уважении к людям сегодня говорит глава государства,

- подчеркнул Пётр Толстой.

Говорит Владимир Путин и про ответственность, отказ от требований штрафовать думающих иначе: