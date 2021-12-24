|
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35 • 118 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, комментируя большую пресс-конференцию Владимира Путина, указал на определяющую цитату президента России. Путин призвал к единению и отказу от сегрегации.
Свою позицию вице-спикер Госдумы Пётр Толстой высказал в эфире Первого канала в комментарии для программы "Время покажет". Толстой напомнил, что президент России Владимир Путин весьма содержательно ответил на вопрос о необходимости разъяснения важности вакцинации от ковида в России. Такое разъяснение, подчеркнул Путин, должно проводиться с уважением к людям:
- подчеркнул Пётр Толстой.
Говорит Владимир Путин и про ответственность, отказ от требований штрафовать думающих иначе:
Подпишитесь на нас
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2021, 09:50
|
20 декабря 2021, 01:00
|
23 декабря 2021, 01:20
|
21 декабря 2021, 16:40
|
18 декабря 2021, 01:10
|
22 декабря 2021, 09:35
|
20 декабря 2021, 10:20