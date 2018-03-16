Пётр Порошенко встретился с Жаном Рено

Президент Украины Пётр Порошенко встретился с французским актёром Жаном Рено. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Порошенко и Рено обсудили украино-французский фильм «Последний шаг», в съёмках которого актёр принимает участие.

«Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно на Украине сегодня стоит снимать кино», — отметил украинский лидер.

Порошенко выразил уверенность, что новая картина с участием Рено будет иметь успех.

В своём Twitter украинский лидер также прокомментировал встречу с артистом.

Дуже радий особистій зустрічі з Жаном Рено – одним з найулюбленіших французьким акторів як для мене, так і для мільйонів українців. Впевнений, що україно-французький фільм «Останній крок», у якому культовий актор бере участь, матиме великий успіх pic.twitter.com/h4g9eL9i5h — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 марта 2018 г.

«Очень рад личной встрече с Жаном Рено — одним из самых любимых французских актёров как для меня, так и для миллионов украинцев», — написал он.

Ранее стало известно о выходе триллера с Жаном Рено и Тони Сервилло в главных ролях.