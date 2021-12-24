Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
Главная / Политика

Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"

24 декабря 2021, 03:35  •  118 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя большую пресс-конференцию Владимира Путина, указал на определяющую цитату президента России. Путин призвал к единению и отказу от сегрегации.
Свою позицию вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказал в эфире Первого канала в комментарии для программы "Время покажет". Толстой напомнил, что президент России Владимир Путин весьма содержательно ответил на вопрос о необходимости разъяснения важности вакцинации от ковида в России. Такое разъяснение, подчеркнул Путин, должно проводиться с уважением к людям:
Уважение к людям - это не шельмование тех, кто думает по-другому, это не попытки разделить общество и устроить сегрегацию, как некоторые пытаются это делать, в том числе и на законодательном уровне. Уважение к людям - это диалог ради объединения усилий страны, ради того, чтобы побороть эту заразу. И об этом уважении к людям сегодня говорит глава государства,
- подчеркнул Пётр Толстой.
Говорит Владимир Путин и про ответственность, отказ от требований штрафовать думающих иначе:
Он говорит о попытках какие-то там штрафы вменить людям, о преследованиях, которые срежиссированными кампаниями идут в интернете. Это всё отвратительно, и президент очень интеллигентно, очень сдержанно дал это понять, - сказал Пётр Толстой, добавив: - Мне кажется, те, кто этим занимаются, перегибают палку. Теперь в том числе начальники различного уровня должны сделать выводы. В том числе и те, кто пытается массово загнать детей на вакцинацию, пользуясь последними инструкциями Минздрава. В том числе и те, кто с пеной у рта говорит, что мы должны сейчас всех укатать в асфальт - не получится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



118
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 23:30
Посол США о гарантиях безопасности для России: Никаких компромиссов
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 01:50
Британцы услышали, что хотели: Путин "признался" в подготовке вторжения
24 декабря 2021, 01:50
Сатановский призвал США даже не заикаться о правилах ВТО: "Бодаются со всем миром"
24 декабря 2021, 01:50
Зачем Путин напомнил про обман НАТО: Политолог объяснил послание Брюсселю и Вашингтону
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 01:50
Британцы услышали, что хотели: Путин "признался" в подготовке вторжения
24 декабря 2021, 01:50
Кишинёв отказывается от переговоров с Тирасполем
24 декабря 2021, 01:50
Сатановский призвал США даже не заикаться о правилах ВТО: "Бодаются со всем миро...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.