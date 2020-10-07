Пётр Порошенко "поймал" сложнейшее последствие COVID-19, способное убить

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, ухудшается, сообщила его супруга Марина Порошенко. О болезни семья официально объявила 29 сентября. А с 3 октября известно, что у Порошенко двустороннее воспаление лёгких. Теперь в интервью украинской журналистке Янине Соколовой жена экс-президента сказала:

"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление лёгких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения".

Кроме того, Марина Порошенко добавила, что у мужа "ухудшилось состояние крови - она очень густая". Как известно, сгущение крови и риск образования тромбов - одно из самых опасных последствий COVID-19, которое может привести к летальному исходу. В случае с Петром Порошенко ситуация осложняется ещё и тем, что "даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья", сказала Марина Порошенко. По всей видимости, именно из-за густоты крови и не получается произвести необходимые манипуляции.

Добавим, коронавирусом болеет и дочь Порошенко, но она, как сообщила Марина Порошенко, переносит болезнь легче.