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Пётр Порошенко "поймал" сложнейшее последствие COVID-19, способное убить
07 октября 2020, 16:55 • 162 • Политика
Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось. И, если верить заявлению жены экс-президента, "поймал" политик сложнейшее последствие COVID-19, приводящее к летальному исходу.
Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, ухудшается, сообщила его супруга Марина Порошенко. О болезни семья официально объявила 29 сентября. А с 3 октября известно, что у Порошенко двустороннее воспаление лёгких. Теперь в интервью украинской журналистке Янине Соколовой жена экс-президента сказала:
"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление лёгких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения".
Кроме того, Марина Порошенко добавила, что у мужа "ухудшилось состояние крови - она очень густая". Как известно, сгущение крови и риск образования тромбов - одно из самых опасных последствий COVID-19, которое может привести к летальному исходу. В случае с Петром Порошенко ситуация осложняется ещё и тем, что "даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья", сказала Марина Порошенко. По всей видимости, именно из-за густоты крови и не получается произвести необходимые манипуляции.
Добавим, коронавирусом болеет и дочь Порошенко, но она, как сообщила Марина Порошенко, переносит болезнь легче.
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