Пётр Толстой - об уроках трагедии в Перми: "Принятые меры не помогли"

Ужесточение законодательства в сфере оборота оружия не помогло - это показала трагедия в Перми, заявил депутат Госдумы Пётр Толстой.

Трагедия в Перми показала, что принятые в России меры по ужесточению правил выдачи разрешения на покупку оружия не помогли. Об этом заявил в понедельник, 20 сентября, депутат Госдумы Пётр Толстой.

Речь идёт о расстреле студентов в Пермском университете. Восемнадцатилетний преступник пришёл в вуз с ружьём и открыл огонь. В результате погибло 8 человек и 28 получили ранения различной степени тяжести. Как позже выяснилось, убийца приобрёл оружие и патроны к нему законным путём.

Меры по ужесточению разрешения на получение оружия не помогли - это показала трагедия в Перми,

- высказался по поводу произошедшего Пётр Толстой.

Он имел в виду меры, предпринятые в связи с аналогичными случаями вооружённого нападения на учащихся в образовательных учреждениях в Крыму и в Казани. Однако они не помогли предотвратить трагедию в Перми - оружие вновь оказалось в руках убийцы.