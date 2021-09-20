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Пётр Толстой - об уроках трагедии в Перми: "Принятые меры не помогли"

20 сентября 2021, 17:15  •  39 • Политика
Ужесточение законодательства в сфере оборота оружия не помогло - это показала трагедия в Перми, заявил депутат Госдумы Пётр Толстой.
Трагедия в Перми показала, что принятые в России меры по ужесточению правил выдачи разрешения на покупку оружия не помогли. Об этом заявил в понедельник, 20 сентября, депутат Госдумы Пётр Толстой.
Речь идёт о расстреле студентов в Пермском университете. Восемнадцатилетний преступник пришёл в вуз с ружьём и открыл огонь. В результате погибло 8 человек и 28 получили ранения различной степени тяжести. Как позже выяснилось, убийца приобрёл оружие и патроны к нему законным путём.
Меры по ужесточению разрешения на получение оружия не помогли - это показала трагедия в Перми,
- высказался по поводу произошедшего Пётр Толстой.
Он имел в виду меры, предпринятые в связи с аналогичными случаями вооружённого нападения на учащихся в образовательных учреждениях в Крыму и в Казани. Однако они не помогли предотвратить трагедию в Перми - оружие вновь оказалось в руках убийцы.

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