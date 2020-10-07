Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
Главная / Политика

Пётр Порошенко "поймал" сложнейшее последствие COVID-19, способное убить

07 октября 2020, 16:55  •  162 • Политика
Состояние заразившегося коронавирусом Порошенко ухудшилось. И, если верить заявлению жены экс-президента, "поймал" политик сложнейшее последствие COVID-19, приводящее к летальному исходу.
Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, ухудшается, сообщила его супруга Марина Порошенко. О болезни семья официально объявила 29 сентября. А с 3 октября известно, что у Порошенко двустороннее воспаление лёгких. Теперь в интервью украинской журналистке Янине Соколовой жена экс-президента сказала:
"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление лёгких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения".
Кроме того, Марина Порошенко добавила, что у мужа "ухудшилось состояние крови - она очень густая". Как известно, сгущение крови и риск образования тромбов - одно из самых опасных последствий COVID-19, которое может привести к летальному исходу. В случае с Петром Порошенко ситуация осложняется ещё и тем, что "даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья", сказала Марина Порошенко. По всей видимости, именно из-за густоты крови и не получается произвести необходимые манипуляции.
Добавим, коронавирусом болеет и дочь Порошенко, но она, как сообщила Марина Порошенко, переносит болезнь легче.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтож...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.